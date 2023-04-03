Полузащитника «Урала» Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы в Нидерландах

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вчера, 14:47

Полузащитник «Урала» приговорён к 2,5 годам тюремного заключения в Нидерландах за ДТП со смертельным исходом на трассе A4. Прокуратура ранее требовала 3,5 года.

Авария произошла 14 ноября 2021 года недалеко от Хофддорпа. Машина Рая, двигавшаяся со скоростью 193 км/ч, врезалась в другой автомобиль. В машине голландца находился и его друг, который сначала взял вину на себя, выдав за водителя перед полицейскими. Но когда Влут узнал о трагических последствиях — в результате аварии погиб 4-летний Гио Роос из Зутермеера, то решил рассказать правду. Футболист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, суд также запретил ему на 4 года управлять автомобилем.