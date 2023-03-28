Тухель мотивирует Сане на тренировках «Баварии» нестандартным способом

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вчера, 19:50

Главный тренер «Баварии» активно работает над мотивированием игроков своей команды.

Это на себе испытал нападающий мюнхенцев : тренер дал футболисту пинка. Это не является следствием конфликта, данное действие было совершено в шутливой форме.