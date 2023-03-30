«Барселона» потребует от УЕФА компенсацию в случае исключения из ЛЧ

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вчера, 21:59

«Барселона» прорабатывает план действий на случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов из-за «дела Негрейры».

Отмечается, что каталонцы будут готовы сотрудничать с УЕФА в расследовании, которое проведет организация, однако если в итоге «Барсу» решат исключить из ЛЧ , то клуб потребует компенсацию в размере 100 млн евро.

При этом данное требование будет выдвинуто лишь в том случае, если испанские суды впоследствии признают, что вину «Барселоны» нельзя считать доказанной.