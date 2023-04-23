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«Барселона» прервала серию без побед, обыграв «Атлетико»

вчера, 19:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Единственный гол в игре на 44-й минуте забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

«Барселона» идёт на 1-м месте (76 очков), «Атлетико» занимает 3-е место (60 очков).

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Стадион «Камп Ноу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Ла Лиги
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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:36
Хави обыграл Семеоне с его же любимым счётом))
Поздравляю болельщиков Барсы с очень важной победой. С возвращением в строй основных игроков, команда должна показывать более зрелищный футбол. Сегодня моментов было достаточно, ну вот реализация жутко хромала.
Не стоит сильно критиковать Леву, это его первый сезон в Каталонии, в следующем сезоне будет играть ещё лучше. Статистика у него в целом неплохая
Agamaga........
Agamaga........ ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 22:17
Пора бы уже и с чемпионством поздравлять! Чего скромничать?)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:14
В ковидный сезон он заслуживал ЗМ. Будь на его месте Месси или Роналду, то вручили бы 100%.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 21:30
После того как обуза обанкротил «родную» барсу и опустил ее в ЛЕ наконец-то команда восстанавливается.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:05
Ничего,скоро Меська придет,будет всегда победа!!!
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:02
Сравнение вообще мимо. Мог бы привести доводы почему, но какой смысл, если факты твое мнение не изменят
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 20:50
В атаке полная беда ?
А в обороне тогда что ? В обороне тогда вообще трагедия: Реал, Бавария и Интер не дадут соврать.
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:50
Ну так про Месси тоже можно сказать в ПСЖ два сезона был бесполезен особенно в решающих матчах плеофф ЛЧ, ни с Реалом ни с Баварией ноль полезных действий. Так за чем его подписывали? И нужен ли он так Барселоне?

Левандовского взяли так как у Барсы вообще не было чистого форварда. Он сейчас главный бомбардир Ла Лиги с 17 голами.
112910415
112910415
вчера в 20:21
всё путём, как говорится
ABir
ABir
вчера в 20:05
Похоже теперь уже точно никто не сможет помешать Барселоне стать первым в Испании по итогам сезона
3ton
3ton
вчера в 19:47
Победа над Топ- командой
Очередной 1-0
Летом надо очень хорошо поработать над трансферами.
Многих надо продавать и усиливать атаку.
В атаке полная беда
Elliada
Elliada
вчера в 19:44
На кой Барселоне нужен поляк? Он старый, получает много и бесполезен в важных матчах. Как я всегда говорил, это Бавария его тащила, а не он её. Заслуженно не получил ЗМ
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 19:43
Так пасы не дают... Пусть поучится у Месси, коль претендовал на ЗМ... Поэтому и не получил..
Amiralla
Amiralla
вчера в 19:36
Левандовского срочно нужно продать.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 19:35
Лева до этого на пустые ворота отдал Рафинье, а тот что сделал? Логично, что в следующий раз сам хотел забить.
wx256rgjg564
wx256rgjg564
вчера в 19:25
Жадный Лева!
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
И все-таки это криптонит! Ни разу не побеждал Диего Симеоне на "Камп Ноу" в рамках чемпионата Испании, не удалось этого сделать и сейчас. Игра явно должна была заканчиваться со счетом 3:2 или даже 4:3 в чью-то пользу, но феноменальная игра вратарей и феноменальные неудачи атакующих игроков привели к тому, что Барса вновь забила один и не пропустила. 11 очков отрыва от Реала сохраняется.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:24
Араухо - прекрасный матч, Рафинья - лучший игрок матча, Левандовского - гнать за тупой эгоизм...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:17
С победой, Барсу, Хави и преданных болельщиков!!!
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