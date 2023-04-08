«Ахмат» выиграл у «Урала» в домашнем матче

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура РПЛ (2:0).
Счёт на 3-й минуте встречи открыл Евгений Харин. Второй гол на 57-й забил Бернард Бериша.
Грозненцы занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Екатеринбуржцы расположились на 10-й строчке, имея в активе 25 баллов.
Так, что скорее всего Урал будет корректировать оставшийся отрезок в чемпионате.
Там, где надо брать очки они будут цепляться, где шансов маловато, особо напрягаться не будут.
Урал за последние годы два раза был в финале, но оба раза проигрывал Локо.
Локо уже нет в кубке и Урала есть шансы наконец то выиграть долгожданный кубок.
В кубке Уралу осталось провести два или три матча и думаю к ним он подготовится как никогда, а сейчас главное подготовить команду и исключить риски травм у лидеров.
Так, что скорее всего Урал будет корректировать оставшийся отрезок в чемпионате.
Там, где надо брать очки они будут цепляться, где шансов маловато, особо напрягаться не будут.
Урал за последние годы два раза был в финале, но оба раза проигрывал Локо.
Локо уже нет в кубке и Урала есть шансы наконец то выиграть долгожданный кубок.
В кубке Уралу осталось провести два или три матча и думаю к ним он подготовится как никогда, а сейчас главное подготовить команду и исключить риски травм у лидеров.