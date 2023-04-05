Арбитр из Мексики, ударивший игрока, получил 12-матчевую дисквалификацию

Арбитр Фернандо Эрнандес, который ударил коленом футболиста в матче чемпионата Мексики «Америка» — «Леон», получил 12-матчевую дисквалификацию.
Пострадавший игрок «Леона» Лукас Даниэль Ромеро получил удаление на 2 игры за споры с рефери. Данные решения вынесла Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики.
кдк везде по разному работает
и как будут считать 12 матчей? насколько помню судей назначают перед туром, а иногда и на вар сажают
не легче было на месяцы разбить?)
кдк везде по разному работает
и как будут считать 12 матчей? насколько помню судей назначают перед туром, а иногда и на вар сажают
не легче было на месяцы разбить?)