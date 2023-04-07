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Агент Осимхена заявил, что его клиент лучше Холанда

вчера, 12:55

Андреа Д′Амико, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высоко оценил игровые качества своего клиента.

Осимхен – лучший нападающий мира прямо сейчас. Даже лучше, чем Эрлинг Холанд. У него будет много предложений, особенно из Англии или от ПСЖ, откуда могут уйти игроки атаки.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 18:51
Очередной работорговец
протон
протон
вчера в 16:40
Разного типажа футболисты
Холанд–чистый узкопрофильный наконечник с заявкой быть одним из лучших в истории футбола в этом
Осимхен–тотальный нападающий с разноскилловым функционалом как Бензема, Суарез и Мбаппе.На сегодняшний день Витя самый логичный вариант на вход Реал и замену Карима

Прямо сейчас он играет за Наполи, который всех выносит, на уровне не топов(по игре).
Для подобных сравнений интересно ЛЧ дальше посмотреть и пару стабильных сезонов в будущем увидеть. Но агент, понятен интерес.

В топ 5 лучших форвардов входит, но до уровня Холанда, Кейна, Бензема или Левы ещё далеко.
vaqbgxda93gx
vaqbgxda93gx
вчера в 14:21
У нас товар, у вас купец)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:45
Это работа агента расхваливать своих протеже .
Jon718875
Jon718875
вчера в 13:40
Соболев тоже лучше Холланда и что?
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:23, ред.
Перегнул, он не лучше Холанда. Норвежец уже не первый год и в разных лигах забивает пачками c юных лет, он в каждом клубе забил больше голов чем сыграл игр, у Витька первый достойный сезон за Наполи, он хорош, но агент набивает цену, предпродажная подготовка пошла, сейчас буду штопать новости про трансфер Осимхена. Наполи не отдаст Витю меньше чем за 150млн.
3n95fpg697ja
3n95fpg697ja
вчера в 13:16
Ну это ты, Андрюха, явно загнул!
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