«Милан» решил расстаться с Ибрагимовичем

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вчера, 12:51

Шведский форвард летом покинет «Милан».

Сообщается, что итальянский клуб решил не предлагать новый контракт 41-летнему ветерану.

Сам Ибрагимович был бы не против продлить соглашение с «россонери», однако постоянные травмы игрока, из-за которых он пропустил почти всю текущую кампанию, заставили руководство клуба принять решение о расставании по истечении текущего договора.