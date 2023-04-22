Мбаппе повторил рекорд результативности в Лиге 1

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вчера, 08:26

Нападающий ПСЖ сделал дубль в гостевом матче 32-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:1).

Игрок отметился на 9-й и 26-й минуте встречи. Всего француз набрал 214 очков (157 голов и 57 результативных передач) в Лиге 1. Таким образом, форвард повторил рекорд полузащитника «Марселя» по результативности в высшем дивизионе чемпионата Франции, сообщает Opta. Портал ведёт такую статистику с сезона 2006/2007.