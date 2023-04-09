Семак отреагировал на то, что Дзюба не пожал ему руку после матча с «Локо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию, произошедшую после матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
После игры наставник петербуржцев направился в сторону нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы, чтобы пожать ему руку, но футболист не ответил взаимностью, позже сказав, что не видел специалиста.
Артём меня не видел? Ну, ничего страшного. На видео видно, что он поворачивается в мою сторону? Может, устал. Это уже не моя проблема в любом случае. Нормально ли обижаться в таком возрасте? Я не знаю об этом ничего. Надо спросить у Артёма. Повторюсь, может, он устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был.
вспомнил про гигиену рук и не стал его догонять
вспомнил про гигиену рук и не стал его догонять
Слишком значимая фигура....
Не может же он со всеми рукопожатиями обмениваться...
Да он ещё и в первом тайме показал что его руки спрятаны от рукопожатий:
Слишком значимая фигура....
Не может же он со всеми рукопожатиями обмениваться...
Да он ещё и в первом тайме показал что его руки спрятаны от рукопожатий:
Просто был включён режим обиженки...
Просто был включён режим обиженки...