«Краснодар» выиграл у «Пари НН»

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вчера, 20:56

«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ (3:1).

На 4-й минуте счёт открыл Никита Кривцов, он же на 14-й оформил дубль. Джон Кордоба на 62-й забил 3-й мяч южан. Гости отличились на 71-й минуте — одиннадцатиметровый реализовал Тимур Сулейманов.

«Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России, у команды 35 очков. «Пари НН» находится на 13-й позиции с 19 баллами.