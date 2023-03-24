Спаллетти: «Из России мне сказали, что Кварацхелия — очень сильный игрок»

Главный тренер «Наполи» высказался об игре полузащитника .

Когда я увидел его, у меня не было сомнений, что это топ-футболист. Из России мне сказали, что он очень силен. В клубе доверяли мне, но сомневались в том, что в Серии А он сможет выступать на высоком уровне. Но игра Кварацхелии доказывает, что футбольные границы становятся все тоньше.