Дзюба дал объяснение, почему не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»

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вчера, 22:56

Нападающий «Локомотива» объяснил, почему не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» после матча 22-го тура РПЛ (1:2).

Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел.

Петербуржцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в чемпионате России. Москвичи остались на 11 месте с 25 баллами.