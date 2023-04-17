Буфаль опроверг слухи о том, что он был рад видеть слёзы Роналду

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вчера, 11:13

Нападающий сборной Марокко опроверг информацию о том, что слёзы футболиста сборной Португалии вызвали у него радость после матча команд в 1/4 финала чемпионата мира 2022 (1:0). Ранее сообщалось, что футболист заявил:

При всем уважении, которого заслуживает Криштиану Роналду, я был рад видеть, как он плачет после игры. Лучше он, чем мы.

Буфаль заявил, что слухи о его заявлении по этому поводу являются ложными.