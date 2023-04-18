Испанские арбитры могут организовать бойкот матчей

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вчера, 14:52

Судьи Ла Лиги и Сегунды могут объявить бойкот матчей из-за критики в свой адрес.

В рамках встречи арбитры обсудят возможный бойкот игр, из-за этого испанские чемпионаты будут приостановлены. В такой форме может быть организована акция протеста против критики и агрессии по отношению к рефери.

Нападение на арбитра Антонио Позо в Сеуте является одной из причин недовольства. Группа футболистов молодежной команды «Полильяс» и их родственники напали на судью в конце матча против «Калаверы», а после поединка избили арбитра за пределами территории стадиона, нанеся ему травмы.

Решение по поводу того, состоится ли бойкот испанских лиг, объявят сегодня.