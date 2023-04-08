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«Барселона» готова рассмотреть предложения по трём футболистам

вчера, 20:57

«Барселона» готова рассмотреть предложения по вингерам Ансу Фати, Рафинье и Феррану Торресу, сообщает Sport.es.

Фати хочет выступать за каталонцев, но клуб изучит серьёзное предложение, если оно поступит. В подписании игрока в особенности заинтересован «Манчестер Юнайтед». Торрес тоже не хочет покидать команду, «сине-гранатовые» также понимают, что продать его будет затруднительно, так как маловероятно, что сейчас за него можно выручить вложенные 55 млн евро. Есть клубы, которые хотят взять Феррана в аренду или совершить обмен — это «Интер» и «Атлетико». За Рафинью большие деньги могут заплатить представители АПЛ, «Челси» уже хотел заполучить его прошлым летом.

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Tiki Taka
Tiki Taka
вчера в 23:05
Фати лямов 30-40 максимум стоит, давно не видел в исполнении норм игры, раздули из него звезду просто, как когда-то Мунира
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:59
В Барселоне сейчас любыми способами хотят вернуть в команду Дер Месси и эта распродажа скорее всего вызванна именно по этой причине! Со всеми игроками подписаны долгосрочные контракты, а значит за них будут просить немалые деньги....в контракте Фати вроде как 1 лярд отступных прописан был, а его теперь хотят слить....
Торрес это вообще один из первых трансферов Хави и неужели теперь он ему оказался ненужным???
А вот продажа Рафиньи это вообще ор....столько полезных действий со стороны бразильца в этом сезоне, но и его готовы слить ради Месси....
Чесно говоря вообще не понимаю идею вернуть Лео....только только Хави удалось выстроить новую, молодую команду без ветеранов и теперь снова берут взрослого игрока пусть это и даже Месси....
rtt7xnz7e5es
rtt7xnz7e5es
вчера в 21:14
Рафинья хорошая кандидатура для клуба
Гость
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