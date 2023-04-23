«Барселона» прервала серию без побед, обыграв «Атлетико»

«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 44-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
«Барселона» идёт на 1-м месте (76 очков), «Атлетико» занимает 3-е место (60 очков).
«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Единственный гол в игре на 44-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.
«Барселона» идёт на 1-м месте (76 очков), «Атлетико» занимает 3-е место (60 очков).
Поздравляю болельщиков Барсы с очень важной победой. С возвращением в строй основных игроков, команда должна показывать более зрелищный футбол. Сегодня моментов было достаточно, ну вот реализация жутко хромала.
Не стоит сильно критиковать Леву, это его первый сезон в Каталонии, в следующем сезоне будет играть ещё лучше. Статистика у него в целом неплохая
Поздравляю болельщиков Барсы с очень важной победой. С возвращением в строй основных игроков, команда должна показывать более зрелищный футбол. Сегодня моментов было достаточно, ну вот реализация жутко хромала.
Не стоит сильно критиковать Леву, это его первый сезон в Каталонии, в следующем сезоне будет играть ещё лучше. Статистика у него в целом неплохая