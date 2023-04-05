Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси

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вчера, 20:47

Исполнительный комитет УЕФА отложил рассмотрение вопроса об исключении сборной Беларуси из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Об этом журналистам в среду сообщил президент УЕФА по итогам 47-го конгресса организации в Лиссабоне.