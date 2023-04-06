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Абаскаль не будет дисквалифицирован после матча с «Ахматом»

06 апреля 2023, 16:49

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не будет дисквалифицирован после матча РПЛ с «Ахматом» (0:0). Об этом рассказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Мы возбудили это дело по материалам СМИ — с определённого YouTube-канала. На основании этих видеодокументов задача была выяснить, насколько эти слова были оскорбительные и нецензурные. Также определяли, в сторону кого и с чего были употреблены эти слова.

Мы не рассматривали в целом пресс-конференцию. Мы рассматривали два слова, которые были сказаны Абаскалем. Устанавливали, есть ли вина тренера — оскорбил ли он кого. Был дипломированный специалист по итальянскому языку.

Абаскаль выступал, его слова не были отнесены к кому-либо. Он никого не оскорблял. Это слово относится к ситуации. Это не оскорбление, а междометие. Эксперт сказал, что существует 6-7 переводов этого слова. Учитывая контекст, данное слово может переведено как несогласие к конкретному лицу. Мы установили, что Абаскаль не оскорблял ни судей, ни определённых лиц.

Также мы определили, что данные слова недопустимы на пресс-конференции. Абаскаль согласился с этим. С учётом всех обстоятельства по статье 96 дисциплинарного регламента за неспортивное поведение официального лица клуба — оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на 60 тысяч рублей.

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Все комментарии
ABir
ABir
06 апреля в 21:34
Из этого сообщения видно, что КДК реально нечем заниматься
lotsman
lotsman
06 апреля в 19:12
Он никого не оскорблял, ни к кому не обращался, а высказался крепкими словами от души, чтобы легче стало на ней. За это не наказывают.))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Prichal (раскрыть)
06 апреля в 19:05
Да ,эти су........ки доведут кого угодно до ручки ! Тедеско правильно сделал ,что свалил из этой клоаки под названием РПЛ !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 апреля в 17:22
На нет и суда нет, проехали.
felix
felix ответ Prichal (раскрыть)
06 апреля в 17:12
Меня другое смутило - зачем переводчика итальянского позвали для уроженца Испании...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 апреля в 17:11, ред.
2 слова - 60 тысяч рублей...
Даже эксперт не понял что это за слова...на древне-итальянском...6-7 раз переводил... всё получается хвальба в адрес судей...
Но тогда за что 60 тыщ???
Если факт оскорбления эксперт не подтвердил....

Если это не оскорбления то почему Григорьянц и Абаскаль согласились что такие слова на пресс-конференции не допустимы??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 апреля в 17:11
Интересно, для чего испанцу " дипломированный специалист по итальянскому языку"?
протон
протон
06 апреля в 17:04
Перефразируя классику Ильфа и Петрова ,,12 стульев "
Про ремонт Пятигорского Провала...
Хочется спросить: а с какой целью собираются штрафы с Абаскаля ?
- На ремонт РФС , чтоб совсем не провалился ! ))
Prichal
Prichal
06 апреля в 16:58
Абаскаль стал почти как Тедеско перед скорой отставкой.
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 16:55
Конечно не оскорблял! Просто он за короткое время быстро понял цену пустозвонства в российских реалиях,и ничтожную оценку их в его родной национальной валюте-евро. Это цена одного похода в тошниловку быстрого общемирового питания.
Гость
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