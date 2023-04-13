«Ливерпуль» летом может расстаться с 13 игроками

«Ливерпуль» летом может расстаться с 13 футболистами, чтобы получить средства на перестройку состава. Об этом сообщает Express.
По информации источника, «красных» в качестве свободных агентов покинут вратарь Адриан, полузащитники Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и нападающий Роберто Фирмино. Также могут уйти арендованный у «Ювентуса» хавбек Артур Мело, голкипер Куимхин Келлехер, защитники Сепп ван ден Берг, Рис Уилльямс, Натаниэль Филлипс, Джо Гомес, Константинос Цимикас, Жоэль Матип и полузащитник Джеймс Милнер.
На данный момент клуб занимает 8-е место в АПЛ после 29 проведённых матчей, имея в активе 44 очка.
Да собственно даже если всех 13 продали бы.
Да собственно даже если всех 13 продали бы.