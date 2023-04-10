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Алиссон поделился подробностями конфликта с Хендерсоном

вчера, 09:53

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон рассказал о подробностях конфликта со своим одноклубником Джорданом Хендерсоном. Футболисты поругались во время матча против «Челси» (0:0), в одном из эпизодов игроки стояли лицом к лицу и кричали друг на друга. В раздевалку они уходили, общаясь эмоционально.

Я и Хендерсон, мы — два человека, которые многое готовы отдать за команду. На поле не всегда можно сказать «пожалуйста».

Мы пытаемся все исправить, сделать все наилучшим образом для команды. Мы люди, у нас тоже есть чувства. Мы расстраиваемся, когда происходит что-то негативное. Мы радуемся, когда у нас все хорошо. Но в футболе разница в том, что мы не можем долго сетовать, этим футбол и прекрасен.

Когда дела идут плохо, через два-три дня после матча все может пойти иначе. Таков наш вызов в этом сезоне. В каждой игре показывать свой уровень и играть вместе как команда.

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pajjckc75rjk
pajjckc75rjk
вчера в 12:41
Кому нужны эти подробности...
Jon718875
Jon718875
вчера в 12:11
Нужно меньше говорить, сразу бить по толстой моде
ДСА
ДСА
вчера в 11:34
При счете 0-0 прав голкипер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:07
Этой весной как не когда много конфликтных ситуаций в футболе.
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