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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Нападающий «Лилля» заявил о желании перейти в «Барселону»

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shur
shur
вчера в 17:39
...зовут меня , как сорт яблок, а фамилия моя как имя у Бэкхэма,
и Я хочу в Барсу, возьмите меня....!!! По данным СМИ, понимаешь!!! Маразм...!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:49
Молодой,перспективный нападающий,мог бы пригодиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:15
Вопрос, а рады ли ему в Барселоне?
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