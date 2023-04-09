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Помощник арбитра ударил локтем защитника «Ливерпуля» Робертсона

вчера, 21:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В матче 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и "Арсеналом (2:2) произошёл инцидент с участием судьи.

Помощник арбитра Константин Хацидакис во время перерыва ударил локтем в лицо защитника хозяев Эндрю Робертсона. Эпизод случился, когда судья направлялся в главному арбитру встречи Полу Тирни. Футболист подошёл к лайнсмену, схватил его, после чего судья отмахнулся от игрока. Ситуацию рассматривает PGMOL — организация, отвечающая за официальных лиц матчей в английском футболе.

Помощник арбитра ударил локтем защитника «Ливерпуля» Робертсона

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:44
Правонарушение на лицо, нельзя поддаваться на провокации.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:52
Костя может лишиться работы.
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:16
а судьи не люди что ли?

с другой стороны, на поле он решает
и никак иначе
для справедливости он не должен допускать насилие
со своей стороны тем более
Elliada
Elliada
вчера в 22:00
То болельщик, то арбитр. Все бьют Робертсона
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
Надеюсь ему красную карточку показали !)
протон
протон
вчера в 21:43
По скриншотам как будто не удар, а судья выставил руку, чтобы игрок к нему не приближался. Совершенно непонятно, что Робертсон вообще делал рядом с ним после окончания тайма. А потом вдруг оказался в шоке)
Самое смешное во всей этой ситуации то, что Робо не упал и не умер) И скорее всего будь там даже Неймар, он бы тоже не умер и не устроил покатушки, потому что получил в щи от арбитра, а не соперника.
Гость
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