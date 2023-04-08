Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ахмат» выиграл у «Урала» в домашнем матче

вчера, 18:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура РПЛ (2:0).

Счёт на 3-й минуте встречи открыл Евгений Харин. Второй гол на 57-й забил Бернард Бериша.

Грозненцы занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Екатеринбуржцы расположились на 10-й строчке, имея в активе 25 баллов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» дома уступил «Вильярреалу»
Сегодня, 00:00
Голы Рамоса и Месси принесли ПСЖ победу над «Ниццей»
Вчера, 23:55
«Лацио» выиграл у «Ювентуса» в матче Серии А
Вчера, 23:42
«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в результативном дерби
Вчера, 21:30
«Рома» в гостевом матче минимально обыграла «Торино»
Вчера, 21:29
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Саутгемптон»
Вчера, 21:24
Сортировать
Все комментарии
Nottrow
Nottrow
вчера в 22:34
Урал опять не играл.
Vladimir808
Vladimir808 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:29
С победой!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 20:09
Отчасти так и есть, но вряд ли Урал все силы бросил на кубок, а на чемпионат забил. Ещё 8 туров впереди и если уж совсем расслабиться, то можно и в стыки угодить.
Так, что скорее всего Урал будет корректировать оставшийся отрезок в чемпионате.
Там, где надо брать очки они будут цепляться, где шансов маловато, особо напрягаться не будут.
Урал за последние годы два раза был в финале, но оба раза проигрывал Локо.
Локо уже нет в кубке и Урала есть шансы наконец то выиграть долгожданный кубок.
В кубке Уралу осталось провести два или три матча и думаю к ним он подготовится как никогда, а сейчас главное подготовить команду и исключить риски травм у лидеров.
sova147
sova147
вчера в 19:49
Не ужели Урал уже сдулся или все силы бросил на Кубок! Верю что Ганчаренко не сказал своё последнее слово!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:17
Молодцы!!!
112910415
112910415
вчера в 18:55
выдохся Урал ... не вовремя
ABir
ABir
вчера в 18:54
Гончаренко с Уралом решили сосредоточится на играх Кубка России
dok66
dok66
вчера в 18:47
Жаль конечно , что Урал проиграл , но не оптимальным составом , поберегли ключевых игроков . Дальше очень тяжелый промежуток : трижды ЦСКА + Краснодар + Ростов . Поэтому голову пеплом посыпать не будем , задача - остаться в РПЛ будет выполнена .
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:42
Болельщиков Ахмата с победой над Уралом. Оправданием для гостей может послужить короткий отдых после кубкового матча.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:42
Привет Олег.
Вернёмся к нашим баранам (аватара, подарок Назбека proezd 2 ).
Мой ноутбук (hp ) его не производит, пустота, безличье. Очевидно подарок с сюрпризом видят только друзья ))).
Будь здрав, удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 18:41
Третье подряд фиаско настигло в этом туре в рамках первенства "Урал", причём и в данном случае не забили ни разу подопечные Гончаренко... И от того есть над чем крепко задуматься тренерскому штабу "шмелей", иначе можно постепенно включиться в борьбу за выживание!... Грозненцы же, в свою очередь, поднимаются сейчас на пятую строчку, но, думаю, медали им уже вряд ли светят....
Гражданин России
Гражданин России ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:40
Это белорусское недоразумение только и умеет мотивировать на Спартак и ещё какой-нибудь топ-клуб. Похоже, на остальные матчи ему по барабану. Просто тренеришка по выводу аутсайдеров из зоны вылета. На большее и не способен.
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 18:36, ред.
Похоже, корявый бульбаш изнурил команду в матче со Спартаком. Оно и понятно. На красно-белых все настраиваются по особому. Зато в других матчах это белорусское недоразумение будет сливать матчи как экскрименты в толчке.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:34, ред.
Предсказуемо,ибо "бобик сдох"! Удивляюсь людям,считающим до сих пор,что Витёк с "Уралом" добьётся чего-либо достойного.Вот в Кубке-ещё есть шансы,а в "гладком" турнире это специалист,способный вывести команду из аутсайдеров за границы зоны вылета,что я сразу прогнозировал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:33
Болел за шмелей, но дома Ахмат играет сильно. Рвут всех. Победу заслужили.
26gyqzkn92y4
26gyqzkn92y4
вчера в 18:31
Урал все больше разочаровывает.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:26, ред.
С чем и поздравляем Грозный!
Выиграли на классе!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 