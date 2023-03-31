«Волга» хочет подать в суд на болельщика, бросившего банан в Вендела

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вчера, 18:48

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин сообщил о намерении подать в суд на болельщика, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» во время матча Кубка России 25 февраля.

Рассматриваем возможность подать в суд на болельщика, чтобы потребовать возмещение денег. Это будет сделано после решения апелляционного комитета РФС . Пока неизвестно, когда будет решение апелляционного комитета.

31 марта суд запретил на один год посещать официальные спортивные мероприятия, а также назначил штраф в размере 5 тыс. рублей мужчине, который бросил банан.