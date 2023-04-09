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Дзюба не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»

вчера, 22:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после очного матча 22-го тура РПЛ (1:2).

Специалист направился в сторону футболиста, но игрок взаимностью не ответил.

«Железнодорожники» прервали серию из четырёх матчей без поражений в чемпионате России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:32
себя не переделаешь ...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:40
Если бы забил пафос можно было понять а так..
протон
протон
сегодня в 00:07
Ладно Карпин, ладно Манчини, но он даже с Семаком на штыках (с которым столько трофеев выиграл). Сказочный персонаж
Думаю если Локомотив победил, а Дзюба забил. Артём первый побежал руку жать и его ещё неделю не заткнуть было. А так в очередной раз показал что он мерзкий персонаж. Семак ему точно ничего плохо не делал и всегда поддерживал,даже когда у него игра не шла.
makkie
makkie
вчера в 23:56
Обиженка!
Я уже со счёта сбился, со сколькими людьми, и тренерами в частности, Дзюба перессорился. Всё недоволен, что его в состав не ставят. Бедняжка!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:44
Мелкий поступок
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:11
Их межличностные проблемы.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 23:08
И что ? Прямо сделали грандиозное событие из этого. Новость высосанная из пальца.
Жорж Милославский
Жорж Милославский
вчера в 22:57
Мда, обиженка, ладно бы сыграл сегодня хорошо. Защита схавала его сегодня, не видно не слышно на поле было.
tnktewfbfz2v
tnktewfbfz2v
вчера в 22:56
Дерево обиделось, что его не замечали.
Nottrow
Nottrow
вчера в 22:54
У Дзюбы руки всегда заняты его любим делом.
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