В ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» ошибочно не назначили пенальти

ЭСК РФС признала, что главный арбитр матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» ошибочно не назначил пенальти в ворота москвичей на 15-й минуте игры.

В заявлении комиссии говорится:

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» №47 Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды «Ахмат» №15 Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчётливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился ещё в игре в пределах поля.

Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде.