«Ливерпуль» летом может расстаться с 13 игроками

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вчера, 22:17

«Ливерпуль» летом может расстаться с 13 футболистами, чтобы получить средства на перестройку состава. Об этом сообщает Express.

По информации источника, «красных» в качестве свободных агентов покинут вратарь , полузащитники , и нападающий . Также могут уйти арендованный у «Ювентуса» хавбек , голкипер , защитники , , , , , и полузащитник .