Испанские арбитры могут организовать бойкот матчей

Судьи Ла Лиги и Сегунды могут объявить бойкот матчей из-за критики в свой адрес.
В рамках встречи арбитры обсудят возможный бойкот игр, из-за этого испанские чемпионаты будут приостановлены. В такой форме может быть организована акция протеста против критики и агрессии по отношению к рефери.
Нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте является одной из причин недовольства. Группа футболистов молодежной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча против «Калаверы», а после поединка избили арбитра за пределами территории стадиона, нанеся ему травмы.
Решение по поводу того, состоится ли бойкот испанских лиг, объявят сегодня.
Всегда ищите кому это на руку, а на руку только сливочным у которых гордыня выросла до больших размеров.
Всегда ищите кому это на руку, а на руку только сливочным у которых гордыня выросла до больших размеров.
С футбольными рефери последнее время что-то не то. То ли ВАР так повлиял, то ли магнитные бури и кровяное давление, доподлинно неизвестно. Однако, их ошибки во многих футбольных лигах не порождают добрых слов в их адрес.
С футбольными рефери последнее время что-то не то. То ли ВАР так повлиял, то ли магнитные бури и кровяное давление, доподлинно неизвестно. Однако, их ошибки во многих футбольных лигах не порождают добрых слов в их адрес.
а критика - нормальное явление
а критика - нормальное явление
А вот то, что футболисты и родственники смогли организоваться, является признаком здорового гражданского общества в Испании.
А вот то, что футболисты и родственники смогли организоваться, является признаком здорового гражданского общества в Испании.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1349260 18.04.2023
Мну правильно понял Вас - Вы допускаете такие формы "критики" в адрес арбитров?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1349260 18.04.2023
Мну правильно понял Вас - Вы допускаете такие формы "критики" в адрес арбитров?