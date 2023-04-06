«Енисей» получит 10 тысяч евро за отменённый матч на сборах

«Енисей» в ближайшее время получит компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом». Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов.
Нашу претензию словесно удовлетворили организаторы. В ближайшее время ждем поступления средств, буквально следующим траншем. Мы должны полностью рассчитаться за сборы, после этого, согласно нашей претензии о несостоявшемся матче, фирма-организатор сборов выплатит нам средства. Это должно быть в течение недели. Это 10 тысяч евро.
Енисей пока не рассчитался с организаторами за сборы, так как подал претензию и что то мне подсказывает, что там цифра намного больше этой компенсации в размере 10 тысяч евро.
Организаторы прикинули, что пролетят на более крупную сумму и решили пойти на уступки (словестно).
Но вот есть опасения, что организаторы тоже знают "еврейские хитрости".
Енисей рассчитается за сборы, а потом начнутся проблемы с переводом денежной суммы (10 тысяч евро), естественно не по вине организаторов.
Енисей пока не рассчитался с организаторами за сборы, так как подал претензию и что то мне подсказывает, что там цифра намного больше этой компенсации в размере 10 тысяч евро.
Организаторы прикинули, что пролетят на более крупную сумму и решили пойти на уступки (словестно).
Но вот есть опасения, что организаторы тоже знают "еврейские хитрости".
Енисей рассчитается за сборы, а потом начнутся проблемы с переводом денежной суммы (10 тысяч евро), естественно не по вине организаторов.