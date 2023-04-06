Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2022/2023

«Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка России

06 апреля 2023, 22:17
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

«Краснодар» обыграл «Ростов» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России (1:1, 5:3 по пенальти).

Счёт на 23-й минуте открыл Эдуард Сперцян. На 54-й гости отыгрались усилиями Романа Тугарева.

Краснодарцы вышли в следующий этап Пути регионов. Ростовчане покинули турнир.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Милан» и «Эмполи» голов не забили
Вчера, 23:57
«Балтика» и «Родина» голов не забили
Вчера, 22:36
«Порту» одолел «Бенфику» в матче чемпионата Португалии
Вчера, 22:06
«Наполи» обыграл «Лечче» в матче Серии А
Вчера, 21:56
«Волгарь» и «Рубин» голов не забили
Вчера, 19:58
Гол Кандревы спас «Салернитану» от поражения в матче с «Интером»
Вчера, 19:56
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134 ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 11:47
Спасибо от ДУШИ.
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 07:42
Удачи на дорогах. Да храни тебя Господь.
112910415
112910415
вчера в 05:29
суровый получился поединок
adekvat
adekvat
вчера в 04:19
За мдали надо биться ростовчанам,зачем кубок.
valt134
valt134 ответ Михалыч 54 (раскрыть)
вчера в 01:24
Я ЕГО всегда вспоминаю: и когда зимой по перевалам на грузовике едешь, и когда ситуации экстренные на дороге возникают, и когда олени дорогу перебегают… Потому и живой.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 00:09
Очень понравились комментарии, особенно ростовчан. При всем накале эмоций - очень доброжелательные. Даже к судье. Большая редкость.
viv
viv
06 апреля в 23:53
Быки могли ещё в основное время выиграть. А серия пенальти все расставила по своим местам.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
06 апреля в 23:37
Привет Виктор!
Большое спасибо!
Приятно.
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ valt134 (раскрыть)
06 апреля в 23:17
"Не поминай имени Господа Бога твоего всуе (напрасно)".
Третья заповедь Ветхого Завета.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
06 апреля в 23:12
Здорова, Олег!
Привет тебе от Назбека!
Шуnя771
Шуnя771
06 апреля в 23:05
Хе-хе.....
Вопрос один:
- Почему Сафонов стал косить под Трёх мушкетёров?))
Остальное грубая работа.....
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
06 апреля в 22:52, ред.
Видать, сильно Безбородова судейский комитет настращал! Но Ростов был лучше однозначно. Краснодару удачи в кубке!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ TheBoLt (раскрыть)
06 апреля в 22:50
Ну я то не возражаю,для меня мат-ценнейший инструмент для чрезвычайных обстоятельств.А говорить матом,как ныне,это для меня неприемлемо.Хоть и 27 лет на флоте прослужил.
светлый-путь
светлый-путь
06 апреля в 22:48
Валераверим !
TheBoLt
TheBoLt ответ Напрасный труд (раскрыть)
06 апреля в 22:44
Ну пусть хотя бы так. Это лучше, чем отсутствие реакции. Ну и желтую могли бы дать
KTS16
KTS16
06 апреля в 22:38, ред.
Отскочил Краснодар С такой игрой ему не светит не все Безбородовы
TheBoLt
TheBoLt ответ stanichnik (раскрыть)
06 апреля в 22:32
Ну, дружище, зачем так грубо, это дерби. Я, как фанат быков, и сам против такого ужасного судейства. но если бы судья поставил пенку, весь матч сложился бы по-другому, события бы с малой вероятностью бы повторились и мы бы не увидели такую игру. Тут не ясно было бы, кто бы выиграл
Напрасный труд
Напрасный труд ответ TheBoLt (раскрыть)
06 апреля в 22:32
Если за это в России удалять,то кто на поле останется? Одни гастарбайтеры. Занесут в протокол и дадут смехотворный для миллионеров штраф,вот и всё.
TheBoLt
TheBoLt
06 апреля в 22:30
Начнем с того, что пенку судья не дал в ворота Быков. Побоялся, как сказал комментатор после возвращения с перерыва. Чего побоялся, до автобуса не дойти или что? Очень хотел бы послушать его комментарий. Именно послушать, а не прочесть в прессе. сказать вслух в интервью сложнее. Надо отметить, что судья отпустил команды на перерыв, отобрав угловой у Быков. Может типа "компенсировал" так, своеобразно, чем вызвал негативные эмоции у всех на поле.

Второй момент, который мне не понравился в судействе. Почему не удален Карпин?! После перерыва, плюс минус 5 минут он матом, на всю трансляцию выругался на Джона Кордобу. И не одним словом. А резервный арбитр, который стоял рядом, закрыл варежку и ничего не доложил главному. На VAR судьи, которые смотрят ту же трансляцию, что и мы, со звуком с поля, но без комментатора, должны были четко зафиксировать все. Напомню, что в этом сезоне тот же Кордоба за мат в раздевалке получил дисциплинарных звездюлей.

Второй с половиной момент. Когда Кади влетел двумя прямыми ногами в защитника Ростова, судья, к слову, тоже не удалил, хотя напрашивалось. В целом, судья знал, что это дерби, что эмоции будут через край и что будет жесткая борьба.

Третий момент. Игра равная, южное дерби, очень валидольный матч, буря эмоций, даже попытка кинуть Рамиреса на удушающий (тоже без удаления). Счет основного времени по игре. Настоящее южное дерби, смотреть его было одно удовольствие.

Быков с победой, Ростову удачи в следующий раз. Ждем выходных и РПЛ, а также жеребьевку кубка
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 22:30
Чудеса :Пенальтистов выбросили из Кубка в результате серии пенальти!!!
e253sz5qa4s6
e253sz5qa4s6
06 апреля в 22:28
Вратарь сделал подарок Краснодару а затем надо учиться бить пенальти. Правда были грубые ошибки судьи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 апреля в 22:27
Ростов был лучше, но банкует Краснодар. Печальное лицо Карпина все сказало.
valt134
valt134
06 апреля в 22:26
Спасибо Футбольному БОГУ! Это ОН помог Краснодару пройти дальше. Ростову-спасибо за классную ИГРУ! Честно сказать, не ожидал. Краснодарских болельщиков-с НАДЕЖДОЙ не на совсем провальный сезон! Ещё пободаемся!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
06 апреля в 22:24
Пися MVP матча
Аксинья
Аксинья
06 апреля в 22:24
Поздравляю соседей с дальнейшим прохождением по кубковой сетке. Желаю кубанцам взять Кубок России (хотя с такой игрой может и не получится). Рад за своих земляков которые полудублирующим составом показали весьма неплохую игру.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
06 апреля в 22:24
Хоть и болел за Краснодар, но прошли незаслуженно, на мой взгляд. Но везет сильнейшим!
Трезвый повар
Трезвый повар
06 апреля в 22:23
У Ростова половина состава были резервисты. Парни достойно сыграли
Надеюсь травма Полоза окажется не серьёзной
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
06 апреля в 22:22
Ростов пусть благодарит Письякова за вылет.)))).
Тот самый чувак
Тот самый чувак
06 апреля в 22:22
Песьяков поздравил с днём рождения президента ФК "Ростов".
Трезвый повар
Трезвый повар
06 апреля в 22:19, ред.
Интересный матч получился. У Ростова было несколько хороших голевых моментов. Сафонов выручил
Игра Ростова понравилась
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 