Алиссон поделился подробностями конфликта с Хендерсоном

Голкипер «Ливерпуля» рассказал о подробностях конфликта со своим одноклубником . Футболисты поругались во время матча против «Челси» (0:0), в одном из эпизодов игроки стояли лицом к лицу и кричали друг на друга. В раздевалку они уходили, общаясь эмоционально.

Я и Хендерсон, мы — два человека, которые многое готовы отдать за команду. На поле не всегда можно сказать «пожалуйста».

Мы пытаемся все исправить, сделать все наилучшим образом для команды. Мы люди, у нас тоже есть чувства. Мы расстраиваемся, когда происходит что-то негативное. Мы радуемся, когда у нас все хорошо. Но в футболе разница в том, что мы не можем долго сетовать, этим футбол и прекрасен.

Когда дела идут плохо, через два-три дня после матча все может пойти иначе. Таков наш вызов в этом сезоне. В каждой игре показывать свой уровень и играть вместе как команда.