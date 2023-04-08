«Барселона» готова рассмотреть предложения по трём футболистам

«Барселона» готова рассмотреть предложения по вингерам Ансу Фати, Рафинье и Феррану Торресу, сообщает Sport.es.
Фати хочет выступать за каталонцев, но клуб изучит серьёзное предложение, если оно поступит. В подписании игрока в особенности заинтересован «Манчестер Юнайтед». Торрес тоже не хочет покидать команду, «сине-гранатовые» также понимают, что продать его будет затруднительно, так как маловероятно, что сейчас за него можно выручить вложенные 55 млн евро. Есть клубы, которые хотят взять Феррана в аренду или совершить обмен — это «Интер» и «Атлетико». За Рафинью большие деньги могут заплатить представители АПЛ, «Челси» уже хотел заполучить его прошлым летом.
Торрес это вообще один из первых трансферов Хави и неужели теперь он ему оказался ненужным???
А вот продажа Рафиньи это вообще ор....столько полезных действий со стороны бразильца в этом сезоне, но и его готовы слить ради Месси....
Чесно говоря вообще не понимаю идею вернуть Лео....только только Хави удалось выстроить новую, молодую команду без ветеранов и теперь снова берут взрослого игрока пусть это и даже Месси....
Торрес это вообще один из первых трансферов Хави и неужели теперь он ему оказался ненужным???
А вот продажа Рафиньи это вообще ор....столько полезных действий со стороны бразильца в этом сезоне, но и его готовы слить ради Месси....
Чесно говоря вообще не понимаю идею вернуть Лео....только только Хави удалось выстроить новую, молодую команду без ветеранов и теперь снова берут взрослого игрока пусть это и даже Месси....