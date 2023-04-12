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ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

РФС отозвал лицензию у «Ессентуков»

вчера, 14:15

«Ессентуки» отстранены от участия в первенстве Второй лиги. За три тура до конца чемпионата РФС отозвал у клуба лицензию. Матч против команды «Спартак-Нальчик», запланированный на 14 апреля, не состоится.

Ранее «Ессентуки» заподозрили в использовании подставных футболистов. Помимо этого, команда отметилась рекордным поражением в поединке против «Форте».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:36, ред.
Это не решение вопроса и очень большая вероятность, что лицензию как забрали так и вернут.
Little Caprice
Little Caprice ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:59
Абаскаль со сборов точно подставной приехал :)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 17:06
РФС отозвал лицензию у «Ессентуков»


Разрешите уточнить, у которых именно? У Ессентуков-17 или у Ессентуков 4 ???
LOpp
LOpp
вчера в 16:29
Ранее «Ессентуки» заподозрили в использовании подставных футболистов.


смотришь порой на наш чемпионат и кажется, что все футболисты у нас подставные.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:55
Поздно пить Боржоми !)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:34
Чем южнее,тем смешнее,а иногда -страшнее.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:23, ред.
Дайте,несчасным Ессентукам по играть!!! Где,они столько футболистов возьмут,минералка,это не газ,и даже не нефть,так дорого не стоит,там мечты не сбываются,когда пьешь Ессентуки!!! Откуда деньги
?!!
sova147
sova147
вчера в 15:19
Вторая Лига это не только футбол там чаще сделки вокруг футбола. Сложно за всем уследить вернее ге хватает прозрачности.... А сам футбол то нужен!!!!
bacek15
bacek15
вчера в 14:39
Наверно, много пили минералку и мало тренировались)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:37
Такой футбольный клуб - пустая трата времени и денег.
uxt7mknzcgg4
uxt7mknzcgg4
вчера в 14:32
Всё видать не так просто, иначе три тура дали бы доиграть.
6q84p5cwxea6
6q84p5cwxea6
вчера в 14:30
Ликвидировать клуб,не он первый,не он последний
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