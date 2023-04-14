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Клопп: «Есть то, что мы хотим, и то, что можем себе позволить»

вчера, 18:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что «красные» отказались от идеи приобрести права на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

Не знаю, зачем говорить о том, чего не может быть даже в теории. Если ребенок хочет получить Феррари на Рождество, ему говорят, что это слишком дорого, да и водить ему нельзя. Есть то, что мы хотим, и то, что можем себе позволить. Мы изо всех сил стараемся получить необходимое.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:39
Гави надо брать и не сношать мозги
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:29
Бояться вам деньги давать на трансферы, одни поражения, смысла не видят.
nk8gyad2ydr3
nk8gyad2ydr3
вчера в 19:33, ред.
Клопп зажал своему единственному 32 летнему сыну Марку Феррари на Рождество?
vry6r759nec6
vry6r759nec6
вчера в 19:33
Раньше себе могли позволить больше, сейчас в основном продают игроков
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:20
y5tx4mymp5uc
y5tx4mymp5uc
вчера в 19:09
Клопп как мне кажется повторяет судьбу Лёва.
Создав отличную и добившись отличных результатов он сгорел изнутри, пропала новизна ощущении.
Клоппа и Лёва объединяет ещё и то, что они остановились в прогрессе. Они консервативны, не охотно, что то меняют, мол зачем, что то менять, если это хорошо работает? Это кажется одна из главных их проблема.
Вот взять того же Гвардиолу, главного оппонента Клоппа последних лет, Пеп постоянно в поиске, чего то ищет, хочет усовершенствовать, что и так хорошо работает.
Клоппу надо, что то менять прежде всего в себе или как Лёв уйти.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:57
Классика жанра: "хотим феррари получаем опель"...
sova147
sova147
вчера в 18:53
Интересно что они хотят приобрести необходимое?
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