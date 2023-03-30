Роналду прокатился по Мадриду на Bugatti за 8,5 млн фунтов

1680201167

вчера, 21:32

Экс-игрок «Реала» был тепло встречен болельщиками в Мадриде, куда португалец заглянул на этой неделе после матчей за сборную Португалии.

КриРо прокатился по испанской столице на своем роскошном автомобиле Bugatti Centodieci, который оценивается в 8,5 млн фунтов.

Появление звезды в городе не осталось незамеченным — португальца и его автомобиль тут и там окружали десятки фанатов, которые пытались сфотографироваться со своим кумиром и взять у него автограф.