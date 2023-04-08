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«Милан» решил расстаться с Ибрагимовичем

вчера, 12:51

Шведский форвард Златан Ибрагимович летом покинет «Милан».

Сообщается, что итальянский клуб решил не предлагать новый контракт 41-летнему ветерану.

Сам Ибрагимович был бы не против продлить соглашение с «россонери», однако постоянные травмы игрока, из-за которых он пропустил почти всю текущую кампанию, заставили руководство клуба принять решение о расставании по истечении текущего договора.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 19:44, ред.
"Ибрагимович решил, что руководству Милана не нужно предлагать ему новый контракт, потому что они не способны дать по-настоящему стоящее предложение, оценить его великий вклад в достижения клуба. Руководство Милана хотело бы продлить контракт, но игрок решил поставить точку."

По идее так должны звучать новости про Ибрагимовича и так он должен закончить.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:20
Нельзя мучать организм, пора заканчивать и заняться чем-то другим. Вроде как есть своя линия одежды.
shur
shur
вчера в 16:46
...х-еново, когда кроме футбола делать ничего не умеешь, ведь
в 40 жизнь у зрелого мужика жизнь только начинается ! А у Ибры похоже,
не там не сям...! Хороший был игрок с харизмой!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:11
Пора уже завершать
memphis
memphis
вчера в 15:38
Логично
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:22
Ибра стал с возрастом более травматически, это естественно руководству это не понравится
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:08
Криштиану тебя уже ждет на Аравийском полуострове.
adekvat
adekvat
вчера в 14:01
Как могли посметь лучшего из лучших отправить на покой.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:59
Разумное решение. Ибра уже не тянет уровень топ клуба. Если он еще не наигрался в футбол, то пускай в Швецию возвращается. Мальме его с радостью примет.
112910415
112910415
вчера в 13:54
так бывает ...
так со всеми бывает
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:48
НЕгодяи,до 50 лет не дали человеку поиграть! Я осуждаю...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:41
Всему своё время. Монстр уходит на покой .
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 13:34
даже такие (звери) выдыхаются
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:31
И так хорошо поиграл,пора на тренера учиться!
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:27
Годик мог еще пошуметь в сборную вызван
протон
протон
вчера в 13:27
Скорее Ибра решил не продлевать контракт с миланом...
ДСА
ДСА
вчера в 13:20
Футболки перестали продаваться, платить нечем.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:14
Всему приходит конец. Против природы не попрешь!..
swed27
swed27
вчера в 13:13
Пора Златану на тренерскую работу
karnager
karnager
вчера в 13:10
В РПЛ и натурализация - самый раз
yjcpyncpmv32
yjcpyncpmv32
вчера в 13:08
Пожелаем ему здоровья и активного долголетия
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:07
Златан заслужил отдых.
Gahi
Gahi
вчера в 12:56
Возраст даёт о себе знать, пора на отдых. Удачи
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