Бывший партнёр Роналду по сборной Португалии стал бортпроводником

Бывший португальский футболист Коштинья, который в 2001 году дебютировал за юношескую сборную Португалии в одном матче с Криштиану Роналду, после ухода из футбола стал бортпроводником.
Коштинья, которому сейчас 37, завершил карьеру в 25 лет. Сам он так объясняет свое решение:
Футбол в низших дивизионах очень жесткий, поэтому у меня появились проблемы, я был постоянно травмирован. Когда я понял, что не смогу достичь топ-уровня, то решил уйти.
Коштинья рассказал, что на своей новой работе пересекался со множеством известных людей. Одним из них был и тренер Жозе Моуриньо, который не узнал в бортпроводнике бывшего игрока португальской сборной.
Порадуемся, что в новости не пишут про Месси, который уже тогда мог побить какой-нибудь рекорд Роналду или просто стать лучшим в другом матче, который проходил в это же время.
Порадуемся, что в новости не пишут про Месси, который уже тогда мог побить какой-нибудь рекорд Роналду или просто стать лучшим в другом матче, который проходил в это же время.