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«Реал» не будет заставлять Азара покинуть клуб

вчера, 14:55

Нападающий Эден Азар не хочет уходить из «Реала».

Клуб не станет вынуждать бельгийца покинуть команду, поскольку не желает столкнуться с возможными юридическими трудностями. «Сливочные» хотели бы продать Азара, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Нападающий является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги.

Контракт Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года.

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Реал  Азар Эден
Перевод с marca.com
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:56
Пусть посидит в уголке за печкой до следующего сезона, а там можно и на покой.
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 16:52
Наверное поняли что не уйдёт 😂
Elliada
Elliada
вчера в 16:01
Его не купит ни один нормальный клуб. Азар это понимает. Поэтому будет до конца контракта доить Реал.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:56
Разумное решение... пусть ветеран доигрывает в Реале.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 15:47
Тебас разрешает, будь игрок с аткой зп в Барсе он бы извёлся на овно!
TOR громовержец
TOR громовержец ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:17
Ахахахах)))дикий топ
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 15:17
Как же сильно разочаровал Азар,всё орал про мечту играть за Реал,а в итоге пришел и сел на лавку,более ленивого,непрофессионального игрока наверное и найти сложно,грубо говоря обо.76.ся
протон
протон
вчера в 15:16
«Вообще не хочу уезжать из Испании, из Мадрида. Как здесь классно вообще. Я привык, здесь как в своем доме живу, настолько всё душевно, по-домашнему», – прокомментировал ситуацию Азар

Конечно он никуда не хочет уходить,человек себе чилит и получает неплохие деньги)
Но мне жаль что Азар превратился из крутого футболиста в футбольный мем.

Все хейтили Бейла, за то что не хотел уходить и качал бабки до конца. Хотя он по сравнению с Азаром принес ЛЧ и первое время показывал класс. К тому же держал себя в хорошей физической форме.
ДСА
ДСА
вчера в 15:14
Надо было думать, когда контракт составляли.
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