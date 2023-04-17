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Болельщики усомнились в тренерских качествах Лэмпарда из-за поведения Кепы

вчера, 10:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» уступил «Брайтону» в матче АПЛ (1:2).

Фрэнк Лэмпард потерпел третье поражение подряд с момента возвращения на пост главного тренера лондонцев. Зрителей привлек эпизод, который произошел на 27-й минуте поединка: защитнику «чаек» Йоэлу Вельтману из-за повреждения оказывали помощь, в это время голкипер «синих» Кепа Аррисабалага созвал группу партнеров по команде и стал им что-то объяснять. Вратарь разговаривал с Трево Чалоба, Денисом Закарией и Уэсли Фофана. Немного позднее и другие игроки хозяев присоединились к обсуждению.

Болельщики «Челси» отреагировали на это. Один из них написал:

У нас нет тренера.

Другой заявил:

Все идет не очень хорошо, когда Кепа дает тактические указания.

Болельщики усомнились в тренерских качествах Лэмпарда из-за поведения Кепы

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:19
Кепа на правах капитана в том матче немного напихал защитникам, которые плыли в обороне. Что странного то?! Журналюги блин, лишь бы раздуть...
112910415
112910415
вчера в 12:47
хаос - плохой трамплин для успехов
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:00
Ясно, что Лэмпардом просто временно закрыли дырку.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:12, ред.
Болельщикам очень обидно за свою любимую команду. Наблюдать такой спад игры, ужасно. Это клуб который должен быть в топ-3, доходить в ЛЧ до полуфинала минимум.

Вратарь собирает консилиум и даёт тактические указания. Игроки видимо были растеряны такой игрой, Фрэнк им на тренировках и собраниях рассказывает как нужно им играть, они его не понимают, общаются на разных языках, возможно даже он им говорит, играйте как вы считаете нужным, так как у него нет плана и тактики на них.

Не знаю что тут ещё можно придумывать с такой игрой Челси. Придётся терпеть и ждать до лета, чтобы были какие-то существенные изменения, игроков и тренеров.
s7kxdj2ypxur
s7kxdj2ypxur
вчера в 11:09
Может Кепка уполномоченный тренером
faneng
faneng
вчера в 10:57
Похоже, второе пришествие Лэмпарда в Челси будет гораздо скоротечнее первого.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:48, ред.
Да этот Кепа расист походу - собрал негров и стращает бедолаг, а может наоборот, зная мягкий характер Лэмпарда, доносит до мозгов игроков правильные установки!
Фрэнк лично у меня вызывает искренние сочувствия, "оно ему надо"?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:41
Как тренер пока никакой.
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