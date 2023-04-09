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Дзюба дал объяснение, почему не пожал руку Семаку после матча с «Зенитом»

вчера, 22:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба объяснил, почему не стал пожимать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ (1:2).

Почему не пожал руку Семаку? Я его не видел.

Петербуржцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в чемпионате России. Москвичи остались на 11 месте с 25 баллами.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Jon718875 (раскрыть)
сегодня в 13:39
А толку? Он все равно на него с другой стороны посмотрит и скажет: какой маленький.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 12:16
Не видел Сирожу Симака? бинокль носи с собой, обидел человека
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:01
Там вроде в контракте в Локо у него прописано без токсикоза? Или чего-то не помню?) Горбатого только одно место исправит). Черный юмор..(.
Перебор павлин.
порт
порт
сегодня в 09:49
Гадёныш.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
Просто Дзюба думал что он забьёт...даже наверное кривляние особенное придумал....если уж и с Глушенковым позировал...
Но соперник оказался сильней чем те что приносили Дзюбе дубли и хеттрики....
Тут то он и поплыл...))
Ни рукопожатий ни позитива...
С сильным соперником Дзюба по привычке превращается в бесполезную невидимку в которую изредка попадает мяч или врезаются игроки
gxcdywyx3fe6
gxcdywyx3fe6
сегодня в 06:44
Ему и без семачьей руки найдётся, что зажать в своей шаловливой ручонке
112910415
112910415
сегодня в 05:04
это же Артём ...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 04:48
Наглее чем российские футболисты не видел,столько бабла этот столб получил от Зенита,что простому смертному не видеть.И он считает,что в 34 года руководство Зенита не должно было предлагать пойти на понижение в зарплате.Ему наверно не в домек,что люди работают и на 20 тысяч рублей в месяц.Наглая личность.,хамовитая.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:42
Просто не захотел увидеть и всё.
протон
протон ответ MS SQL Server MVP (раскрыть)
сегодня в 02:20
Главное ДНК кое чего не передалось.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 00:15
Все прросто Дзюба вздрачнул и не стал давать лапу Семаку ибо тот, сразу б спалил бы "Руку Бога". а по факту - Артем - это Арликино. ...
makkie
makkie
вчера в 23:57
Врёт и не краснеет!
Mahur
Mahur
вчера в 23:13
Ему рука нужна не для рукопожатий, а для несколько другого
drug01
drug01
вчера в 23:13
А почему он должен понимать руку он ведь не тренер?
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 23:12
как личность -показал себя в очередной раз. На всю страну. Такого токсика надо еще поискать. Уж Семак точно Дзюбе не сделал ничего плохого, и если вся обида Артема в том что из-за старости ему предложили чуть урезанный финансово контракт и не стали гарантировать постоянного места в основе-то это признак незрелого,обиженного на всю жизнь человека. Человека,который везде ищет вызов и врагов.
Эмери-тренеришка
Манчини-тренеришка
Семак-тренеришка
Генич-«встречу вспылю»
Карпин-«кепочку поправлю»
Галактионов-готовься. Придет время тоже про себя услышишь.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:12
Я его не видел в упор.А он что,приезжал???
Mahur
Mahur
вчера в 23:10
У рукоблуда были руки заняты
протон
протон
вчера в 23:09
Был бы мужиком - открыто бы признался что есть обида на Богданыча. А так какие-то левые детские отмазки от взрослого человека. Низкий интеллект и зашкаливающая токсичность в одном флаконе.
Игрок по нашим меркам неплохой, но как человек дно.
Артём иногда лучше молчать. а то выглядишь работником Цирка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:00
Дзюба не может чтоб без скандала!
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