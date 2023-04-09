Помощник арбитра ударил локтем защитника «Ливерпуля» Робертсона

В матче 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и "Арсеналом (2:2) произошёл инцидент с участием судьи.
Помощник арбитра Константин Хацидакис во время перерыва ударил локтем в лицо защитника хозяев Эндрю Робертсона. Эпизод случился, когда судья направлялся в главному арбитру встречи Полу Тирни. Футболист подошёл к лайнсмену, схватил его, после чего судья отмахнулся от игрока. Ситуацию рассматривает PGMOL — организация, отвечающая за официальных лиц матчей в английском футболе.
с другой стороны, на поле он решает
и никак иначе
для справедливости он не должен допускать насилие
со своей стороны тем более
с другой стороны, на поле он решает
и никак иначе
для справедливости он не должен допускать насилие
со своей стороны тем более
Самое смешное во всей этой ситуации то, что Робо не упал и не умер) И скорее всего будь там даже Неймар, он бы тоже не умер и не устроил покатушки, потому что получил в щи от арбитра, а не соперника.
Самое смешное во всей этой ситуации то, что Робо не упал и не умер) И скорее всего будь там даже Неймар, он бы тоже не умер и не устроил покатушки, потому что получил в щи от арбитра, а не соперника.