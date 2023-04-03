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Полузащитника «Урала» Влута приговорили к 2,5 годам тюрьмы в Нидерландах

вчера, 14:47

Полузащитник «Урала» Рай Влут приговорён к 2,5 годам тюремного заключения в Нидерландах за ДТП со смертельным исходом на трассе A4. Прокуратура ранее требовала 3,5 года.

Авария произошла 14 ноября 2021 года недалеко от Хофддорпа. Машина Рая, двигавшаяся со скоростью 193 км/ч, врезалась в другой автомобиль. В машине голландца находился и его друг, который сначала взял вину на себя, выдав за водителя перед полицейскими. Но когда Влут узнал о трагических последствиях — в результате аварии погиб 4-летний Гио Роос из Зутермеера, то решил рассказать правду. Футболист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, суд также запретил ему на 4 года управлять автомобилем.

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Урал  Влут Рай
Перевод с telegraaf.nl Фото: ФК «Урал»
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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:21
Святая простота...А за 77 убиенных Брейвику как??? Его,блин,на ремни надо резать,а он судится за улучшение условий содержания,на своём курорте. Наша либера говорит,что это уровень толерантности и человеколюбия.У них святое-деньги,вот за утерю денег могут наказать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:08
Что-то совсем мягкое наказание ему дали за такое жуткое преступление. Очень легко отделался.
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 21:14
Эту с... надо на лет 10 садить. И Урал обязан разорвать с ним контракт.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:36
77,а не 50.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 20:35
А вона как,братец двоюродный-то у него,оказывается,потомок белых колонизаторов! Верю,в этой 47ратии всё смешалось:корни и кроны.
Храневец
Храневец ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:17
Промес не преступник , он как Нельсон Мандела борец за права чернокожего населения !
Prichal
Prichal
вчера в 20:07
РПЛ становится убежищем голландских преступников.
shur
shur
вчера в 20:05, ред.
...ребятушки, ну смех смехом, погиб невинный ребёнок,может быть будущий
футболист, всего 4 годика и в муку ехавший , самодовольный ублюдок и всего 2,5 года...хотя в Норвегии один кекс 77 положил, так у него тюрьма лучше чем у нас пансионаты для пожилых людей...!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:14
На такой скорости даже трезвому сложно справиться. Никогда больше 150 км не ехал и не считаю это нужным. Да и дорог у нас таких нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:02, ред.
Так глядишь....через годок-другой у нас в РПЛ лихих голландских парней и на команду наберётся......
ФК "Нидерландские непоседы"....
Знатог
Знатог ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:37
эт точно недружественная. Да там ещё и Гаага находится.
протон
протон
вчера в 18:26
Лет 10 за такое нужно давать минимум и пожизненное лишение водительских прав!
Сп62
Сп62 ответ simon_3d (раскрыть)
вчера в 18:08
Я оценил возможные действия нашей страны, а свою оценку поступку Влуда я не давал.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:07
Так и будет,хотя мы ведь не прекратили,кажется,участие в Интерполе.А статья-уголовная,подлежит выдаче.И не наш гражданин.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 18:06
Ему бы дали орден и гражданство одной из стран Евросоюза.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 18:05
А власть-легальные наркоманы и посетители кварталов Красных фонарей.Возможно,кто-то сам крышует этот бизнес,или трудится по-совместительству.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 18:04
Промес Квинси, ФК"Спартак".
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 18:03
Влут им в рот!
simon_3d
simon_3d ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:58
В сиысле проигнорировать? Мужик в состоянии алкогольного опьянения убил ребенка по сути. Или абстрактные формулировки вроде «недружественная страна» превыше человеческих законов?
Сп62
Сп62
вчера в 17:48
Нидерланды недружественная нам страна. Решение их суда наши власти могут проигнорировать. Это сугубо моё мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:32
На очереди Промес, но его народная из Тарасовки не выпустит...
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:29
Видимо пахнет тюрьмой...
zooveterinar
zooveterinar ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:19
Дружище не то,что есть,а нам даже и не снилося столько,сколько есть,но да ладно,чужие деньги считат не надо,а то,что один барыжит травой,другой людей на капот сажает,третий насильник,это неприятно,чт у нас!!
Знатог
Знатог ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:17
нда. А если бы на его месте украинец сбил росиянина?
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 17:10
Да что там в Голландии все футболисты преступники !
Храневец
Храневец
вчера в 17:02
Свободу Раю Влуту !!!
Prichal
Prichal
вчера в 16:57
Есть ли кто еще в РПЛ из Ниделандов укрывающийся?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:30
Чего ты с этим вопросом ко мне обращаешься??? Имеешь ввиду судьбу вашего любимца,рассчитывающего на ещё больший срок??? Так это сразу в прокуратуру Страны Зелёного Листа и Красных Фонарей обращайся...
dok66
dok66
вчера в 16:26
Пока апелляция , пока то-се , до конца сезона доиграет .
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:21
Что-то слишком гуманный суд. По УК РФ убийство 15 лет, плюс скрылся с места дтп, плюс сильное алкогольное опьянение - отягчающие обстоятельства. 15 лет строгача и физически сильного можно отправить лес валить в сибирь. или на шахты угольные
Гость
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