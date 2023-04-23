«Ньюкасл» отправил шесть голов в ворота «Тоттенхэма»

1682261761

вчера, 17:56

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» (6:1) в матче 32-го тура АПЛ .

На 2-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи. На 6-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество «сорок». На 9-й минуте Мерфи оформил дубль. На 19-й минуте Александер Исак отправил четвёртый гол в ворота «Тоттенхэма», а на 21-й минуте Исак оформил дубль. На 49-й минуте форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол престижа. На 67-й минуте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон поставил точку в матче.

«Ньюкасл» идёт на 3-м месте (59 очков), «Тоттенхэм» занимает 5-е место (53 очка).