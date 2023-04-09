Арбитр не внёс в протокол нападение Вальверде на Баэну

Арбитр Хавьер Альберола Рохас, который работал на матче «Реала» и «Вильярреала» (2:3), не внес информацию о конфликте между игроком хозяев Федерико Вальверде и футболистом гостей Алексом Баэной.
Если «Вильярреал» или Баэна не обратятся в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), то Вальверде будет иметь шанс избежать спортивного наказания. В «Вильярреале» очень злы из-за этого эпизода, но пока что не знают, следует ли обращаться в этот комитет. Если жалоба поступит, комитет по проведению соревнований изучит данный эпизод. Вальверде в этом случае может получить дисквалификацию на несколько поединков.
Полиция знает об этом конфликте, но на данный момент заявлений на Вальверде туда не поступало. Если Баэна или «Вильярреал» подадут заявление в полицию, то комитет по проведению соревнований уже не сможет заниматься этим вопросом, поскольку он перейдет в юридическую сферу.
Иного и не ожидалось.
Но здесь важен другой момент - Баэна попытался сослаться на то, что он якобы не мог знать о ситуации с супругой Вальверде, поскольку она дала интервью в феврале, а первый случай на эту тему был в кубковом матче в январе.
Между тем, это быстро опровергли, поскольку ряд испанских СМИ озвучил факт возникших со здоровьем проблем за 5 дней до кубкового матча, а интервью было уже после того, как ситуация стабилизировалась.
Спешить с выводами не стоит, но пока больше доверия словам Вальверде, который, слава Богу, ни разу не запомнился какой-то грубостью на поле.
Иного и не ожидалось.
Но здесь важен другой момент - Баэна попытался сослаться на то, что он якобы не мог знать о ситуации с супругой Вальверде, поскольку она дала интервью в феврале, а первый случай на эту тему был в кубковом матче в январе.
Между тем, это быстро опровергли, поскольку ряд испанских СМИ озвучил факт возникших со здоровьем проблем за 5 дней до кубкового матча, а интервью было уже после того, как ситуация стабилизировалась.
Спешить с выводами не стоит, но пока больше доверия словам Вальверде, который, слава Богу, ни разу не запомнился какой-то грубостью на поле.
Разве у такой истории должно быть продолжение???
Не понимаю и никогда не пойму эти загадочные западные ценности...
Разве у такой истории должно быть продолжение???
Не понимаю и никогда не пойму эти загадочные западные ценности...