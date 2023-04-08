«Манчестер Юнайтед» дома победил «Эвертон»

В матче 30-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.
Первый мяч забил Скотт МакТоминэй на 36-й минуте. На 71-й Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев.
У МЮ на данный момент 56 очков и 3-е место. «Эвертон» — 16-й с 27 баллами.
Маласия исправился, поначалу матча растерянный какой-то был.
Бруно играет этакого Скоулза, а Мактом и Забицер врываются в штрафную !! Уже 2 матч, поинтересней вариант !!
Пикфорд отказался пропускать от нападающих )))
Но есть Мактом !!))
Хорошая была игра. Всё-таки без Далота и Вегорста в старте МЮ намного лучше. Эти двое достойнейших мужчин абсолютно не уровень.
МЮ полностью смял соперника. Но реализация была ужасной. Но во многом благодаря прекрасной игре Пикфорда.
Рэшфорду здоровья и скорейшего появления на поле. Без него в атаке будет сложнее
Маласия исправился, поначалу матча растерянный какой-то был.
Бруно играет этакого Скоулза, а Мактом и Забицер врываются в штрафную !! Уже 2 матч, поинтересней вариант !!
Пикфорд отказался пропускать от нападающих )))
Но есть Мактом !!))
Хорошая была игра. Всё-таки без Далота и Вегорста в старте МЮ намного лучше. Эти двое достойнейших мужчин абсолютно не уровень.
МЮ полностью смял соперника. Но реализация была ужасной. Но во многом благодаря прекрасной игре Пикфорда.
Рэшфорду здоровья и скорейшего появления на поле. Без него в атаке будет сложнее