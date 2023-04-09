Помощник арбитра ударил локтем защитника «Ливерпуля» Робертсона

1681065551

вчера, 21:39

В матче 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и "Арсеналом (2:2) произошёл инцидент с участием судьи.

Помощник арбитра Константин Хацидакис во время перерыва ударил локтем в лицо защитника хозяев . Эпизод случился, когда судья направлялся в главному арбитру встречи Полу Тирни. Футболист подошёл к лайнсмену, схватил его, после чего судья отмахнулся от игрока. Ситуацию рассматривает PGMOL — организация, отвечающая за официальных лиц матчей в английском футболе.