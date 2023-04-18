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«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по поводу матча с «Локомотивом»

вчера, 13:53
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 4Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС по четырем эпизодам матча с «Локомотивом» (1:4).

Да, мы обращались в ЭСК по поводу четырех эпизодов в матче против «Локомотива». Мы написали им письмо на тему четырех решений арбитра в этой встрече: засчитать гол «Локомотива» на 10-й минуте, не засчитать наш гол на 45-й минуте в ворота «Локомотива», назначить пенальти в наши ворота на 50-й минуте и не назначить пенальти в ворота «Локо» на 76-й минуте.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:50
Результат матча нельзя изменить из-за ошибки судьи. это правила ФИФА. Но это не значит, что клубам не надо подавать аппелиция в ЭСК. Я бы сказал всем обязательно надо, так хоть судей можно держать хоть немного в узде.
Судью после ЭСК штрафуют и даже могут отстранить, плюс клуб получает оценку спорного эпизода от судей.
sp89rycm5rvf
sp89rycm5rvf ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 17:20, ред.
Точно, а еще голы в ворота не московских команд сами забивают…..что за ересь?
112910415
112910415
вчера в 16:09
ого !
тогда победа Оренбурга получится !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:27
Минуточку... Минуточку...
С мытарствами на судей в очередь за Торпедо!
Giovanny
Giovanny
вчера в 14:45
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
    вчера в 14:30
    Особенно "Торпедо".А кто ещё из московских команд сыграл с "Оренбургом" удачно?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 14:29
    Мы обратились в ЭСК площадным матом,поскольку недовольны результатом.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:29
    Полная безнадёга и безполезность от обращений в эту комиссию зажравшихся чиновников- экспертов по пожиранию бюджетных денег.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:27
    Слишком много нарушений нарыли...
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 14:23
    Судьи тянут московские команды, пора бы уже привыкнуть
    Гость
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