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Семак отреагировал на то, что Дзюба не пожал ему руку после матча с «Локо»

вчера, 23:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию, произошедшую после матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

После игры наставник петербуржцев направился в сторону нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы, чтобы пожать ему руку, но футболист не ответил взаимностью, позже сказав, что не видел специалиста.

Артём меня не видел? Ну, ничего страшного. На видео видно, что он поворачивается в мою сторону? Может, устал. Это уже не моя проблема в любом случае. Нормально ли обижаться в таком возрасте? Я не знаю об этом ничего. Надо спросить у Артёма. Повторюсь, может, он устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
сегодня в 14:59
Руки Дзюбы не для рукопожатий.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:47
после каждого такого рукопожатия у Семака рождался ребенок
ГолдБол
ГолдБол
сегодня в 10:43
"После игры наставник петербуржцев направился в сторону нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы, чтобы пожать ему руку, но"
вспомнил про гигиену рук и не стал его догонять
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 09:30
Тема Дзюбы неисчерпаема. 56ы-журналисты научились бы задавать грамотно вопросы, а не заниматься сплетнями типа кто, кого, когда и сколько....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:11
Из чего раздули проблему.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:13
В следующий раз придётся и Семаку отворачиваться.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:49
Рукаку не мыл руки...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
Оба хороши,у обоих есть для этого повод
112910415
112910415
сегодня в 05:10
не надо ничему удивляться )
v36hcth4fgjx
v36hcth4fgjx
сегодня в 03:09
Два невежества.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 01:53
Рукопожатие с Дзюбой - это вообще зашквар.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:42
Запись на рукопожатие с Дзюбой на многие месяцы вперёд....
Слишком значимая фигура....
Не может же он со всеми рукопожатиями обмениваться...
Да он ещё и в первом тайме показал что его руки спрятаны от рукопожатий:
makkie
makkie
вчера в 23:57
Дзюба прекрасно видел, что Семак идёт к нему пожать руку.
Просто был включён режим обиженки...
d65ccv7br6kt
d65ccv7br6kt
вчера в 23:23
Зачем раздувать пожар из за этого. После такой игры надо не много остыть!
протон
протон
вчера в 23:19, ред.
Да уверен Семак бы и сам ему не пожал руку. не хватало еще пачкать себя.
Гость
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