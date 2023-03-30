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«Барселона» потребует от УЕФА компенсацию в случае исключения из ЛЧ

вчера, 21:59

«Барселона» прорабатывает план действий на случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов из-за «дела Негрейры».

Отмечается, что каталонцы будут готовы сотрудничать с УЕФА в расследовании, которое проведет организация, однако если в итоге «Барсу» решат исключить из ЛЧ, то клуб потребует компенсацию в размере 100 млн евро.

При этом данное требование будет выдвинуто лишь в том случае, если испанские суды впоследствии признают, что вину «Барселоны» нельзя считать доказанной.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:43
Исключат, но впоследствии сочтут вину недоказанной и уж тогда - 100 млн!? Не монтируется что-то! Разве прймешь этих гейроперов?
cska1948
cska1948
сегодня в 09:16
И на фоне всего этого кто-то ещё надеяться, что Месси перейдёт в Барсу да ещё играть будет за похлёбку.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:15
Вы не учли упущенную выгоду, + компенсация за моральные страдания.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:59
Ахах) Вот клоуны. Компенсация 100 лямов? Это типа они бы её выиграли, если б не исключили?))) А по факту уже много лет и до полуфинала не доходят, а нынче и вовсе из Лигы Европы вылетают.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:57
Не исключат, побоятся.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 07:56
Барселона должна требовать компенсацию со всех, кто участвовал в этой грязной кампании.
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Или наоборот: Барса заплатит 100🍋 и ее не исключат
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 04:33
Переживут и те, и те. Людям заняться нечем, роются в старом грязном белье
2vfhvvcx88cv
2vfhvvcx88cv
сегодня в 02:04
Шантажировать чиновников из УЕФА дело неблагодарное
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 00:49
Чем Барса Вас так обидела, что такие проклятия посылаете?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 00:43
Что бы вас вобще разогнали,и небыло такого клуба!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:32
Как бы не вышло совершенно наоборот !)
светлый-путь
светлый-путь
сегодня в 00:21
Так и придется расформировать Барсу...
minai
minai ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:20
Нашим футбольным чинушам делать нехрен, пусть хоть чем-то займутся.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:04
Да там порочный круг. Вполне не удивительно, что самой барселоне выгодно исключение дабы получить компенсацию...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ minai (раскрыть)
вчера в 23:59
В козлиный суд с жалобой на козла,скушавшего капусту во время охраны оной? Это оригинально,но затратно и бесперспективно.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:57
Этот "памятник" не посадят.У всей евробанды сейчас положение шаткое,поэтому дальше угроз дело не продвинется.Договорятся полюбовно.
minai
minai
вчера в 23:56
Может и наши клубы под эту дудочку начнут судиться с поганой УЕФой ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:04
1.Реал 2021/22 - попадание в турнир + пять побед в групповом этапе + выход в 1/8 финала  + выход в 1/4 + выход в полуфинал + выход в финал + победа в финале; + исторический коэффициент + ТВ-рынок = 132 млн евро...

2.Барселона 2023/24 - 0 матчей - 100 млн евро...

...как то не по честноку....
Capral
Capral
вчера в 22:55
Никто Барсу не исключит из ЛЧ. Бред, полный!!!
lotsman
lotsman
вчера в 22:30
Требовать что либо от УЕФА, это смело.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:16
Если заговорили о компенсации значит дело набирает не хороший оборот для Барсы.
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