Дзюба не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»

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вчера, 22:51

Нападающий «Локомотива» не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» после очного матча 22-го тура РПЛ (1:2).

Специалист направился в сторону футболиста, но игрок взаимностью не ответил.

«Железнодорожники» прервали серию из четырёх матчей без поражений в чемпионате России.