«Манчестер Юнайтед» дома победил «Эвертон»

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вчера, 16:23

В матче 30-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.

Первый мяч забил Скотт МакТоминэй на 36-й минуте. На 71-й Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев.