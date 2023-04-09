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«Краснодар» выиграл у «Пари НН»

вчера, 20:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ (3:1).

На 4-й минуте счёт открыл Никита Кривцов, он же на 14-й оформил дубль. Джон Кордоба на 62-й забил 3-й мяч южан. Гости отличились на 71-й минуте — одиннадцатиметровый реализовал Тимур Сулейманов.

«Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России, у команды 35 очков. «Пари НН» находится на 13-й позиции с 19 баллами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:05
иначе нельзя было
dok66
dok66
вчера в 22:44
Краснодар молодцы , сегодня играли для Галицкого . А Юрану - удачи , верю , что получится .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:27
Понравилось "Шикарная меткость, даже точность".
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:54
Интересный матч. Молодцы парни из Краснодара!!!
протон
протон
вчера в 21:36
Важная победа Краснодара. Могла сказаться усталость, все-таки в середине недели был еще и кубковый матч, а соперник отдыхал, но все ж таки победа!
Кривцов заметно прогрессировал. Человек пару лет назад играл за не самые сильные клубы ВТОРОЙ ЛИГИ, а сейчас выходит В ОСНОВЕ клуба РПЛ из первой восьмёрки и забивает! Главное, чтобы без повреждения обошлось после того, как у него нога поехала на последних минутах матча. Кривцов просто машина!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:14
НиНо ждёт лучшая лига мира!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:13
Дежурные 3 балла.
Без злорадства - барин к нам приедет, барин нам поможет?))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:13
Четвёрка клубов-кандидатов на вылет определяется всё чётче.
valt134
valt134
вчера в 21:07
Дежурная победа. Но пойдёт…
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
Болельщиков Быков с заслуженной Победой !
ABir
ABir
вчера в 21:04
Первый блин у Юрана комом, будем с интересом наблюдать за следующими ходами антикризисного специалиста
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:03
"Судья испортил игру" - комментатор. Удаления не было, хотя надо было. Пенальти в ворота Быков был, хотя пенки там по сути не было. Гол Пари не по игре а по судье. Если в прошлом матче судья ошибался в пользу Краснодара, то в этом все решения были против Быков.

Еще меня радует результативность ударов Краснодара. 7 ударов, из них 4 в створ и 3 гола. Уже вторую игру в РПЛ (не беру кубковый матч) подряд такая шикарная точность, даже меткость. С победой!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:00
Сенсации не получилось... результат по игре... первый провал Юрана
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:00
Под конец раслабились,а так молодцы!
Гость
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