«Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка России

«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (1:1, 5:3 по пенальти).
Счёт на 23-й минуте открыл Эдуард Сперцян. На 54-й гости отыгрались усилиями Романа Тугарева.
Краснодарцы вышли в следующий этап Пути регионов. Ростовчане покинули турнир.
Второй момент, который мне не понравился в судействе. Почему не удален Карпин?! После перерыва, плюс минус 5 минут он матом, на всю трансляцию выругался на Джона Кордобу. И не одним словом. А резервный арбитр, который стоял рядом, закрыл варежку и ничего не доложил главному. На VAR судьи, которые смотрят ту же трансляцию, что и мы, со звуком с поля, но без комментатора, должны были четко зафиксировать все. Напомню, что в этом сезоне тот же Кордоба за мат в раздевалке получил дисциплинарных звездюлей.
Второй с половиной момент. Когда Кади влетел двумя прямыми ногами в защитника Ростова, судья, к слову, тоже не удалил, хотя напрашивалось. В целом, судья знал, что это дерби, что эмоции будут через край и что будет жесткая борьба.
Третий момент. Игра равная, южное дерби, очень валидольный матч, буря эмоций, даже попытка кинуть Рамиреса на удушающий (тоже без удаления). Счет основного времени по игре. Настоящее южное дерби, смотреть его было одно удовольствие.
Быков с победой, Ростову удачи в следующий раз. Ждем выходных и РПЛ, а также жеребьевку кубка
Второй момент, который мне не понравился в судействе. Почему не удален Карпин?! После перерыва, плюс минус 5 минут он матом, на всю трансляцию выругался на Джона Кордобу. И не одним словом. А резервный арбитр, который стоял рядом, закрыл варежку и ничего не доложил главному. На VAR судьи, которые смотрят ту же трансляцию, что и мы, со звуком с поля, но без комментатора, должны были четко зафиксировать все. Напомню, что в этом сезоне тот же Кордоба за мат в раздевалке получил дисциплинарных звездюлей.
Второй с половиной момент. Когда Кади влетел двумя прямыми ногами в защитника Ростова, судья, к слову, тоже не удалил, хотя напрашивалось. В целом, судья знал, что это дерби, что эмоции будут через край и что будет жесткая борьба.
Третий момент. Игра равная, южное дерби, очень валидольный матч, буря эмоций, даже попытка кинуть Рамиреса на удушающий (тоже без удаления). Счет основного времени по игре. Настоящее южное дерби, смотреть его было одно удовольствие.
Быков с победой, Ростову удачи в следующий раз. Ждем выходных и РПЛ, а также жеребьевку кубка