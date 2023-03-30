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Роналду прокатился по Мадриду на Bugatti за 8,5 млн фунтов

вчера, 21:32

Экс-игрок «Реала» Криштиану Роналду был тепло встречен болельщиками в Мадриде, куда португалец заглянул на этой неделе после матчей за сборную Португалии.

КриРо прокатился по испанской столице на своем роскошном автомобиле Bugatti Centodieci, который оценивается в 8,5 млн фунтов.

Появление звезды в городе не осталось незамеченным — португальца и его автомобиль тут и там окружали десятки фанатов, которые пытались сфотографироваться со своим кумиром и взять у него автограф.

Роналду прокатился по Мадриду на Bugatti за 8,5 млн фунтов

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
сегодня в 10:11, ред.
У нас бы в деревне его коровы бы окружили, они кроме трактора ничего не видели
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:28
У нас бы таксисты спросили с него за остановку на грядке)
erla1984
erla1984
сегодня в 06:19
вот эта жизнь утром в мадриде вечером в дубаях, а на след день в афины, эх не жизнь а малина!
memphis
memphis
сегодня в 05:13, ред.
Максимально привлек внимание. Чтобы не забыли
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:15
Что значит "прокатился"...??
На второй фотографии чётко видно что Рон таксовал...стоит под табличкой "taxi" и ждёт клиента....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:53
Дворняжка вышла на прогулку в новом ошейнике с бриллиантами.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:14
На такой тачанке не грех прокатиться, по любой столице !)
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