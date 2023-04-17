Болельщики усомнились в тренерских качествах Лэмпарда из-за поведения Кепы

«Челси» уступил «Брайтону» в матче АПЛ (1:2).
Фрэнк Лэмпард потерпел третье поражение подряд с момента возвращения на пост главного тренера лондонцев. Зрителей привлек эпизод, который произошел на 27-й минуте поединка: защитнику «чаек» Йоэлу Вельтману из-за повреждения оказывали помощь, в это время голкипер «синих» Кепа Аррисабалага созвал группу партнеров по команде и стал им что-то объяснять. Вратарь разговаривал с Трево Чалоба, Денисом Закарией и Уэсли Фофана. Немного позднее и другие игроки хозяев присоединились к обсуждению.
Болельщики «Челси» отреагировали на это. Один из них написал:
У нас нет тренера.
Другой заявил:
Все идет не очень хорошо, когда Кепа дает тактические указания.
Вратарь собирает консилиум и даёт тактические указания. Игроки видимо были растеряны такой игрой, Фрэнк им на тренировках и собраниях рассказывает как нужно им играть, они его не понимают, общаются на разных языках, возможно даже он им говорит, играйте как вы считаете нужным, так как у него нет плана и тактики на них.
Не знаю что тут ещё можно придумывать с такой игрой Челси. Придётся терпеть и ждать до лета, чтобы были какие-то существенные изменения, игроков и тренеров.
Вратарь собирает консилиум и даёт тактические указания. Игроки видимо были растеряны такой игрой, Фрэнк им на тренировках и собраниях рассказывает как нужно им играть, они его не понимают, общаются на разных языках, возможно даже он им говорит, играйте как вы считаете нужным, так как у него нет плана и тактики на них.
Не знаю что тут ещё можно придумывать с такой игрой Челси. Придётся терпеть и ждать до лета, чтобы были какие-то существенные изменения, игроков и тренеров.