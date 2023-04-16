Холанд вырывает «Золотой мяч» у Месси. Побил 20 рекордов, но нужны трофеи в ЛЧ и АПЛ

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сегодня, 10:37

Если Эрлинг выиграет всё, выбирать будет веселее.

Чемпион мира против снайпера сезона

Кому отдали бы «Золотой мяч», если представить, что Эрлинг выиграет Лигу чемпионов и АПЛ , помогая забитыми мячами в решающих матчах? «Манчестер Сити» в форме. У «Арсенала» нет запаса прочности, ведь команда Артеты впервые в подобной борьбе. Тогда как банде Гвардиолы не привыкать к решающим голам в последних турах АПЛ . Бензема, который тоже завелся с голами на старте года, снова вряд ли наградят.

А Холанд может впечатлить многих. Лионель не играет так свежо, как раньше, особенно во многих матчах ПСЖ . Сразу после ЧМ казалось, что Месси точно отдадут «Золотой мяч». Но запоминается концовка, а не середина произведения. Лионель с Мбаппе проиграл «Баварии», которую Холанд в первом матче плей-офф ЛЧ не заметил. Эрлинг играет настолько легко, что иногда его рекорды недооценивают.

Что, снова побил чужое достижение? Ладно. Нет, забить 32 мяча в 28 турах АПЛ невероятно сложно. Личные рекорды Суареса и Роналду – 31 гол. А Луис дважды выигрывал «Золотую бутсу» в эпоху молодых Лео и Криштиану. Салах набрал 32 мяча в АПЛ , потратив весь сезон. Холанду достаточно трех точных ударов, чтобы пал рекорд Энди Коула и Ширера, поставленный в чемпионате с 22 участниками.

Эрлинг уже побил два десятка рекордов

Побил рекорд для игроков английских клубов по голам за сезон во всех турнирах. 20 мячей в АПЛ Холанд забил на домашнем стадионе. Клубный рекорд, максимумом Агуэро было 16 голов дома. Златовласый норвежец безумно результативный. Филлипсу понадобилось 26 матчей на 25 первых голов в АПЛ . Эрлинг справился за 19 игр. Четыре хет-трика? Хватило всего девятнадцати поединков в чемпионате Англии.

Для сравнения, Ван Нистелрой, чтобы сделать четыре тройных успеха, потратил 65 поединков. Разница абсурдно велика. Эрлинг давно прошел максимальную отметку по голам в АПЛ при Гвардиоле, стоило забить «всего» 22 раза. Месси потребовалось 28 матчей для 25 первых голов под руководством Хосепа? Норвежцу хватило двадцати игр. До января ни один игрок в АПЛ не забивал двадцать мячей. Теперь это Холанд.

Два десятка точных ударов норвежец собрал в 14 матчах. У «Манчестер Сити» не было футболиста, который отличался в семи турах АПЛ подряд. Теперь такой человек есть. Три гола и два ассиста сделали Эрлинга первым в истории дерби Манчестера, который создал пять голов за один матч. Холанд словно представляет футболу новый мир, где подросткам хочется жить быстрее, как любимые герои коротеньких видео в соцсетях.

Холанд добрался до двадцать пятого гола в Лиге чемпионов намного быстрее, чем Месси и Роналду. Норвежец потратил 20 матчей. У Лионеля после такого количества игр было восемь голов, а у Роналду ни одного. Кейн годами не мог забить в августе в АПЛ . Холанд отличился в том месяце 9 раз. В ЛЧ у Холанда 34 гола в 26 матчах. На таком отрезке у Анри, Рауля, Мбаппе, Бензема, Шевченко и Левандовского было от 11 до 15 голов.

Беспокоят колени и любовь к путешествиям

Вспомните, как Месси смотрелся в первом сезоне в Париже и Лиге 1. Мастеру высокой квалификации было сложно адаптироваться, так как Ла Лига работает иначе. Холанд, который мечтает поиграть во всех значимых чемпионатах, не сможет поддерживать результативность на безумно высоком уровне, если начнет менять команды ради забавы. Скорее получится, как у Ибрагимовича. У шведа много голов, но путешествия влияли.

Можно не угадать с коллективом и тренером. Холанд допускает переезд в Мадрид. Об этом открыто говорит его представительница Рафаэла Пимента. Также, если готовимся к появлению сверхновой звезды, важно напомнить, что Эрлинг страдал из-за болей в коленях, спать ночами не мог. Готовы ли колени служить игроку пятнадцать лет подряд? Даже сейчас Гвардиола время от времени бережет здоровье молодого норвежца.

Тренер пошутил, что заменил Холанда в Кубке Англии, чтобы не побил рекорд Месси в этом турнире. Юмор по мотивам странной замены норвежца после пяти голов в Лиге чемпионов в одном матче. Но причина в опасениях из-за здоровья связок и коленей. Организм молодой, быстро вырос. Добавляется вес из-за роста мышц и прекрасного аппетита. Огромный молодой парень топчет лазанью, ему нужно 6 000 калорий в день.

Зато профессиональнее, чем многие таланты до него. Холанд себе на уме, у него есть самоирония, он одержим голами, что важно. Также важно, что не дошел до максимума. У него было 7 шикарных моментов в АПЛ , которые не реализовал. Вдумайтесь, у молодого нападающего, новичка АПЛ могло быть сейчас 35-39 мячей в 28 турах. Холанд – азартный во всем, что касается футбола, так что рекорд Ширера и Коула не его цель сезона.

Норвежца интересует достижение, которое никто не сможет побить десятки лет. Пусть сборная Норвегии пока недостаточно хороша, чтобы Эрлинг часто светился на Евро и ЧМ , но в «Манчестер Сити» парень, который начал с промахов в Суперкубке Англии против «Ливерпуля», может выиграть три трофея — Кубок Англии, АПЛ и Лигу чемпионов. А может не выиграть ничего. Самые важные и интересные матчи сезона впереди.

Но норвежец уже впечатлил, потому что дело не только в английских рекордах. Холанд открыл третью сотню голов за карьеру. 33-й гол в Лиге чемпионов Эрлинг забил в 22 года и 7 месяцев. Роналду отличился в тридцать третий раз в 27 лет. Холанд, если окажется стабильным, оставит позади многих легенд.