«Реал» не будет заставлять Азара покинуть клуб

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вчера, 14:55

Нападающий не хочет уходить из «Реала».

Клуб не станет вынуждать бельгийца покинуть команду, поскольку не желает столкнуться с возможными юридическими трудностями. «Сливочные» хотели бы продать Азара, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Нападающий является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги.

Контракт Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года.