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Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси

вчера, 20:47

Исполнительный комитет УЕФА отложил рассмотрение вопроса об исключении сборной Беларуси из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Об этом журналистам в среду сообщил президент УЕФА Александер Чеферин по итогам 47-го конгресса организации в Лиссабоне.

«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше, — сказал Чеферин. — Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Беларуси, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 07:36
А может это к лучшему. Дай Бог беорусам.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:33
Вони конечно будет много. Но обыграть белорусов несложно, поэтому вряд ли кто будет бойкотировать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:35
Откладывают-это ждут повода, чтоб наказать братушек наших
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:40
Ну.... думаю, что будет как решат "наверху"...
sova147
sova147
вчера в 22:40
Видно есть ещё люди которые понимают что футбол это просто игра по правилам
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:17
Может, ещё остались адекваты?...
Гость
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