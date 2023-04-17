Болельщики усомнились в тренерских качествах Лэмпарда из-за поведения Кепы

1681716524

вчера, 10:28

«Челси» уступил «Брайтону» в матче АПЛ (1:2).

потерпел третье поражение подряд с момента возвращения на пост главного тренера лондонцев. Зрителей привлек эпизод, который произошел на 27-й минуте поединка: защитнику «чаек» Йоэлу Вельтману из-за повреждения оказывали помощь, в это время голкипер «синих» созвал группу партнеров по команде и стал им что-то объяснять. Вратарь разговаривал с Трево Чалоба, Денисом Закарией и Уэсли Фофана. Немного позднее и другие игроки хозяев присоединились к обсуждению.

Болельщики «Челси» отреагировали на это. Один из них написал:

У нас нет тренера.

Другой заявил: