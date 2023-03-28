Тухель мотивирует Сане на тренировках «Баварии» нестандартным способом

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель активно работает над мотивированием игроков своей команды.
Это на себе испытал нападающий мюнхенцев Лерой Сане: тренер дал футболисту пинка. Это не является следствием конфликта, данное действие было совершено в шутливой форме.
Интересно отметить, что легенда Баварии Л.Маттеус, выступил с резкой критикой в адрес руководства Баварии, после увольнения Нагельсманна.
Интересно отметить, что легенда Баварии Л.Маттеус, выступил с резкой критикой в адрес руководства Баварии, после увольнения Нагельсманна.