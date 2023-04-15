В «Спартаке» рассказали об итогах встречи с главой департамента судейства

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об итогах диалога представителей клуба с главой департамента судейства РФС.
Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Состоялся нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят.
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Уже оценили - сегодня назначали пенальти пока не забили. Хорошо, что только 3 пенальти потребовалось
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Уже оценили - сегодня назначали пенальти пока не забили. Хорошо, что только 3 пенальти потребовалось
Да никто и не спорит, левак.
Да никто и не спорит, левак.
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Судя по пенальти на Зобнине в игре с ДМ и по первому пенальти в игре с Торпедо, польза для СаМа несомненно есть
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Судя по пенальти на Зобнине в игре с ДМ и по первому пенальти в игре с Торпедо, польза для СаМа несомненно есть