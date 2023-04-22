Мбаппе повторил рекорд результативности в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сделал дубль в гостевом матче 32-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:1).
Игрок отметился на 9-й и 26-й минуте встречи. Всего француз набрал 214 очков (157 голов и 57 результативных передач) в Лиге 1. Таким образом, форвард повторил рекорд полузащитника «Марселя» Димитри Пайета по результативности в высшем дивизионе чемпионата Франции, сообщает Opta. Портал ведёт такую статистику с сезона 2006/2007.
Да у него есть много недостатков, но отрицать его гениальность большая глупость.
Мбаппе уже побил много рекордов в Лиге 1 и если останется, то побьёт ещё и это всего в 24 года.
Отдельно хочу сказать по поводу его выбора, где ему играть.
Почему кто то за него решил, что он должен обязательно перейти в Реал или ещё какой то там клуб? А не переход именно в Реал фанаты мадридского клуба расценивают как предательство. А сам Мбаппе обещал, что перейдёт именно в Реал? Там только президент Реала Флорентино Перес свои желания выдавал за действительность.
Как Перес мог всем раструбить, что Мбаппе уже игрок Реала, когда не был подписан контракт?
Если Мбаппе так хотел там оказаться, то подписал бы контракт ещё год назад и регламент это разрешал, но Мбаппе не подписывал, а выбирал где ему будет лучше. Это его жизнь и ни Пересу ни фанатам Реала решать где ему будет лучше.
Да у него есть много недостатков, но отрицать его гениальность большая глупость.
Мбаппе уже побил много рекордов в Лиге 1 и если останется, то побьёт ещё и это всего в 24 года.
Отдельно хочу сказать по поводу его выбора, где ему играть.
Почему кто то за него решил, что он должен обязательно перейти в Реал или ещё какой то там клуб? А не переход именно в Реал фанаты мадридского клуба расценивают как предательство. А сам Мбаппе обещал, что перейдёт именно в Реал? Там только президент Реала Флорентино Перес свои желания выдавал за действительность.
Как Перес мог всем раструбить, что Мбаппе уже игрок Реала, когда не был подписан контракт?
Если Мбаппе так хотел там оказаться, то подписал бы контракт ещё год назад и регламент это разрешал, но Мбаппе не подписывал, а выбирал где ему будет лучше. Это его жизнь и ни Пересу ни фанатам Реала решать где ему будет лучше.
Холанд-Мбаппе вот это будет дуэль на ближайшие годы, а может и даже десятилетия. А если к примеру Мбаппе перейдёт в МС, то это будет просто зажигательная смесь.
Вопрос смогут ли они ужиться в одной команде? Тут надо проверить, а потом делать вывод.
Если брать чисто игровые моменты, то они подойдут друг другу. Мбаппе любит атаковать из глубины, а Холанд это наконечник атак. Я бы очень хотел увидеть игру этой пары вместе.
А вот уживутся ли два медведя в одной берлоги это большой вопрос.
Хотя если будут победы, то думаю, что да, а славы им на обоих хватит.
Холанд-Мбаппе вот это будет дуэль на ближайшие годы, а может и даже десятилетия. А если к примеру Мбаппе перейдёт в МС, то это будет просто зажигательная смесь.
Вопрос смогут ли они ужиться в одной команде? Тут надо проверить, а потом делать вывод.
Если брать чисто игровые моменты, то они подойдут друг другу. Мбаппе любит атаковать из глубины, а Холанд это наконечник атак. Я бы очень хотел увидеть игру этой пары вместе.
А вот уживутся ли два медведя в одной берлоги это большой вопрос.
Хотя если будут победы, то думаю, что да, а славы им на обоих хватит.
1. В чем гениальность Мбаппе?? Если он реально гениален, почему до сих пор нет у него золотой бутсы хотя бы. Почему он не разрывает оборону того-же анже, забив 5 голов. Где разгромы? Погромы?? В чем его гениальность?
2. Если лига 1 отстой, то в чем Мбаппе там отличился и как, что его считают переросшим эту лигу, и чтобы он перешёл в реал для того чтобы играть в более конкурентной лиги. У реала в Ла лиге кроме Барселоны есть соперники?? Что-то не пойму, в чем сильны остальные клубы Ла лиги клубов лиги 1?? Может кто-то объяснит. ПСЖ не был в финале ЛЧ?? Или тоже Лион Марсель? Слабые команды? Лилль в полное конкурентный клуб.
Просто не могу уловить мысль. Если бы был гениальным то забивал-бы по 5 мачей в каждом матче, и усталбы получать Золотые бутсы. Тогда можно было бы говорить что лига 1 он перерос.
Для меня Мбаппе обычный форвард, с быстрыми ногами, и лига 1 вполне достойная.
1. В чем гениальность Мбаппе?? Если он реально гениален, почему до сих пор нет у него золотой бутсы хотя бы. Почему он не разрывает оборону того-же анже, забив 5 голов. Где разгромы? Погромы?? В чем его гениальность?
2. Если лига 1 отстой, то в чем Мбаппе там отличился и как, что его считают переросшим эту лигу, и чтобы он перешёл в реал для того чтобы играть в более конкурентной лиги. У реала в Ла лиге кроме Барселоны есть соперники?? Что-то не пойму, в чем сильны остальные клубы Ла лиги клубов лиги 1?? Может кто-то объяснит. ПСЖ не был в финале ЛЧ?? Или тоже Лион Марсель? Слабые команды? Лилль в полное конкурентный клуб.
Просто не могу уловить мысль. Если бы был гениальным то забивал-бы по 5 мачей в каждом матче, и усталбы получать Золотые бутсы. Тогда можно было бы говорить что лига 1 он перерос.
Для меня Мбаппе обычный форвард, с быстрыми ногами, и лига 1 вполне достойная.