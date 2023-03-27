Нападающий «Лилля» заявил о желании перейти в «Барселону»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид заявил, что является поклонником «Барселоны».
«Барселона» всегда была моим любимым клубом с детства.
По данным СМИ, Дэвид покинет «Лилль» этим летом, чтобы перейти в топ-клуб.
Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид заявил, что является поклонником «Барселоны».
«Барселона» всегда была моим любимым клубом с детства.
По данным СМИ, Дэвид покинет «Лилль» этим летом, чтобы перейти в топ-клуб.
и Я хочу в Барсу, возьмите меня....!!! По данным СМИ, понимаешь!!! Маразм...!!!
и Я хочу в Барсу, возьмите меня....!!! По данным СМИ, понимаешь!!! Маразм...!!!