Агент Осимхена заявил, что его клиент лучше Холанда

Андреа Д′Амико, агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, высоко оценил игровые качества своего клиента.
Осимхен – лучший нападающий мира прямо сейчас. Даже лучше, чем Эрлинг Холанд. У него будет много предложений, особенно из Англии или от ПСЖ, откуда могут уйти игроки атаки.
Холанд–чистый узкопрофильный наконечник с заявкой быть одним из лучших в истории футбола в этом
Осимхен–тотальный нападающий с разноскилловым функционалом как Бензема, Суарез и Мбаппе.На сегодняшний день Витя самый логичный вариант на вход Реал и замену Карима
Прямо сейчас он играет за Наполи, который всех выносит, на уровне не топов(по игре).
Для подобных сравнений интересно ЛЧ дальше посмотреть и пару стабильных сезонов в будущем увидеть. Но агент, понятен интерес.
В топ 5 лучших форвардов входит, но до уровня Холанда, Кейна, Бензема или Левы ещё далеко.
Холанд–чистый узкопрофильный наконечник с заявкой быть одним из лучших в истории футбола в этом
Осимхен–тотальный нападающий с разноскилловым функционалом как Бензема, Суарез и Мбаппе.На сегодняшний день Витя самый логичный вариант на вход Реал и замену Карима
Прямо сейчас он играет за Наполи, который всех выносит, на уровне не топов(по игре).
Для подобных сравнений интересно ЛЧ дальше посмотреть и пару стабильных сезонов в будущем увидеть. Но агент, понятен интерес.
В топ 5 лучших форвардов входит, но до уровня Холанда, Кейна, Бензема или Левы ещё далеко.