«Барселона» потребует от УЕФА компенсацию в случае исключения из ЛЧ

«Барселона» прорабатывает план действий на случай, если клуб будет исключен из Лиги чемпионов из-за «дела Негрейры».
Отмечается, что каталонцы будут готовы сотрудничать с УЕФА в расследовании, которое проведет организация, однако если в итоге «Барсу» решат исключить из ЛЧ, то клуб потребует компенсацию в размере 100 млн евро.
При этом данное требование будет выдвинуто лишь в том случае, если испанские суды впоследствии признают, что вину «Барселоны» нельзя считать доказанной.
2.Барселона 2023/24 - 0 матчей - 100 млн евро...
...как то не по честноку....
2.Барселона 2023/24 - 0 матчей - 100 млн евро...
...как то не по честноку....