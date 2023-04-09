Баэна подал заявление в полицию на Вальверде

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна подал заявление в полицию на футболиста «Реала» Федерико Вальверде после конфликта. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Onda Cero.
Теперь дело будет проходить через уголовное производство, поэтому никакого спортивного наказания для Вальверде не последует. «Вильярреал» подавать жалобу не стал, оставив принятие решения за своим футболистом.
Ранее появились слухи о том, что Баэна оскорбил семью Вальверде, за что и получил удар по лицу. Хавбек «Вильярреала» все обвинения отрицает.
Всё же за подобные моменты, на мой взгляд, надо давать лещей, и не потому что хочется, а чтобы человек в следующий раз подумал, прежде чем что говорить. А уж поверь, некоторые только после такого начинают соображать.
Всё же за подобные моменты, на мой взгляд, надо давать лещей, и не потому что хочется, а чтобы человек в следующий раз подумал, прежде чем что говорить. А уж поверь, некоторые только после такого начинают соображать.