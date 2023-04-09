Семак отреагировал на то, что Дзюба не пожал ему руку после матча с «Локо»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ситуацию, произошедшую после матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

После игры наставник петербуржцев направился в сторону нападающего «железнодорожников» , чтобы пожать ему руку, но футболист не ответил взаимностью, позже сказав, что не видел специалиста.

Артём меня не видел? Ну, ничего страшного. На видео видно, что он поворачивается в мою сторону? Может, устал. Это уже не моя проблема в любом случае. Нормально ли обижаться в таком возрасте? Я не знаю об этом ничего. Надо спросить у Артёма. Повторюсь, может, он устал. Благодарен и рад за каждого игрока, который у нас был.