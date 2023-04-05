Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииМексика. Примера-Дивизион 2022/2023

Арбитр из Мексики, ударивший игрока, получил 12-матчевую дисквалификацию

вчера, 12:13
АмерикаЛоготип футбольный клуб Америка (Мехико)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛеонЛеонМатч завершен

Арбитр Фернандо Эрнандес, который ударил коленом футболиста в матче чемпионата Мексики «Америка» — «Леон», получил 12-матчевую дисквалификацию.

Пострадавший игрок «Леона» Лукас Даниэль Ромеро получил удаление на 2 игры за споры с рефери. Данные решения вынесла Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Мексики.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси
Вчера, 20:47
Лукаку ответил на оскорбления от фанатов «Ювентуса» и получил удаление
Вчера, 11:24 Фото
Игрок «Фулхэма» Митрович дисквалифицирован на 8 матчей
04 апреля
«Эльче» просит засчитать «Барселоне» техническое поражение в матче Примеры
04 апреля
ОфициальноС «Рединга» сняли шесть очков
04 апреля
«Вест Хэм» должен полностью расплатиться с ЦСКА за переход Влашича
04 апреля
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:31
С судьёй не спорят. Себе хуже.
протон
протон
вчера в 16:44
За толчок судьи Митровичу дали 8 матчей, за удар коленом судье дали 12
кдк везде по разному работает
и как будут считать 12 матчей? насколько помню судей назначают перед туром, а иногда и на вар сажают
не легче было на месяцы разбить?)
Palgrist
Palgrist
вчера в 16:03
Ну и нравы у них!
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:09
Могли бы и хуже наказание дать, но повезло, что вообще лицензию оставили.
5qxrgjfzjdbc
5qxrgjfzjdbc
вчера в 12:54
Может это слишком жёстко но это надо видеть ваочию
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:51
В первый раз слышу, что бы арбитр накостылял игроку, обычно наоборот бывает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:35, ред.
Какое удаление на 2 игры игроку? Арбитр уже наказал его на поле! А двух наказаний за одно нарушение быть не должно!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 