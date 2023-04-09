Дзюба дал объяснение, почему не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба объяснил, почему не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ (1:2).
Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел.
Петербуржцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в чемпионате России. Москвичи остались на 11 месте с 25 баллами.
Перебор павлин.
Перебор павлин.
Но соперник оказался сильней чем те что приносили Дзюбе дубли и хеттрики....
Тут то он и поплыл...))
Ни рукопожатий ни позитива...
С сильным соперником Дзюба по привычке превращается в бесполезную невидимку в которую изредка попадает мяч или врезаются игроки
Но соперник оказался сильней чем те что приносили Дзюбе дубли и хеттрики....
Тут то он и поплыл...))
Ни рукопожатий ни позитива...
С сильным соперником Дзюба по привычке превращается в бесполезную невидимку в которую изредка попадает мяч или врезаются игроки
Эмери-тренеришка
Манчини-тренеришка
Семак-тренеришка
Генич-«встречу вспылю»
Карпин-«кепочку поправлю»
Галактионов-готовься. Придет время тоже про себя услышишь.
Эмери-тренеришка
Манчини-тренеришка
Семак-тренеришка
Генич-«встречу вспылю»
Карпин-«кепочку поправлю»
Галактионов-готовься. Придет время тоже про себя услышишь.
Игрок по нашим меркам неплохой, но как человек дно.
Артём иногда лучше молчать. а то выглядишь работником Цирка.
Игрок по нашим меркам неплохой, но как человек дно.
Артём иногда лучше молчать. а то выглядишь работником Цирка.