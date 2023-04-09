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Арбитр не внёс в протокол нападение Вальверде на Баэну

вчера, 13:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Арбитр Хавьер Альберола Рохас, который работал на матче «Реала» и «Вильярреала» (2:3), не внес информацию о конфликте между игроком хозяев Федерико Вальверде и футболистом гостей Алексом Баэной.

Если «Вильярреал» или Баэна не обратятся в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), то Вальверде будет иметь шанс избежать спортивного наказания. В «Вильярреале» очень злы из-за этого эпизода, но пока что не знают, следует ли обращаться в этот комитет. Если жалоба поступит, комитет по проведению соревнований изучит данный эпизод. Вальверде в этом случае может получить дисквалификацию на несколько поединков.

Полиция знает об этом конфликте, но на данный момент заявлений на Вальверде туда не поступало. Если Баэна или «Вильярреал» подадут заявление в полицию, то комитет по проведению соревнований уже не сможет заниматься этим вопросом, поскольку он перейдет в юридическую сферу.

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:25
Даже если бы был внесён. На поле ничего не произошло из за чего можно было дисквалифицировать. Или что бы наказать за месть должна быть запись типа есть за что мстить ¿
протон
протон
вчера в 15:47
Игрок «Вильярреала» заявил, что не шутил о ребенке Вальверде и назвал сообщения об этом «полной ложью».

Иного и не ожидалось.
Но здесь важен другой момент - Баэна попытался сослаться на то, что он якобы не мог знать о ситуации с супругой Вальверде, поскольку она дала интервью в феврале, а первый случай на эту тему был в кубковом матче в январе.
Между тем, это быстро опровергли, поскольку ряд испанских СМИ озвучил факт возникших со здоровьем проблем за 5 дней до кубкового матча, а интервью было уже после того, как ситуация стабилизировалась.

Спешить с выводами не стоит, но пока больше доверия словам Вальверде, который, слава Богу, ни разу не запомнился какой-то грубостью на поле.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:31
Скоро штрафы, дисквалификации пойдут.
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:22
Сейчас раздуют такого слона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:10
Приехал в гости..оскорбил хозяина...членов его семьи...ожидаемо трусливо отхватил по щам....
Разве у такой истории должно быть продолжение???
Не понимаю и никогда не пойму эти загадочные западные ценности...
Гость
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