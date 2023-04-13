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«Ливерпуль» летом может расстаться с 13 игроками

вчера, 22:17

«Ливерпуль» летом может расстаться с 13 футболистами, чтобы получить средства на перестройку состава. Об этом сообщает Express.

По информации источника, «красных» в качестве свободных агентов покинут вратарь Адриан, полузащитники Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и нападающий Роберто Фирмино. Также могут уйти арендованный у «Ювентуса» хавбек Артур Мело, голкипер Куимхин Келлехер, защитники Сепп ван ден Берг, Рис Уилльямс, Натаниэль Филлипс, Джо Гомес, Константинос Цимикас, Жоэль Матип и полузащитник Джеймс Милнер.

На данный момент клуб занимает 8-е место в АПЛ после 29 проведённых матчей, имея в активе 44 очка.

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Все комментарии
1580556558
1580556558
сегодня в 01:23
Если хотят отпустить, значит замену присмотрели. Но тоже не верится во все это, много разговоров было о перестройке в стане Ливерпуля. Написать можно что угодно, а что будет по факту увидим. Я бы Салаха продал, пока можно еще.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:07
похоже на фейк. клопп милнера не отпустит. один из немногих в настоящем времени, кто играет не за бабло.
sova147
sova147
вчера в 23:08
Это целый состав, такие большие перемены могут потерять лицо команды..
Elliada
Elliada ответ XtraDigger (раскрыть)
вчера в 23:07
Я про тоже. Распродать могут, но на эти деньги много нормальных футболистов не купить. К тому же, если основные травмируются, кто их заменит, если Ливерпуль распродает футболистов замены? Из дубля мальчишек будут вызывать?
XtraDigger
XtraDigger ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
Из этих 13 - 5 бесплатно уйдут (4 свободными 1 из аренды). Из оставшихся - за кого там что выручать?
Да собственно даже если всех 13 продали бы.
Elliada
Elliada
вчера в 22:42
Ну и сколько они думают выручить за этих игроков? 100 млн? Ну 200 млн. И что этих денег хватит, чтобы купить новых? Сейчас более-менее нормальный футболист стоит около 100 млн
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:31
Тринадцать игроков на выход, это что распродажа, или ликвидация?
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