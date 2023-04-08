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«Манчестер Юнайтед» дома победил «Эвертон»

вчера, 16:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

В матче 30-го тура Английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.

Первый мяч забил Скотт МакТоминэй на 36-й минуте. На 71-й Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев.

У МЮ на данный момент 56 очков и 3-е место. «Эвертон» — 16-й с 27 баллами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:20
Биссака очень хорош !!
Маласия исправился, поначалу матча растерянный какой-то был.
Бруно играет этакого Скоулза, а Мактом и Забицер врываются в штрафную !! Уже 2 матч, поинтересней вариант !!
Пикфорд отказался пропускать от нападающих )))
Но есть Мактом !!))
Хорошая была игра. Всё-таки без Далота и Вегорста в старте МЮ намного лучше. Эти двое достойнейших мужчин абсолютно не уровень.

МЮ полностью смял соперника. Но реализация была ужасной. Но во многом благодаря прекрасной игре Пикфорда.
Рэшфорду здоровья и скорейшего появления на поле. Без него в атаке будет сложнее
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:18
Слегка ожидаемый результат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:12
Ну вот,могут же, когда захотят!
766cmbu84742
766cmbu84742
вчера в 17:33
На конец-то пришло радостное известие победа 2-0 .соберитесь играйте также дальше успешно
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:55
Суховатая игра, можно было бы и больше голов забить.
shur
shur
вчера в 16:39
...нет, хвалить не буду, выиграли ну и молодцы!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:30
Абсолютно заслуженную победу одержал сегодня МЮ, который в идеале мог громить "ирисок", но обошелся только двумя забитыми мячами. Отличились Мактоминей и удачно вышедший на замену Марсьяль. Есть и плохая новость для манкунианцев, так как травму получил Маркус Рэшфорд. Перед матчами Лиги Европы с Севильей это может быть очень большой потерей для команды тен Хага. В остальном же, хозяева были сегодня по всем параметрам лучше мерсисайдцев. В составе победителей отметить хочется Рэшфорда, Забитцера и Фернандеша, а у гостей старались Пикфорд, Онана и Ивоби. Одним словом- получился хороший футбол!
shlomo
shlomo
вчера в 16:25
Заслуженная победа.... а то что то как то в последнее время МЮ не радует своих болельщиков.
Гость
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