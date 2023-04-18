«Оренбург» обратился в ЭСК РФС по поводу матча с «Локомотивом»

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, что клуб направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС по четырем эпизодам матча с «Локомотивом» (1:4).

Да, мы обращались в ЭСК по поводу четырех эпизодов в матче против «Локомотива». Мы написали им письмо на тему четырех решений арбитра в этой встрече: засчитать гол «Локомотива» на 10-й минуте, не засчитать наш гол на 45-й минуте в ворота «Локомотива», назначить пенальти в наши ворота на 50-й минуте и не назначить пенальти в ворота «Локо» на 76-й минуте.