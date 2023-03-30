Бывший партнёр Роналду по сборной Португалии стал бортпроводником

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вчера, 19:52

Бывший португальский футболист Коштинья, который в 2001 году дебютировал за юношескую сборную Португалии в одном матче с , после ухода из футбола стал бортпроводником.

Коштинья, которому сейчас 37, завершил карьеру в 25 лет. Сам он так объясняет свое решение:

Футбол в низших дивизионах очень жесткий, поэтому у меня появились проблемы, я был постоянно травмирован. Когда я понял, что не смогу достичь топ-уровня, то решил уйти.

Коштинья рассказал, что на своей новой работе пересекался со множеством известных людей. Одним из них был и тренер , который не узнал в бортпроводнике бывшего игрока португальской сборной.