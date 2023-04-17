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Буфаль опроверг слухи о том, что он был рад видеть слёзы Роналду

вчера, 11:13

Нападающий сборной Марокко Софьян Буфаль опроверг информацию о том, что слёзы футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду вызвали у него радость после матча команд в 1/4 финала чемпионата мира 2022 (1:0). Ранее сообщалось, что футболист заявил:

При всем уважении, которого заслуживает Криштиану Роналду, я был рад видеть, как он плачет после игры. Лучше он, чем мы.

Буфаль заявил, что слухи о его заявлении по этому поводу являются ложными.

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Все комментарии
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 15:14
Я тоже был рад видеть слезки обузы после проигрышей на ЧМ-2014,или КА.Особенно было приятно,когда он в истерике уходил из сборной.Так уходил,что папочка из ФИФА ему два трофея подарил....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:52
Да ладно... Все были этому рады...Он получил то, что заслужил... Сам заслужил...
112910415
112910415
вчера в 14:17
руки прочь от Буфаля !
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:49
статья ни о чем
это нормально хотеть не плакать, а выигрывать
за что оправдываться
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 12:52
Почему за это нужно оправдываться? В спорте всегда есть победитель, проигравший и соответствующие эмоции.
Elliada
Elliada
вчера в 12:01
Что значит были ложными? Он сам сказал это в интервью. Скорей всего, его затравили фанаты Роналду, что пришлось взять свои слова обратно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:42
Сколько негатива со стороны "доброжелательей" и "фанатов" Рона , которое переходит все человеческие нормы .
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:37
Поток "футбольных" новостей не иссякает.
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