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Арбитр Николаев оценил решение Карасёва отменить пенальти в ворота «Зенита»

вчера, 08:53
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод матча «Ростова» и «Зенита» (0:0), в котором главный судья встречи Сергей Карасёв отменил пенальти в ворота гостей после подсказки со стороны видеоассистента Павла Кукуяна.

Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру. С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля. В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.

Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.

Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали.

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Все комментарии
FC RSM
FC RSM ответ x9ew5v3zhyhd (раскрыть)
вчера в 22:42
Интересно каким образом ты определил, что мяч был брошен болельщиками "Ростова"? На любую трибуну разрешается проходить фанами обеих команд. А особенно учитывая сколько болельщиков у "Зенита", вполне допустимо, что это и они могли сделать.
FC RSM
FC RSM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Игроки не дураки и отличить мяч, который находится в игре от второго мяча, который бросили на поле мог лишь только "избранный". И второе, у Ростова была опасная атака, и по твоему мнению, её нужно было прерывать? Судья всё правильно сделал, дав ростовчанам закончить эпизод - другого варианта тут и быть не должно было.
протон
протон
вчера в 21:37
А теперь представим, что защитник вынес бы этот второй мяч вперёд(ну перепутал или нарочно) на одинокого Кассьеру и тот бы забил Ростову гол одновременно с голевой атакой на ворота Зенита? Что же тогда? Лайнсмен сигнализировал Карасеву о лишнем мяче. Надо было свистеть. И нечего было бы обсуждать, пенальти/штрафной. Свисток, и привет зрителям, сорвавшим атаку своей команды
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:13
Напрашивается правило, что экс-арбитр не должен быть судьёй-экспертом.
pomor45
pomor45
вчера в 20:54
Правила постепенно нагружают многочисленными "если" и они постепенно низводят к нулю суть правил, позволяя судьям неограниченные возможности для "творчества". Они и творят, что хотят.
socc57
socc57
вчера в 19:07
Аналогичный случай произошел в полуфинальном матче ЕВРО 2020 между Англией и Данией и тогда судья не остановил игру
socc57
socc57 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:57
• Вот что об этом гласят правила футбола: если дополнительный мяч, другой предмет или животное оказываются на
поле во время матча; судья должен:
– остановить игру (и возобновить ее «спорным» мячом), только если это
помешает игре, за исключением случая, когда мяч движется в ворота и
вмешательство не препятствует обороняющейся команде играть в
мяч; гол засчитывается, если мяч проходит в ворота (даже если
произошел контакт с мячом), кроме случая, когда вмешательство
было со стороны атакующей команды
– продолжить игру, если это не мешает игре, и убрать все постороннее
при первой возможности
Capral
Capral ответ kladbische (раскрыть)
вчера в 13:22
Вот именно, разница в том- где находятся мячи, рядом или на разных участках поля. Но в любом случае, два мяча на поле- находиться не должны! Я очень удивлен тому, что Николаев не знает элементарных правил и трактует их по-разному.
kladbische
kladbische
вчера в 13:17, ред.
По факту, нужно прописывать в правилах этот момент. Потому что есть разница, когда второй мяч на поле лежит в радиусе 5 метров или он лежит где то сзади на другом конце поля, когда его никто и не видит из игроков.

Если это не прописать, то можно получить ситуацию, когда команды будут использовать этот момент и трактовать по разному. Плюс, нужно прописывать наказание за выброс мяча на поле, и так же регламентировать этот момент. Чтобы не было такого, что болельщики швырнули мяч, сорвали атаку и помогли своей команде.

Грубо, должно быть чётко прописано, если второй мяч на поле, оказывается в радиусе ближе чем например 10 метров к мячу, которым ведётся игра, то игра останавливается. Ну и другие моменты.
Capral
Capral
вчера в 10:58
Ничего глупее не читал. Тут, Николаев говорит, что играть можно, но тут же, считает, что игру надо было остановить. Так как же судить и по каким правилам?! Два мяча на поле, рядом- НЕДОПУСТИМО!!! Какой после этого, Николаев- судья и эксперт?! Просто смешно! Хорошо, что инцидент не закончился голом. А потом удивляемся, почему столько судейского произвола...
Giovanny
Giovanny
вчера в 10:41
Тот случай, когда арбитр был абсолютно прав.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:36
"...Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться"

Об этом вчерась и писал...
И вот тебе пример, как всевышний услышал, у Николаева не ограниченное время на смакование эпизода, а у Карасева секунда -другая были на принятие решения...
Вообще обращает внимание на себя другая тема - тема квалификации Сергея Карасева, а ведь его не зря приглашали судить на международную арену, по большому счёту он косяков не допускает (игры где "надо правильно судить" это отдельный разговор, издержки профессии так сказать) )
Короче не зря хлебушек кушает, недостаток один только - колено перед неграми в Европе не гнется у него....))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:28
Я считаю Карасёва лучшим Российским арбитром. Он редко ошибается и в целом судит объективно
Loko57
Loko57
вчера в 10:27
На мой взгляд, он реально не мешал развиваться ситуации. А вот остановка игры вызвала бы много пересудов...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:17
Игроки Ростова могли воспользоваться ситуацией и забить в одной атаке сразу 2 гола. Но не стали трогать второй мяч
x9ew5v3zhyhd
x9ew5v3zhyhd
вчера в 10:07
А вы представляете если бы мяч помешал развитию атаки и впоследствии вместо пенальти или гола всё бы отменили?
Уверен, что болельщики Ростова начали бы винить судью, весь судейский корпус, РПЛ и РФС в целом. Но есть одна загвоздка, мяч был брошен с трибуны болельщиками Ростова!!!
Представляете, болельщики Ростова виноваты в этом инциденте.
Причём было отчётливо видно, что мяч кидали именно на поле, а не в зону где находятся мальчики, которые мячи подают.

А по поводу в штрафной было нарушение или нет, то мне лично показалось, что фол был в сантиметрах до штрафной, а потом по инерции все вкатились в штрафную.

В любом случае болельщикам надо думать, что они делают, ведь они могут навредить своей же команде.
ushh5mehbew7
ushh5mehbew7
вчера в 09:49
Вар спас Карасёва, иначе был бы полный скандал! Второй мяч на поле во время игры всегда был сигнал на остановку игры.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:48, ред.
Тогда зачем в тексте "отменить ПЕНАЛЬТИ",если из трансляции и рассуждений Николаева ясно,что нарушение было за пределами штрафной???Мы же уже в новом информационном пространстве,осведомлены о подлинных событиях.Или сообщение припоздало на полсуток.А про второй мяч на поле,это искусственный спор,аналогичный -"рука,или играл рукой".Проще прижата,или нет,один мяч на половине поля,где идёт сейчас игра,или два. Напридумывали правил для проклятых безработицы и ВАРева.
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:48
Есть правила, которые трактуют данную ситуацию. Наверное, Карасёв эти правила всё-таки изучал не так, как мы.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:36
Двух мнений быть не может, если второй мяч на поле - стоп игра! И не надо всё усложнять, мешал он в эпизоде или не мешал, просто игра должна быть остановлена! А если начинать разглагольствовать на тему мешал или нет, то можно самих себя вогнать в такие беспросветные дебри, из которых потом не вылезти никаким судьям экспертам и будут всё равно согласные и несогласные. Короче, полный абзац! А здесь будут согласны все на 100%, если второй мяч на поле - стоп игра!
lotsman
lotsman
вчера в 09:27, ред.
А что тут комментировать? На повторе всё хорошо видно. А по поводу второго мяча, Карасёв должен был свистнуть ещё до нарушения, когда мяч появился на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:21
Я не понимаю, получается, можно как в фильме Старик Хоттабыч, каждому накидать по мячу, пускай играют?
"В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации"... Прелестно! А ничего ,что лишний мяч отвлёк внимание кипера или защитника? Игроки могли остановиться в ожидании свистка, или в азарте взять в игру посторонний мяч.
А вдруг в этом эпизоде ростовчане пробили по воротам и забили? Явно неоднозначная ситуация. Думаю, тут просто нужно было сразу свистеть, когда лишний мяч появился в поле. И ладно бы на другой половине, они же в паре метров друг от друга скакали.
Мнение простого болелы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:14
Сколько судей, столько и мнений . Каждый сам себе режиссёр . И Газпром !)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:11
Никто ничего не понимает, регламента нет...
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