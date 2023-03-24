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Спаллетти: «Из России мне сказали, что Кварацхелия — очень сильный игрок»

вчера, 15:28

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Когда я увидел его, у меня не было сомнений, что это топ-футболист. Из России мне сказали, что он очень силен. В клубе доверяли мне, но сомневались в том, что в Серии А он сможет выступать на высоком уровне. Но игра Кварацхелии доказывает, что футбольные границы становятся все тоньше.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:07, ред.
У каждого поколения свои герои в разных странах. 15 лет назад были Аршавин и Жирков, сейчас вот Хвича, до этого Мхитарян. Полностью раскрылся в Наполи, нашел свою команду.
Хвича - игрок принципиально иного уровня, сравнивать с Аршавиным его некорректно. Хвича показывает на поле волшебство.Квара показал 6-7 голов из сольных проходов. Сольные результативные проходы редкость, тем более если у команды что-то не получается, результативный сольный проход зачастую решает исход матча и вдохновляет команду. Далее, замечено , что Квара сделал много голевых ассистов и предголевые пасы, значит хорошо видит поле. Что тут ещё сказать, Хвича большой талант, молодец.
balalay
balalay
вчера в 19:43
денежный фактор никто не запрещал - халков деньги газпрома могут заставить приехать, но конечно созданный мародерами ссср уровень жизни в россии располагает к бегству
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 19:34
Хвича потрясающе выступает в Наполи! Самое главное, чтобы не случилось синдрома "второго сезона". И правильно сделал, что ушёл играть в Европу! Уровень футбола с нашим или грузинским несопоставим. Удачи, Хвича!
Сп62
Сп62
вчера в 18:20
Скоро Пеняев уплывёт и никто не удержит. Человек ищет, где лучше.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:50
Настолько тонкие границы,что обрываются у целых стран.Дистрофия спорта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:32
А про Дзюбу что ... ???)
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