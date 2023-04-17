Арбитр Николаев оценил решение Карасёва отменить пенальти в ворота «Зенита»

Экс-арбитр прокомментировал эпизод матча «Ростова» и «Зенита» (0:0), в котором главный судья встречи отменил пенальти в ворота гостей после подсказки со стороны видеоассистента Павла Кукуяна.

Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру. С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля. В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.

Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.

Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали.