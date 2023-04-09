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Баэна подал заявление в полицию на Вальверде

вчера, 22:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна подал заявление в полицию на футболиста «Реала» Федерико Вальверде после конфликта. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Onda Cero.

Теперь дело будет проходить через уголовное производство, поэтому никакого спортивного наказания для Вальверде не последует. «Вильярреал» подавать жалобу не стал, оставив принятие решения за своим футболистом.

Ранее появились слухи о том, что Баэна оскорбил семью Вальверде, за что и получил удар по лицу. Хавбек «Вильярреала» все обвинения отрицает.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:02
Мало он получил. Почему сразу в полицию побежал? Надо отвечать за свои слова, раз у тебя язык 👅 длинный.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:56, ред.
Кого-то скоро серьезно накажут, либо за оскорбление семьи либо за клевету.
протон
протон
сегодня в 00:06
Если имеешь претензии, надо после матча решить словесно. Попросить принести извинения или тому подобное, а уж если Баэна продолжил, тогда уже, лично я, сделал бы также)))
Всё же за подобные моменты, на мой взгляд, надо давать лещей, и не потому что хочется, а чтобы человек в следующий раз подумал, прежде чем что говорить. А уж поверь, некоторые только после такого начинают соображать.
Cympak-05
Cympak-05 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:48
Во первых что было на само деле знают только эти двое. Во вторых это Европа там другие понятия нежели у нас. Там в некоторых странах родители на детей ни руку ни голос не могут поднять в воспитательных мерах. Не говор уже о рукоприкладстве
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 22:46
Интересно уголовное наказание будет или будет выкуп....
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:42
Правильно сделал. Надо наказать хулигана.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:40
Как-то так
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:29
Некрасиво это, не по мужски. Сам заслужил...
Гость
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