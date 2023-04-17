Арбитр Николаев оценил решение Карасёва отменить пенальти в ворота «Зенита»

Экс-арбитр Алексей Николаев прокомментировал эпизод матча «Ростова» и «Зенита» (0:0), в котором главный судья встречи Сергей Карасёв отменил пенальти в ворота гостей после подсказки со стороны видеоассистента Павла Кукуяна.
Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру. С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля. В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.
Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.
Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали.
"В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации"... Прелестно! А ничего ,что лишний мяч отвлёк внимание кипера или защитника? Игроки могли остановиться в ожидании свистка, или в азарте взять в игру посторонний мяч.
А вдруг в этом эпизоде ростовчане пробили по воротам и забили? Явно неоднозначная ситуация. Думаю, тут просто нужно было сразу свистеть, когда лишний мяч появился в поле. И ладно бы на другой половине, они же в паре метров друг от друга скакали.
Мнение простого болелы...
"В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации"... Прелестно! А ничего ,что лишний мяч отвлёк внимание кипера или защитника? Игроки могли остановиться в ожидании свистка, или в азарте взять в игру посторонний мяч.
А вдруг в этом эпизоде ростовчане пробили по воротам и забили? Явно неоднозначная ситуация. Думаю, тут просто нужно было сразу свистеть, когда лишний мяч появился в поле. И ладно бы на другой половине, они же в паре метров друг от друга скакали.
Мнение простого болелы...
Уверен, что болельщики Ростова начали бы винить судью, весь судейский корпус, РПЛ и РФС в целом. Но есть одна загвоздка, мяч был брошен с трибуны болельщиками Ростова!!!
Представляете, болельщики Ростова виноваты в этом инциденте.
Причём было отчётливо видно, что мяч кидали именно на поле, а не в зону где находятся мальчики, которые мячи подают.
А по поводу в штрафной было нарушение или нет, то мне лично показалось, что фол был в сантиметрах до штрафной, а потом по инерции все вкатились в штрафную.
В любом случае болельщикам надо думать, что они делают, ведь они могут навредить своей же команде.
Уверен, что болельщики Ростова начали бы винить судью, весь судейский корпус, РПЛ и РФС в целом. Но есть одна загвоздка, мяч был брошен с трибуны болельщиками Ростова!!!
Представляете, болельщики Ростова виноваты в этом инциденте.
Причём было отчётливо видно, что мяч кидали именно на поле, а не в зону где находятся мальчики, которые мячи подают.
А по поводу в штрафной было нарушение или нет, то мне лично показалось, что фол был в сантиметрах до штрафной, а потом по инерции все вкатились в штрафную.
В любом случае болельщикам надо думать, что они делают, ведь они могут навредить своей же команде.