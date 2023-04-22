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У «Баварии» под руководством Тухеля две победы за семь матчей

вчера, 19:10
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» проиграла «Майнцу» (1:3) в матче 29-го тура Бундеслиги.

За 7 игр под руководством Томаса Тухеля мюнхенский клуб выиграл лишь дважды, а также потерпел три поражения и два раза сыграл вничью.

«Бавария» вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:26
Ну,тренер тут то не причем,команда принята не на старте,скорее вопросы,к руководству!!
протон
протон
вчера в 23:31
Для меня главный вопрос: зачем на трибуне, где сидели Кан и Салихамиджич их угощали дольками лимона?
Такие кислые физиономии могут быть лишь при употреблении этого продукта. Либо, когда ты своими гениальными управленческими решениями разваливаешь родной клуб, но тогда нужно покаяться и написать заявление по собственному, что от этих двоих пока ждать не приходится. Вывод: всему виной лимон.
112910415
112910415
вчера в 22:20
Не пожалели, что тонера прогнали?
7t3agahbb9x6
7t3agahbb9x6
вчера в 20:24
У Тухеля только одна дорога на сегодня, винить прошлого тренера.
Он так то не виноват, просто все вокруг не д’Артанья́ны...
Boricku
Boricku
вчера в 19:28, ред.
Тренделить не его, ему бы сеть супермаркетов организовать под названием СВЕжачёк
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:20
Закрадывается легкое подозрение, что игроки Баварии стали помогать руководству клуба принять решение по Тухелю.
Он даже с точки зрения солидности, не подходит ведущему клубу Бундестим - бегает по границе технической зоны и успевает делать семь дел...), в основном напихивает окружающему миру....
Долой.
f2gvh757awhc
f2gvh757awhc
вчера в 19:18
Результат печальный, пора вносить коррективы...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ qcbpu9mr9y9q (раскрыть)
вчера в 19:15
Вы нарушили правила тем что в Вашем комментарии в основном было о политике, то есть это флуд, тогда как у другого пользователя комментарий был напрямую связан с конкурсом прогнозов.

Как уже было сообщено, оскорбления и троллинг стран и сборных не являются нарушениями правил.

Вопрос закрыт.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:15
Статистика Баварии впечатляет...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:12
Да это не прикрытый позор. Так в футбол не играют.
Гость
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