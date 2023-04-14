Клопп: «Есть то, что мы хотим, и то, что можем себе позволить»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о том, что «красные» отказались от идеи приобрести права на полузащитника «Боруссии» Дортмунд .

Не знаю, зачем говорить о том, чего не может быть даже в теории. Если ребенок хочет получить Феррари на Рождество, ему говорят, что это слишком дорого, да и водить ему нельзя. Есть то, что мы хотим, и то, что можем себе позволить. Мы изо всех сил стараемся получить необходимое.