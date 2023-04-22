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В седьмой раз в этом сезоне назначили 3 пенальти за матч в РПЛ

вчера, 15:46
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки4 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

В седьмой раз в текущем сезоне РПЛ было назначено три пенальти.

В матче 24-го тура РПЛ между «Химками» и «Торпедо» на «точку» главный арбитр встречи Кирилл Левников указал дважды в первом тайме, ещё один одиннадцатиметровый был зафиксирован во втором тайме.

В топ-5 лигах Европы в нынешнем сезоне всего насчитывается восемь матчей, в которых было 3 и более пенальти (по 3 в Ла Лиге и Лиге 1, по одному в Бундеслиге и Серии А).

В 10 ведущих чемпионатах в этом сезоне в совокупности было 14 игр с как минимум тремя одиннадцатиметровыми, при этом больше трёх таких матчей ни в одной из этих лиг не было.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:49
Вообще матчи аутсайдеров получаются гораздо интереснее, чем матчи лидеров. С чемпионом давно все понятно, разницы между 2 и 10 местом без еврокубков по сути нет. А вот борьба за прописку в РПЛ - это крутая заруба
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:56
Этот рекорд не будет долгим
Boricku
Boricku
вчера в 15:54
Надо с 15 метров бить, что бы не было фаталом.
Брулин
Брулин
вчера в 15:52
РПЛ перестала показывать в YouTube матчи тура в прямом эфире по подписке
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