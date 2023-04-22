У «Баварии» под руководством Тухеля две победы за семь матчей

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вчера, 19:10

«Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3) в матче 29-го тура Бундеслиги.

За 7 игр под руководством мюнхенский клуб выиграл лишь дважды, а также потерпел три поражения и два раза сыграл вничью.

«Бавария» вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.