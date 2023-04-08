«Милан» решил расстаться с Ибрагимовичем

Шведский форвард Златан Ибрагимович летом покинет «Милан».
Сообщается, что итальянский клуб решил не предлагать новый контракт 41-летнему ветерану.
Сам Ибрагимович был бы не против продлить соглашение с «россонери», однако постоянные травмы игрока, из-за которых он пропустил почти всю текущую кампанию, заставили руководство клуба принять решение о расставании по истечении текущего договора.
По идее так должны звучать новости про Ибрагимовича и так он должен закончить.
По идее так должны звучать новости про Ибрагимовича и так он должен закончить.
в 40 жизнь у зрелого мужика жизнь только начинается ! А у Ибры похоже,
не там не сям...! Хороший был игрок с харизмой!
в 40 жизнь у зрелого мужика жизнь только начинается ! А у Ибры похоже,
не там не сям...! Хороший был игрок с харизмой!
так со всеми бывает
так со всеми бывает