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Дело по обвинению Блаттера в ненадлежащем управлении Музеем ФИФА закрыто

вчера, 10:16

Cудебное разбирательство против экс-главы ФИФА Зеппа Блаттера по обвинению в ненадлежащем управлении Музеем ФИФА в Цюрихе. Об этом объявили власти Швейцарии.

Государственный прокурор сообщил, что он «закрыл уголовное производство против двух бывших должностных лиц ФИФА в связи с музеем ФИФА».

ФИФА подала жалобу на Блаттера в декабре 2020 года и своего бывшего генерального секретаря Жерома Вальке за «преступную бесхозяйственность» во время строительства музея. В нем утверждалось, что на объект потребовалось 500 миллионов швейцарских франков (501 миллион евро), которые вместо этого «могли и должны были быть направлены на развитие мирового футбола».

Прокурор Цюриха заявил, что факт противоправного поведения со стороны Блаттера и Вальке не удалось установить. Расследование не подтвердило подозрения в нарушении обязательств путем недобросовестного управления.

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Все комментарии
t2qe6bdm7jm6
t2qe6bdm7jm6
вчера в 12:17
Как говорится мафия бессмертна
Capral
Capral
вчера в 11:21
И эти люди, указывают другим, как им жить. Ну и ну.
ДСА
ДСА
вчера в 11:05
Подмазал кого надо и отмазался.
nnacf9ytxme5
nnacf9ytxme5
вчера в 10:50
Похоже у администрации появляется серьёзный конкурент в подведении итогов КП - он это делает гораздо чаще одного раза в месяц, приправляя свои обзоры тактическими рекомендациями игрокам, прогнозами на исход действа, периодически сообщая о гибели той или иной группы, а также уличая в ленности недостаточно трудолюбивых юзеров
Гость
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