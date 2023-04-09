Дзюба не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после очного матча 22-го тура РПЛ (1:2).
Специалист направился в сторону футболиста, но игрок взаимностью не ответил.
«Железнодорожники» прервали серию из четырёх матчей без поражений в чемпионате России.
Думаю если Локомотив победил, а Дзюба забил. Артём первый побежал руку жать и его ещё неделю не заткнуть было. А так в очередной раз показал что он мерзкий персонаж. Семак ему точно ничего плохо не делал и всегда поддерживал,даже когда у него игра не шла.
Думаю если Локомотив победил, а Дзюба забил. Артём первый побежал руку жать и его ещё неделю не заткнуть было. А так в очередной раз показал что он мерзкий персонаж. Семак ему точно ничего плохо не делал и всегда поддерживал,даже когда у него игра не шла.