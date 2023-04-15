В «Спартаке» рассказали об итогах встречи с главой департамента судейства

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» рассказал об итогах диалога представителей клуба с главой департамента судейства РФС .

Встреча с судьями была давно. Она не была закрытой. Состоялся нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает так же встречаться с судьями и задавать им вопросы. Посмотрим, пошло ли это на пользу — болельщики оценят.