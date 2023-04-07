Агент Осимхена заявил, что его клиент лучше Холанда

Андреа Д′Амико, агент нападающего «Наполи» , высоко оценил игровые качества своего клиента.

Осимхен – лучший нападающий мира прямо сейчас. Даже лучше, чем Эрлинг Холанд. У него будет много предложений, особенно из Англии или от ПСЖ , откуда могут уйти игроки атаки.