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«Рубин» может расстаться с Уткульбаевым

вчера, 14:42

«Рубин» хочет расстаться с главным тренером Юрием Уткульбаевым. По информации источника, решение об уходе специалиста принято.

Сообщается, что накануне прошло собрание команды, на котором не объявляли об уходе тренера, но самого специалиста уже уведомили о решении. Недовольство Уткульбаевым выражает костяк команды. В самом клубе также недовольны отсутствием внятной игры в последнее время. Место Уткульбаева мог занять Сергей Юран, но он возглавил «Пари НН». Также казанцы связались с Андреем Талалаевым, который в марте покинул «Торпедо».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:31
Причина скорее не в трех ничьих, а в том, что уже нужен тренер под РПЛ и заранее готовиться, а не только летом.
Prichal
Prichal
вчера в 17:14
Только не балалайку Талалаева ставить, где бы ни работал, ничего не добился.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:37
Юрана,уже упустили!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:31
Нет только не это.... А это вообще кто?
88pgtmc79exg
88pgtmc79exg
вчера в 15:20
Пойдёт вскоре Юрик за своим предшественником Слуцкербаевым следом
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:50
Рубин и без тренера может играть, на нем можно сэкономить.
Гость
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