Спаллетти: «Из России мне сказали, что Кварацхелия — очень сильный игрок»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Когда я увидел его, у меня не было сомнений, что это топ-футболист. Из России мне сказали, что он очень силен. В клубе доверяли мне, но сомневались в том, что в Серии А он сможет выступать на высоком уровне. Но игра Кварацхелии доказывает, что футбольные границы становятся все тоньше.
Хвича - игрок принципиально иного уровня, сравнивать с Аршавиным его некорректно. Хвича показывает на поле волшебство.Квара показал 6-7 голов из сольных проходов. Сольные результативные проходы редкость, тем более если у команды что-то не получается, результативный сольный проход зачастую решает исход матча и вдохновляет команду. Далее, замечено , что Квара сделал много голевых ассистов и предголевые пасы, значит хорошо видит поле. Что тут ещё сказать, Хвича большой талант, молодец.
Хвича - игрок принципиально иного уровня, сравнивать с Аршавиным его некорректно. Хвича показывает на поле волшебство.Квара показал 6-7 голов из сольных проходов. Сольные результативные проходы редкость, тем более если у команды что-то не получается, результативный сольный проход зачастую решает исход матча и вдохновляет команду. Далее, замечено , что Квара сделал много голевых ассистов и предголевые пасы, значит хорошо видит поле. Что тут ещё сказать, Хвича большой талант, молодец.