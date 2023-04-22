«Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3) в матче 29-го тура Бундеслиги.
За 7 игр под руководством Томаса Тухеля мюнхенский клуб выиграл лишь дважды, а также потерпел три поражения и два раза сыграл вничью.
«Бавария» вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.
Такие кислые физиономии могут быть лишь при употреблении этого продукта. Либо, когда ты своими гениальными управленческими решениями разваливаешь родной клуб, но тогда нужно покаяться и написать заявление по собственному, что от этих двоих пока ждать не приходится. Вывод: всему виной лимон.
Такие кислые физиономии могут быть лишь при употреблении этого продукта. Либо, когда ты своими гениальными управленческими решениями разваливаешь родной клуб, но тогда нужно покаяться и написать заявление по собственному, что от этих двоих пока ждать не приходится. Вывод: всему виной лимон.
Он так то не виноват, просто все вокруг не д’Артанья́ны...
Он так то не виноват, просто все вокруг не д’Артанья́ны...
Он даже с точки зрения солидности, не подходит ведущему клубу Бундестим - бегает по границе технической зоны и успевает делать семь дел...), в основном напихивает окружающему миру....
Долой.
Он даже с точки зрения солидности, не подходит ведущему клубу Бундестим - бегает по границе технической зоны и успевает делать семь дел...), в основном напихивает окружающему миру....
Долой.
Как уже было сообщено, оскорбления и троллинг стран и сборных не являются нарушениями правил.
Вопрос закрыт.
Как уже было сообщено, оскорбления и троллинг стран и сборных не являются нарушениями правил.
Вопрос закрыт.