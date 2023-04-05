Исполком УЕФА отложил вопрос об отстранении Беларуси

Исполнительный комитет УЕФА отложил рассмотрение вопроса об исключении сборной Беларуси из отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Об этом журналистам в среду сообщил президент УЕФА Александер Чеферин по итогам 47-го конгресса организации в Лиссабоне.
«Решение может принять только исполком УЕФА и никто больше, — сказал Чеферин. — Было запланировано, что женский турнир до 19 лет будет проведен в Беларуси, но поскольку это невозможно, то мы отменили его проведение. Другого места у нас пока нет. Что касается других вопросов, то мы продолжаем следить за ситуацией, посмотрим, что исполком может сделать».