Арбитр не внёс в протокол нападение Вальверде на Баэну

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вчера, 13:45

Арбитр Хавьер Альберола Рохас, который работал на матче «Реала» и «Вильярреала» (2:3), не внес информацию о конфликте между игроком хозяев и футболистом гостей .

Если «Вильярреал» или Баэна не обратятся в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), то Вальверде будет иметь шанс избежать спортивного наказания. В «Вильярреале» очень злы из-за этого эпизода, но пока что не знают, следует ли обращаться в этот комитет. Если жалоба поступит, комитет по проведению соревнований изучит данный эпизод. Вальверде в этом случае может получить дисквалификацию на несколько поединков.

Полиция знает об этом конфликте, но на данный момент заявлений на Вальверде туда не поступало. Если Баэна или «Вильярреал» подадут заявление в полицию, то комитет по проведению соревнований уже не сможет заниматься этим вопросом, поскольку он перейдет в юридическую сферу.