Баэна подал заявление в полицию на Вальверде

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вчера, 22:25

Полузащитник «Вильярреала» подал заявление в полицию на футболиста «Реала» после конфликта. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Onda Cero.

Теперь дело будет проходить через уголовное производство, поэтому никакого спортивного наказания для Вальверде не последует. «Вильярреал» подавать жалобу не стал, оставив принятие решения за своим футболистом.

Ранее появились слухи о том, что Баэна оскорбил семью Вальверде, за что и получил удар по лицу. Хавбек «Вильярреала» все обвинения отрицает.