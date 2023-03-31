«Волга» хочет подать в суд на болельщика, бросившего банан в Вендела

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин сообщил о намерении подать в суд на болельщика, бросившего банан в бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во время матча Кубка России 25 февраля.
Рассматриваем возможность подать в суд на болельщика, чтобы потребовать возмещение денег. Это будет сделано после решения апелляционного комитета РФС. Пока неизвестно, когда будет решение апелляционного комитета.
31 марта суд запретил на один год посещать официальные спортивные мероприятия, а также назначил штраф в размере 5 тыс. рублей мужчине, который бросил банан.
Есть такой тип людей, которые способны на ровном месте создать проблему. Пример этому мы и увидели в данной информации. Только проблема эта - в головах "умных" людей из ульяновской "Волги".
Есть такой тип людей, которые способны на ровном месте создать проблему. Пример этому мы и увидели в данной информации. Только проблема эта - в головах "умных" людей из ульяновской "Волги".