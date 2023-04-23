«Реал» не будет заставлять Азара покинуть клуб

Нападающий Эден Азар не хочет уходить из «Реала».
Клуб не станет вынуждать бельгийца покинуть команду, поскольку не желает столкнуться с возможными юридическими трудностями. «Сливочные» хотели бы продать Азара, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Нападающий является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги.
Контракт Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года.
Конечно он никуда не хочет уходить,человек себе чилит и получает неплохие деньги)
Но мне жаль что Азар превратился из крутого футболиста в футбольный мем.
Все хейтили Бейла, за то что не хотел уходить и качал бабки до конца. Хотя он по сравнению с Азаром принес ЛЧ и первое время показывал класс. К тому же держал себя в хорошей физической форме.
Конечно он никуда не хочет уходить,человек себе чилит и получает неплохие деньги)
Но мне жаль что Азар превратился из крутого футболиста в футбольный мем.
Все хейтили Бейла, за то что не хотел уходить и качал бабки до конца. Хотя он по сравнению с Азаром принес ЛЧ и первое время показывал класс. К тому же держал себя в хорошей физической форме.