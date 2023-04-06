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«Енисей» получит 10 тысяч евро за отменённый матч на сборах

06 апреля 2023, 13:14

«Енисей» в ближайшее время получит компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом». Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов.

Нашу претензию словесно удовлетворили организаторы. В ближайшее время ждем поступления средств, буквально следующим траншем. Мы должны полностью рассчитаться за сборы, после этого, согласно нашей претензии о несостоявшемся матче, фирма-организатор сборов выплатит нам средства. Это должно быть в течение недели. Это 10 тысяч евро.

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Енисей
Источник: tass.ru
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протон
протон
06 апреля в 17:12
Каждый раз удивляюсь, что федерации этих принципиальных стран выступают с протестами только по факту, а не выпустили такие директивы одновременно с баном России от УЕФА и ФИФА.
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 16:56
Обещать не значит жениться.
v8wxdq2932bv
v8wxdq2932bv
06 апреля в 14:08, ред.
Как я понимаю сработал "еврейский вариант".
Енисей пока не рассчитался с организаторами за сборы, так как подал претензию и что то мне подсказывает, что там цифра намного больше этой компенсации в размере 10 тысяч евро.
Организаторы прикинули, что пролетят на более крупную сумму и решили пойти на уступки (словестно).
Но вот есть опасения, что организаторы тоже знают "еврейские хитрости".
Енисей рассчитается за сборы, а потом начнутся проблемы с переводом денежной суммы (10 тысяч евро), естественно не по вине организаторов.
КЭТиК
КЭТиК
06 апреля в 14:00
Тоже неплохо так зарабатывать.
Варвар7
Варвар7
06 апреля в 13:54
"С паршивой овцы хоть шерсти клок"
Гость
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