«Енисей» получит 10 тысяч евро за отменённый матч на сборах

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06 апреля 2023, 13:14

«Енисей» в ближайшее время получит компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмененный товарищеский матч с румынским «Оцелулом». Об этом рассказал главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов.