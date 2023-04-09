«Краснодар» выиграл у «Пари НН»

«Краснодар» одержал победу над «Пари НН» в матче 22-го тура РПЛ (3:1).
На 4-й минуте счёт открыл Никита Кривцов, он же на 14-й оформил дубль. Джон Кордоба на 62-й забил 3-й мяч южан. Гости отличились на 71-й минуте — одиннадцатиметровый реализовал Тимур Сулейманов.
«Краснодар» занимает 7-е место в чемпионате России, у команды 35 очков. «Пари НН» находится на 13-й позиции с 19 баллами.
Еще меня радует результативность ударов Краснодара. 7 ударов, из них 4 в створ и 3 гола. Уже вторую игру в РПЛ (не беру кубковый матч) подряд такая шикарная точность, даже меткость. С победой!
Еще меня радует результативность ударов Краснодара. 7 ударов, из них 4 в створ и 3 гола. Уже вторую игру в РПЛ (не беру кубковый матч) подряд такая шикарная точность, даже меткость. С победой!
Кривцов заметно прогрессировал. Человек пару лет назад играл за не самые сильные клубы ВТОРОЙ ЛИГИ, а сейчас выходит В ОСНОВЕ клуба РПЛ из первой восьмёрки и забивает! Главное, чтобы без повреждения обошлось после того, как у него нога поехала на последних минутах матча. Кривцов просто машина!!!
Кривцов заметно прогрессировал. Человек пару лет назад играл за не самые сильные клубы ВТОРОЙ ЛИГИ, а сейчас выходит В ОСНОВЕ клуба РПЛ из первой восьмёрки и забивает! Главное, чтобы без повреждения обошлось после того, как у него нога поехала на последних минутах матча. Кривцов просто машина!!!