«Ахмат» выиграл у «Урала» в домашнем матче

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вчера, 18:25

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура РПЛ (2:0).

Счёт на 3-й минуте встречи открыл Евгений Харин. Второй гол на 57-й забил Бернард Бериша.

Грозненцы занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Екатеринбуржцы расположились на 10-й строчке, имея в активе 25 баллов.