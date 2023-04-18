Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоИспания. Примера 2022/2023

Испанские арбитры могут организовать бойкот матчей

вчера, 14:52

Судьи Ла Лиги и Сегунды могут объявить бойкот матчей из-за критики в свой адрес.

В рамках встречи арбитры обсудят возможный бойкот игр, из-за этого испанские чемпионаты будут приостановлены. В такой форме может быть организована акция протеста против критики и агрессии по отношению к рефери.

Нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте является одной из причин недовольства. Группа футболистов молодежной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча против «Калаверы», а после поединка избили арбитра за пределами территории стадиона, нанеся ему травмы.

Решение по поводу того, состоится ли бойкот испанских лиг, объявят сегодня.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с cope.es Фото: Сайт marca.com
ЭСК: «Первый гол „Локо“ в матче с „Оренбургом“ нельзя было засчитывать»
Вчера, 20:56
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 24-го тура Российской Премьер-Лиги
Вчера, 16:31
«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по поводу матча с «Локомотивом»
Вчера, 13:53
Арбитр Николаев оценил решение Карасёва отменить пенальти в ворота «Зенита»
17 апреля
ОфициальноИтальянец Орсато обслужит ответный матч «Челси» и «Реала» в 1/4 финала ЛЧ
16 апреля
В «Спартаке» рассказали об итогах встречи с главой департамента судейства
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:51
Проплаченная акция из Мадрида. И против Барсы они будут выступать в суде как потерпевшая сторона.
Всегда ищите кому это на руку, а на руку только сливочным у которых гордыня выросла до больших размеров.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:50
Как им не стыдно? Лучше б они работали нормально.
протон
протон
вчера в 19:40
Избиение арбитра после матча это, конечно, за гранью добра и зла. Бедный мужик. Что же касается критики как таковой - господа, а вы судить нормально пробовали? Если сравнивать с другими лигами, в испанских скандалов, как правило, больше всего. И я не говорю о подсуживании кому-то там - речь о регулярных ошибках как таковых, порой просто необъяснимых.
С футбольными рефери последнее время что-то не то. То ли ВАР так повлиял, то ли магнитные бури и кровяное давление, доподлинно неизвестно. Однако, их ошибки во многих футбольных лигах не порождают добрых слов в их адрес.
112910415
112910415
вчера в 18:27
избивать никого нельзя ...
а критика - нормальное явление
adekvat
adekvat
вчера в 18:25
Хорошо что Спартак в Испании не играет, а то давно бы судить не кому было.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:13
Никуда они не денутся,эти мятежники.Безработица образумит.
ДСА
ДСА
вчера в 18:05
Этих уволить, новых набрать.
dok66
dok66
вчера в 16:12
Это только повод , сколько таких случаев в мире , никто же не бастует . А может это отголоски "дела Негрейры" ?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:05
В итоге без зарплаты останутся
lotsman
lotsman
вчера в 15:58
Какие обидчивые испанские арбитры!))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:52
Это цветочки по сравнению с тем, что предлагал Егорову главбух, но ровно то, что советовал Леонид.
mmenxymv94an
mmenxymv94an
вчера в 15:23
Придётся нашим судьям пойти на встречу и отсудить ряд игр Ла Лиги!!!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:17
Я не знаю, что конкретно сделал избитый судья, но некоторые судьи действительно устраивают беспредел будучи уверенными, что защищены законом.
А вот то, что футболисты и родственники смогли организоваться, является признаком здорового гражданского общества в Испании.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:13
"Группа футболистов молодежной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча против «Калаверы», а после поединка избили арбитра за пределами территории стадиона, нанеся ему травмы."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1349260 18.04.2023

Мну правильно понял Вас - Вы допускаете такие формы "критики" в адрес арбитров?
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:05
Критика это тоже хорошо, на ошибках учатся, необязательно из-за неё делать протесты.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 