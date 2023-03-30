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Бывший партнёр Роналду по сборной Португалии стал бортпроводником

вчера, 19:52

Бывший португальский футболист Коштинья, который в 2001 году дебютировал за юношескую сборную Португалии в одном матче с Криштиану Роналду, после ухода из футбола стал бортпроводником.

Коштинья, которому сейчас 37, завершил карьеру в 25 лет. Сам он так объясняет свое решение:

Футбол в низших дивизионах очень жесткий, поэтому у меня появились проблемы, я был постоянно травмирован. Когда я понял, что не смогу достичь топ-уровня, то решил уйти.

Коштинья рассказал, что на своей новой работе пересекался со множеством известных людей. Одним из них был и тренер Жозе Моуриньо, который не узнал в бортпроводнике бывшего игрока португальской сборной.

Бывший партнёр Роналду по сборной Португалии стал бортпроводником

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:54
Полезным делом занялся,пусть и не так высокооплачиваемым.
drug01
drug01
вчера в 20:55
Вот такая судьба и карьера!!!
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:40
Насколько я могу понять из новости, Коштинья и Роналду вместе дебютировали за юношескую сборную в том матче - всё-таки, это знаковое событие, дебют случается только однажды.
Порадуемся, что в новости не пишут про Месси, который уже тогда мог побить какой-нибудь рекорд Роналду или просто стать лучшим в другом матче, который проходил в это же время.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:33
Не удивлюсь если он ещё стал и фанатом Локо...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:04
Надо не надо, за уши притягивают имя Рона во все новости.
А обязательно надо было связывать это с именем Криштиану Роналду ???((( Или только они в двоём играли за сборную Португалии . Это уже напоминает какую-то параною
shur
shur
вчера в 20:01, ред.
....у Маура таких проводников за карьеру...!
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