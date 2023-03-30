Роналду прокатился по Мадриду на Bugatti за 8,5 млн фунтов

Экс-игрок «Реала» Криштиану Роналду был тепло встречен болельщиками в Мадриде, куда португалец заглянул на этой неделе после матчей за сборную Португалии.
КриРо прокатился по испанской столице на своем роскошном автомобиле Bugatti Centodieci, который оценивается в 8,5 млн фунтов.
Появление звезды в городе не осталось незамеченным — португальца и его автомобиль тут и там окружали десятки фанатов, которые пытались сфотографироваться со своим кумиром и взять у него автограф.
На второй фотографии чётко видно что Рон таксовал...стоит под табличкой "taxi" и ждёт клиента....
На второй фотографии чётко видно что Рон таксовал...стоит под табличкой "taxi" и ждёт клиента....