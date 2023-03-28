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Тухель мотивирует Сане на тренировках «Баварии» нестандартным способом

вчера, 19:50

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель активно работает над мотивированием игроков своей команды.

Это на себе испытал нападающий мюнхенцев Лерой Сане: тренер дал футболисту пинка. Это не является следствием конфликта, данное действие было совершено в шутливой форме.

Тухель мотивирует Сане на тренировках «Баварии» нестандартным способом

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 10:24
С такой фамилией директором продуктового магазина подходит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:43, ред.
Хм... А вот у нас на заводе данный тип мотивации стандартный.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:03
Дал пинка для рывка. Так и надо их гонять, чтоб не расслаблялись. Молодец Тухель.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:52
Тухель мотивирует Сане на тренировках тем же способом как его отмотивировал «Челси» 7 сентября 2022 года.....
Capral
Capral
вчера в 20:44
Сане- один из тех, кто был за отставку Нагельсманна. Посмотрим, как он впишется в схему нового ГТ...
Интересно отметить, что легенда Баварии Л.Маттеус, выступил с резкой критикой в адрес руководства Баварии, после увольнения Нагельсманна.
izrafel
izrafel
вчера в 20:19
Ну с Тухелем не забалуешь.... посмотрим как мотивация в играх поможет
Гость
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