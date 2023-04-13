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В ворота «Спартака» в матче с «Ахматом» ошибочно не назначили пенальти

вчера, 20:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

ЭСК РФС признала, что главный арбитр матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» Алексей Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота москвичей на 15-й минуте игры.

В заявлении комиссии говорится:

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» №47 Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды «Ахмат» №15 Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчётливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился ещё в игре в пределах поля.

Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:43, ред.
Вы не понимаете элементарного, а просто потому-что оппонент на крови Спартаку. Когда Соболева голы отменяют, когда с Динамо не видят ошибку Безбородова на фоле Фомина, на Соболеве и руки игрока Динамо, вас все устраивает. Они даже не заикнулись об этих моментах и не указали на ответственном на ВАРе. Ули. Все зашибись! Тут хотим видеть, тут хотим обратить внимание, тут не хотим. К чему двойные стандарты? Эта близорукость кротов тоже на результат повлияли. Посыл к тому, чтобы судили по закону, а не по понятиям. Здесь дал судья, там забрал. Так не должно быть. По закону. Болельщики не дураки. Видят, где правда, где закулисье. Если правда никто возмущаться не будет. Пора отличать уже мух от котлет. Вы мне скажите, когда ваш клуб так опускали). Сколько помню один раз, когда Гинер застрелиться предлагал судье. В остальном все хорошо прекрасная маркиза).
Shafterhopf
Shafterhopf ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 10:29
Судей отстраняют на время за ошибки, думаю это же коснется Сухого, конечно никого не отстранят бессрочно.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 10:23
После первого матча СПАМ на новом стадионе в Краснодаре для меня эта команда - концентрированное негативное, с брезгливостью. После участия судьи С. Лапочкина в одном из матчей там-же и с тем-же СПАМом эта брезгливость распространяется и на него. Руку не пожму. Даже если он ее при мне помоет. А в целом, предлагаю явную игру судьи за СПАМ считать каминг-аутом.
True Story
True Story
сегодня в 09:48
Бромонтан не может - судья поможет!
cska1948
cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 09:09, ред.
Вы, вроде, взрослый человек, а не понимаете элементарного! Экспертный судейский комитет разбирает действия АРБИТРОВ и выносит свой вердикт по действиям АРБИТРОВ, а не команд. Кого ЭСК наказал арбитра или СпаМ? С вас что очки сняли иди Зобнина отстранили от игры?
cska1948
cska1948 ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 09:01
Обратите внимание, основная масса болельщиков СпаМа как правило не согласно ни с решением главного судьи, ни с решением ВАР, ни с решением ЭСК если это решение против СпаМа. Для них в футболе нет Правил против их любимой команды.
cska1948
cska1948 ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 08:57
Всё очень просто. Среди футбольных журналистов, футбольных экспертов и футбольных комментаторов слишком много болельщиков СпаМа. Вот они в своих статьях, обзорах и репортажах заостряют внимание общественности на косяках арбитров не в пользу СпМа, а это тут же подхватывают болельщики из Тарасовки и пошло-поехало - караул, народников обижают...
cska1948
cska1948 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 08:49
То,что в следующем туре, в матче с ДМ всё тот же Зобнин упал по собственной инициативе и за ЭТО поставили пенальти в ворота ДМ вы считаете, что тем самым Иванов нагадил СпаМу? Безобразие!
Сп62
Сп62 ответ Shafterhopf (раскрыть)
сегодня в 07:42
А что, после того, как Безбородов не засчитал спартаковский гол, он больше не судит?
Shafterhopf
Shafterhopf ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:27, ред.
То есть ошибся не один человек, а комиссия (не знаю сколько уж там их в составе) и все только чтобы нагадить "великому" Спартаку? Вот только это решение никак не влияет на Спартак, только на назначения Сухого на следующие матчи. Или он у вас в составе уже?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:07
Да весь прикол в том что Абаскаль что до "встреч с судейским корпусом" не выигрывал...что и сейчас не выигрывает...
Получается дело то и в не судейской лояльности....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:36
Второй подряд факт на благо Спартака!Но судьи тащат Зенит, а не Спартак по их глубокому красно-белому мнению!Ахаха
bbwf333
bbwf333 ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 06:35
а дальше так и будет..судейки с ..... за одно...
ещё они на газпром гонят (без фактов!!!).
Vadik
Vadik
сегодня в 06:25
Я вообще не понимаю, для чего все эти заседания проходят? Ну признали ошибку судьи. И что? Ахмату что от этого? Аннулирование результата? Переигровка? Наказание судьи? Что дальше?.... А дальше, как у Шекспира в Гамлете: "Дальнейшее - молчание"
bbwf333
bbwf333
сегодня в 06:20
расформировать клуП,а судеек (и тех кто на ВАРЕ) пожизненно отстранить от футбола!!!
и дикторш которые языки в рот свой засунули тоже выгнать ссаными тряпками !!!
Как по мне так виноваты :
1) продажные судейки..
2) дикторши которые не говорят правду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3)МЫ все которые это терпят ....
ABir
ABir
сегодня в 05:59
    bbwf333
    bbwf333 ответ морозз (раскрыть)
    сегодня в 04:56
    Что за манера во всем винить других,особенно Газпром ?!?
    Судьи нагло помогают твоим и зачем это надо газпрому?
    ЗЕнит купил Клауда и Барриса по 12 лямов - одни из лучших в рпл!
    спартак купил Крала и Тиля по 17 лямов - толку нет,так еще и сбежали ...
    Опять газпром виноват ?!?
    протон
    протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 02:55
    Сухой не первый раз так судит Спартак.
    Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о временном отстранении арбитров Алексея Сухого и Владимира Москалева.

    Сухой был главным арбитром матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), когда красно-белые победили благодару голу с пенальти, назначенного за падение нападающего Александра Соболева в штрафной в борьбе с защитником Соломоном Кверквелией. Москалев в том матче отвечал за VAR.

    «Судьи Сухой и Москалев отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские. Сухой и Москалев отстранены на месяц»
    fuju95qh9a22
    fuju95qh9a22 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 01:52, ред.
      1580556558
      1580556558
      сегодня в 01:17
      Я не болельщик Спартака, не фанат Роналду и тоже устал от некомпетентности нашего судейства. Но сколько уже можно, куда не плюнь, везде Роналду и Спартак с несправедливым судейством. А больше арбитры ни в каких матчах не косячат? Конечно косячат, спорный эпизод можно найти в любом матче, может и значения ему особого никто не придаст. Но если этот эпизод придать широкой огласке, подкрепить его мнением псевдоэкспертов... Может не угодил кому то Спартак? После ухода Федуна и Заремы вроде как шумиха успокоилась, а тут опять. Тот же Ростов, у них пенка на пенке и пенкой погоняет, а такого ажиотажа нет вокруг команды.
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 00:04
      В таком случае возникает вопрос, а куда смотрел ВАР? С таким отношением Алексей Сухой просто решил засушить игру на ставках.
      морозз
      морозз
      вчера в 23:10
      Гомерический смех, браво! Миллеру однозначно не понравился этот не назначенный пенальти и он решил подискутировать с общественностью! Сколько было несправедливости по отношению к Спартаку и что ? Питерские парни, волшебники газа не дадут мне соврать!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 22:52
      Всё, поезд ушёл, судью в фнл на исправительные работы!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 22:27
      Односторонняя экзекуция. Решение ЭСК к Спартаку напоминает объединенную Европу к санкциям к России).
      Ты виноват, потому-что есть. Собирается компашка и решают это сюда, это туда, это ни, ни. И довольные потом от себя: обнимаются, улыбаются, поглаживая друг, друга. Они же вместе и ответственность на всех, а значит не отвечая и СМИ, если что заказухой втопчет в грязь, и Спартакофобы тут, как тут, и президенты других клубов подвывают в сторону, на всякий случай, чтобы быть в обойме с пастухами). А Спартак один. Вот и приходится потом Зареме грудью закрывать амбразуру. защищая клуб от беспредела).
      Плохо от происходящего. Нет справедливости. Ни в быту, ни в законе. Только зачем народ злить? Бог им судья. Бумеранг никто не отменял.
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 22:18, ред.
      Позволю еще забежать на огонек. Если память не изменяет, потому как давненько не писал на сайте, в послематчевых комментариях матчей РПЛ тему судейства никогда не затрагивал, потому как полагаю, что ошибка судьи не должна влиять на команду уверенную в своих силах. Поясню на примере. Так симпатичный мне "Краснодар", играя с "Севильей" в гостях, получил плюс одного игрока ( не имеет значения правильно или неправильно удалили игрока "Севильи") и 2- 1 в свою пользу, ну и пенальти был естественно. Что сделали испанцы вдесятером во втором тайме? Вжали тотальным прессингом в штрафную, забили два гола и победили. В РПЛ-то попроще, во всем виноваты судьи ( не адвокатирую их, они наверное везде плюс-минус не гении), а мы ежели что, все на них свалим, на судей, Газпром, а, ВГК, потому как тренер сборной, магнитные бури, Меркурий в Ретрограде и.т.п. Один вопрос, играть-то когда эти виртуозы пешеходного стиля во всех командах начнут? Хотя видимо за еду бедолаги играют. Мы же не всякие там " Севильи", проще ...
      Просто пенсионер
      Просто пенсионер
      вчера в 22:07
      Ну вчера ещё сказал :Спартак и судейство -близнецы братья.
      lotsman
      lotsman
      вчера в 21:56
      Интересно, какую такую работу с судьями провёл Спартак, что у ЭСК теперь работы не впроворот?))
      LOpp
      LOpp
      вчера в 21:49
      Типо вернули долго за два ошибочно не засчитанных голов Соболева
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 21:25
      Есть VAR - можно было бы просмотреть кадры..
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      вчера в 21:24, ред.
      Две недели уже прошло а они только родили!) Да еще и с такой формулировкой где Зобнин - защитник а Семенов - нападающий!) Заявление поди Фурса составлял с шавермой на поребрике у парадного!
      Гость
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