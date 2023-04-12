РФС отозвал лицензию у «Ессентуков»

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вчера, 14:15

«Ессентуки» отстранены от участия в первенстве Второй лиги. За три тура до конца чемпионата РФС отозвал у клуба лицензию. Матч против команды «Спартак-Нальчик», запланированный на 14 апреля, не состоится.

Ранее «Ессентуки» заподозрили в использовании подставных футболистов. Помимо этого, команда отметилась рекордным поражением в поединке против «Форте».