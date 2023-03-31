Дело по обвинению Блаттера в ненадлежащем управлении Музеем ФИФА закрыто

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вчера, 10:16

Cудебное разбирательство против экс-главы ФИФА по обвинению в ненадлежащем управлении Музеем ФИФА в Цюрихе. Об этом объявили власти Швейцарии.

Государственный прокурор сообщил, что он «закрыл уголовное производство против двух бывших должностных лиц ФИФА в связи с музеем ФИФА ».

ФИФА подала жалобу на Блаттера в декабре 2020 года и своего бывшего генерального секретаря Жерома Вальке за «преступную бесхозяйственность» во время строительства музея. В нем утверждалось, что на объект потребовалось 500 миллионов швейцарских франков (501 миллион евро), которые вместо этого «могли и должны были быть направлены на развитие мирового футбола».

Прокурор Цюриха заявил, что факт противоправного поведения со стороны Блаттера и Вальке не удалось установить. Расследование не подтвердило подозрения в нарушении обязательств путем недобросовестного управления.