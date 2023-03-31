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«Волга» хочет подать в суд на болельщика, бросившего банан в Вендела

вчера, 18:48
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин сообщил о намерении подать в суд на болельщика, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во время матча Кубка России 25 февраля.

Рассматриваем возможность подать в суд на болельщика, чтобы потребовать возмещение денег. Это будет сделано после решения апелляционного комитета РФС. Пока неизвестно, когда будет решение апелляционного комитета.

31 марта суд запретил на один год посещать официальные спортивные мероприятия, а также назначил штраф в размере 5 тыс. рублей мужчине, который бросил банан.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:25
Нарушитель уже подвергся двойному наказанию. Ан нет, надо добить болельщика, крови захотелось. Интересно, какую сумму потребуют от него в качестве возмещения ущерба, и каким образом юридическая служба клуба обоснует в суде эту сумму. Из головы возьмёт ? Вот смеху - то будет на всю Вселенную.
Есть такой тип людей, которые способны на ровном месте создать проблему. Пример этому мы и увидели в данной информации. Только проблема эта - в головах "умных" людей из ульяновской "Волги".
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 21:05
Человек уронил банан, а за это штраф назначают (((
С этим расизмом с ума все посходили. Заняться что-ли нечем?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:35
Смешней не придумаешь...
Клуб оштрафовали на 500 тысяч...
Виновника - на 5 тысяч...
Где логика???
112910415
112910415
вчера в 20:04
иск как будто неизбежен ?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 19:49
КАк известно:Был бы человек,а статья найдётся.А так-гражданский иск по доказанному судом событию,вследствие которого клуб понёс убытки(запрет на посещение матчей команды-упущенная выгода,штрафы клубу за необеспечение порядка во время проведения спортивного состязания).
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:46
ДЛя начала расскажи,какие убытки понёс клуб от этого печального события.А то невнятная речь про "возмещение денег" наводит на мысль,которую он пытался изложить так :Хотим срубить денег.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:18
Нынче цена банана - 5 тысяч, неплохо.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 19:03
Интересно, по какой ствтье ?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:02
После всех штрафов и исков у хулигана проявится стойкая аллергия на бананы..)
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