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Мбаппе повторил рекорд результативности в Лиге 1

вчера, 08:26
АнжеЛоготип футбольный клуб Анже1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в гостевом матче 32-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:1).

Игрок отметился на 9-й и 26-й минуте встречи. Всего француз набрал 214 очков (157 голов и 57 результативных передач) в Лиге 1. Таким образом, форвард повторил рекорд полузащитника «Марселя» Димитри Пайета по результативности в высшем дивизионе чемпионата Франции, сообщает Opta. Портал ведёт такую статистику с сезона 2006/2007.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:22
Надоть ему перебираться в Реал М.
На крайний случай в АПЛ, но в команду где нет "звезды", иначе будут как в ПСЖ бегать и наступать друг другу на.... В общем вы поняли)
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:36
Ну тут я полностью не согласен. Ни Мбаппе, ни Холланн никогда не переплюнут Месси. Они оба замыкатели. Таких пруд пруди. Роналду, Левандовски, Холлан, Мбаппе - самые яркие представители замыкателей, но их число очень огромное. А сколько таких игроков, как Месси? Ни одного.

Сомневаюсь, что Барселона смогла бы без Месси феерить. Если помнишь, Испания выигрывала турниры с их любимым счетом 1:0. Очень сомневаюсь, что такое прокатило бы в Европе, где есть ответные игры. Во многих матчах именно Месси выводил Барселону дальше, когда в первых матчах они проигрывали или играли в ничью.

Все эти разговоры про то, что Месси обязан Хави и Иньесте, уже порядком надоели. В сборной он это давно доказал. Даже если откинуть последние трофеи, то у Месси есть финалы ЧМ 2014, КА 2015 и 2016. А что Хави и Иньеста, кроме периода 2008-2012 добились без Месси?

Я точно уверен, что Месси выиграл бы ЛЧ, если бы начинал в другом клубе. Он много раз демонстрировал, что в одиночку может решать. Например, сольные проходы в ЛЧ 2011 и 2015, голы со штрафных, гениальные передачи.

Про ЧМ я всё четко разложил. Как я уже сказал, на ЧМ 2018 у Мбаппе была сильнейшая сборная с составом 1,4 млрд евро. Он не выделялся среди остальных, а был частью команды. Его заслуга наравне с Гризманном, Канте, Жиру, Погба и другими.

На ЧМ 2022 Францию оценили в 1,03 млрд евро. Это третий показатель по стоимости. Мбаппе проявил себя лучше, чем в 2018, но не скажу, что он вывел французов в финал. Забил Польше в 1/8, которая впервые была в плей-офф, в 1/4 и 1/2 испарился. В финале сделал хет-трик, но для победы не хватило.

Кстати, на ЧМ 2018 он также проявил себя в 1/8, испарился в 1/4 и 1/2, забил ничего не значащий гол в финале
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:18, ред.
Практически со всем не согласен.
И Мбаппе гениален, и Роналду, и Неймар. Месси просто круче. Пока круче( в контексте Мбаппе и набирающего обороты Холланда)

Месси бы тоже вряд ли выиграл ЛЧ, окажись он в Монако или ПСЖ (при том кадровом бардаке Парижа, который был и который есть). А вот Барселона бы и без Лео блистала в Европе, имея практически всю основу сборной Испании, которая крушила весь футбольный мир с 2008 по 2012гг.
Этим не хочу принизить вклад Месси в победы Барсы в ЛЧ, однако без ХавИньесты, Пуйоля, Маскерано и раннего Пике нифига бы аргентинец в Европе не выиграл.

По мундиалям ты вообще принизил "лягушонка" донельзя. Мбаппе и Месси имели очное противостояния в 2018-м и 2022-м. В России Мбаппе был намного круче аргентинца; в Катаре - как минимум не хуже. Как минимум !
Elliada
Elliada ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 11:09
Мбаппе не гениален. Его уровень выше среднего. По сути, он ничего выдающегося не добился. К 24 годам ни разу не выиграл ЛЧ (был 1 раз в финале ЛЧ, но в том розыгрыше у него 0 голов в плей-офф), ни разу не становился лучшим бомбардиром ЛЧ, ни разу не выиграл ЗБ, ни разу не был в тройке номинантов на получении ЗМ.

Играет за сильнейший клуб страны, поэтому регулярно выигрывает внутренние трофеи и набивает статистику, но при этом всё время терпит неудачи в еврокубках. Чем он лучше Дзюбы, когда он играл в Зените???

В сборной дела получше, но это благодаря сильной сборной. На ЧМ 2018 у Франции был самый дорогой состав (1,4 млрд евро). Был одним из, но не лидером. Не было у него перфоманса, как у Марадоны, Роналдо, Месси.

На ЧМ 2022 был лучше в индивидуальном плане, но этого не хватило для победы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 11:08, ред.
В чём гениальность Мбаппе ?
А вы, простите, два последних мундиаля смотрели, не ?
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:48
Если Мбаппе останется в команде ещё на пару сезонов, то он наверняка побьет далеко не один как командный так и личные рекорды. Он в столь юном возрасте уже вошёл в историю Парижского гранда. Можно сказать что он является играющей легендой клуба. Если будет продолжать в том же духе сколько он ещё превзойдет бывших звёзд мирового футбола!!!
Ironigor
Ironigor ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 10:40
Что-то не пойму, в чем сильны остальные клубы Ла лиги клубов лиги 1?? Может кто-то объяснит. ПСЖ не был в финале ЛЧ?? Или тоже Лион Марсель? Слабые команды? Лилль в полное конкурентный клуб.

Всё до банального очень просто !
Лига Чемпионов, Лига Европы и лига конференции, - это главные европейские турниры , за которые борятся лучшие команды из перечисленных тобой чемпионатов . Теперь берёшь статистику этих турниров и смотришь, кто и с каких чемпионатов , эти турниры выигрывает больше всех и делаешь выводы, что команды из фермерской Лиги 1 , там проваливаются и не выигрывают НИЧЕГО, от слова АБСОЛЮТНО !!!)
ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 10:33
Сколько ЛЧ выиграли французские клубы и сколько раз хотябы в финал ЛЧ выходили? Сравни с Реалом и Барсой, с Севильей и Атлетико Мадрид, небо и земля
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:30
В Реал ему надо, в лигу где играет сильнейшая в мире команда
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 10:23, ред.
Вот все хвалят черепашку. И Хаят лигу 1 что она слабая и не конкурентная...

1. В чем гениальность Мбаппе?? Если он реально гениален, почему до сих пор нет у него золотой бутсы хотя бы. Почему он не разрывает оборону того-же анже, забив 5 голов. Где разгромы? Погромы?? В чем его гениальность?

2. Если лига 1 отстой, то в чем Мбаппе там отличился и как, что его считают переросшим эту лигу, и чтобы он перешёл в реал для того чтобы играть в более конкурентной лиги. У реала в Ла лиге кроме Барселоны есть соперники?? Что-то не пойму, в чем сильны остальные клубы Ла лиги клубов лиги 1?? Может кто-то объяснит. ПСЖ не был в финале ЛЧ?? Или тоже Лион Марсель? Слабые команды? Лилль в полное конкурентный клуб.

Просто не могу уловить мысль. Если бы был гениальным то забивал-бы по 5 мачей в каждом матче, и усталбы получать Золотые бутсы. Тогда можно было бы говорить что лига 1 он перерос.
Для меня Мбаппе обычный форвард, с быстрыми ногами, и лига 1 вполне достойная.
KTS16
KTS16
вчера в 10:20
Зенит купит
Gahi
Gahi
вчера в 09:40
В следующем матче у Мбаппе есть возможность улучшить это достижение. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:21
Они там по очереди забивают,наверное договорились между собой !
4z5m4jn2bwzy
4z5m4jn2bwzy ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:17
Я бы не стал сравнивать Мбаппе с нарциссом, но это ваше право.
Я лишь выразил свою точку зрения. Мне лично было бы интересно на это посмотреть.
Elliada
Elliada ответ 8fhv8ku6ydqn (раскрыть)
вчера в 09:14
Пусть идет куда угодно, но только не в МС. Сити не нужен игрок Роналду 2.0
8fhv8ku6ydqn
8fhv8ku6ydqn ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:07
Было бы очень здорово если Мбаппе здраво рассудил и перешёл в лучшую на данный момент лигу, в АПЛ.
Холанд-Мбаппе вот это будет дуэль на ближайшие годы, а может и даже десятилетия. А если к примеру Мбаппе перейдёт в МС, то это будет просто зажигательная смесь.
Вопрос смогут ли они ужиться в одной команде? Тут надо проверить, а потом делать вывод.
Если брать чисто игровые моменты, то они подойдут друг другу. Мбаппе любит атаковать из глубины, а Холанд это наконечник атак. Я бы очень хотел увидеть игру этой пары вместе.
А вот уживутся ли два медведя в одной берлоги это большой вопрос.
Хотя если будут победы, то думаю, что да, а славы им на обоих хватит.
shlomo
shlomo
вчера в 09:05
А в следующем сезоне не будет претендовать на Золотую бутсу, потому что голландцы обходят Лигу 1 в таблице коэффициентов и голы не из топ-5 оцениваются ниже. Надеюсь, счастлив в золотой клетке... Хотя в Лиге древолазов нап, считающийся одним из лучших в мире должен по 40-50 голов заколачивать...а в Лиге Верблюдов 250-270...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:04
Лидер чемпионата мог бы и получше сыграть с командой,которая находится на последнем месте.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 09:01
Надеюсь, Мбаппе уйдёт В приличный клуб. Перерос давно он ПСЖ, не будет тут он развиваться, борьбы внутри лиги никакой, в ЛЧ из-за этого ПСЖ получает дисбаланс от сил соперников... Пора в сильную, конкурентную лигу!
Elliada
Elliada
вчера в 09:00
Удивительно, что в таком чемпионате он ни разу не выиграл Золотую Бутсу. Его конкурент Холланн в этом сезоне получит ЗБ.
ny57tdbumb7j
ny57tdbumb7j
вчера в 09:00
Что бы кто не говорил, а Мбаппе уникальный игрок.
Да у него есть много недостатков, но отрицать его гениальность большая глупость.
Мбаппе уже побил много рекордов в Лиге 1 и если останется, то побьёт ещё и это всего в 24 года.
Отдельно хочу сказать по поводу его выбора, где ему играть.
Почему кто то за него решил, что он должен обязательно перейти в Реал или ещё какой то там клуб? А не переход именно в Реал фанаты мадридского клуба расценивают как предательство. А сам Мбаппе обещал, что перейдёт именно в Реал? Там только президент Реала Флорентино Перес свои желания выдавал за действительность.
Как Перес мог всем раструбить, что Мбаппе уже игрок Реала, когда не был подписан контракт?
Если Мбаппе так хотел там оказаться, то подписал бы контракт ещё год назад и регламент это разрешал, но Мбаппе не подписывал, а выбирал где ему будет лучше. Это его жизнь и ни Пересу ни фанатам Реала решать где ему будет лучше.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 08:58
Ты так говоришь, как будто Мбаппе играет в Северной Корее. У него был шанс перейти в Реал, но он предпочел остаться в ПСЖ ради денег. Это его выбор. Нечего его жалеть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:47
Анже можно было и больше наколотить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:46
Пусть Мбаппе и Холанд хоть втрое превысят голевую результативность своих лиг...
"Золотые мячи" всё равно раздают судьи ЧМ...
sova147
sova147
вчера в 08:45
Он сейчас находится в прекрасной спортивной форме, не с проста забивает очень часто...
протон
протон
вчера в 08:29
Надеюсь, Мбаппе уйдёт в Реал.
Перерос давно он ПСЖ, не будет тут он развиваться, борьбы внутри лиги никакой, в ЛЧ из-за этого ПСЖ получает дисбаланс от сил соперников...
Пора в сильную, конкурентную лигу!
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