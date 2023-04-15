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В «Спартаке» рассказали об итогах встречи с главой департамента судейства

вчера, 20:27

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об итогах диалога представителей клуба с главой департамента судейства РФС.

Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Состоялся нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:50
Нормально пообщались. В сторону Торпедо три пенальти за 45 минут уже поставили))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:34
Итог реально превзошел все ожидания. Ненахначенный100% пенальти в играх с Ахматом , неудаление Соболева и липовый пенальти в ворота Динамо! Это более чем....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:32
Пустое сотрясение воздуха...
pomor45
pomor45
вчера в 22:14, ред.
Результат превзошёл все ожидания. На аргументы видно не пожалели. По три пенальти уже соперникам Спартака назначают. Забей Торпедо ещё один гол, не застряло бы ещё за тремя, учитывая, что к/б из трёх забивают один. Теперь дело пойдёт в гору, выдержали бы только уши, за которые судьи тянут "народную".
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 21:49
Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят

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Уже оценили - сегодня назначали пенальти пока не забили. Хорошо, что только 3 пенальти потребовалось
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:31
Д. вечера Владимир!
Да никто и не спорит, левак.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:26
Олег, привет! Первый пенальти это не заслуга нападающих, а заслуга судей.
cska1948
cska1948
вчера в 21:24
"...Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят."
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Судя по пенальти на Зобнине в игре с ДМ и по первому пенальти в игре с Торпедо, польза для СаМа несомненно есть
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:12
Да видели мы итоги,не парься! А вот кто у вас в следующих матчах на поле выйдет-это интересно.Подозреваю,что телега поехала под горку.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:08
Главное то , что встреча не была закрытой.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:06
Три пенальти в одном тайме итог встречи нападающих Спартака и защиты Торпедо!
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