Буфаль опроверг слухи о том, что он был рад видеть слёзы Роналду

Нападающий сборной Марокко Софьян Буфаль опроверг информацию о том, что слёзы футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду вызвали у него радость после матча команд в 1/4 финала чемпионата мира 2022 (1:0). Ранее сообщалось, что футболист заявил:
При всем уважении, которого заслуживает Криштиану Роналду, я был рад видеть, как он плачет после игры. Лучше он, чем мы.
Буфаль заявил, что слухи о его заявлении по этому поводу являются ложными.
это нормально хотеть не плакать, а выигрывать
за что оправдываться
это нормально хотеть не плакать, а выигрывать
за что оправдываться