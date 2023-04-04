«Рубин» может расстаться с Уткульбаевым

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вчера, 14:42

«Рубин» хочет расстаться с главным тренером . По информации источника, решение об уходе специалиста принято.

Сообщается, что накануне прошло собрание команды, на котором не объявляли об уходе тренера, но самого специалиста уже уведомили о решении. Недовольство Уткульбаевым выражает костяк команды. В самом клубе также недовольны отсутствием внятной игры в последнее время. Место Уткульбаева мог занять Сергей Юран, но он возглавил «Пари НН». Также казанцы связались с Андреем Талалаевым, который в марте покинул «Торпедо».