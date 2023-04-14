Клопп: «Есть то, что мы хотим, и то, что можем себе позволить»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что «красные» отказались от идеи приобрести права на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.
Не знаю, зачем говорить о том, чего не может быть даже в теории. Если ребенок хочет получить Феррари на Рождество, ему говорят, что это слишком дорого, да и водить ему нельзя. Есть то, что мы хотим, и то, что можем себе позволить. Мы изо всех сил стараемся получить необходимое.
Создав отличную и добившись отличных результатов он сгорел изнутри, пропала новизна ощущении.
Клоппа и Лёва объединяет ещё и то, что они остановились в прогрессе. Они консервативны, не охотно, что то меняют, мол зачем, что то менять, если это хорошо работает? Это кажется одна из главных их проблема.
Вот взять того же Гвардиолу, главного оппонента Клоппа последних лет, Пеп постоянно в поиске, чего то ищет, хочет усовершенствовать, что и так хорошо работает.
Клоппу надо, что то менять прежде всего в себе или как Лёв уйти.
Создав отличную и добившись отличных результатов он сгорел изнутри, пропала новизна ощущении.
Клоппа и Лёва объединяет ещё и то, что они остановились в прогрессе. Они консервативны, не охотно, что то меняют, мол зачем, что то менять, если это хорошо работает? Это кажется одна из главных их проблема.
Вот взять того же Гвардиолу, главного оппонента Клоппа последних лет, Пеп постоянно в поиске, чего то ищет, хочет усовершенствовать, что и так хорошо работает.
Клоппу надо, что то менять прежде всего в себе или как Лёв уйти.