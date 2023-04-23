«Ньюкасл» отправил шесть голов в ворота «Тоттенхэма»

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» (6:1) в матче 32-го тура АПЛ.
На 2-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи. На 6-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество «сорок». На 9-й минуте Мерфи оформил дубль. На 19-й минуте Александер Исак отправил четвёртый гол в ворота «Тоттенхэма», а на 21-й минуте Исак оформил дубль. На 49-й минуте форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол престижа. На 67-й минуте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон поставил точку в матче.
«Ньюкасл» идёт на 3-м месте (59 очков), «Тоттенхэм» занимает 5-е место (53 очка).
Когда осенью 2021 года клуб выкупили саудиты была опасность, что начнут скупать всех попала, но как показывает практика хорошему это не приводит.
За это кстати Ньюкаслу надо сказать спасибо лиге, которая сообща стали пихать палки в колёса, воздержался от санкции только МС.
И вот Ньюкасл медленно и верно идёт цели. Правда не так уж и медленно уже сейчас видны результаты. Но всё равно команда ещё в стадии становления.
Предположу, что через пару тройку лет Ньюкасл составит конкуренцию МС.
Ну, а сейчас Ньюкасл может готовиться к ЛЧ, сегодня они просто уничтожили своего главного конкурента за лигачемпионское место.
Мои поздравления!!!
Когда осенью 2021 года клуб выкупили саудиты была опасность, что начнут скупать всех попала, но как показывает практика хорошему это не приводит.
За это кстати Ньюкаслу надо сказать спасибо лиге, которая сообща стали пихать палки в колёса, воздержался от санкции только МС.
И вот Ньюкасл медленно и верно идёт цели. Правда не так уж и медленно уже сейчас видны результаты. Но всё равно команда ещё в стадии становления.
Предположу, что через пару тройку лет Ньюкасл составит конкуренцию МС.
Ну, а сейчас Ньюкасл может готовиться к ЛЧ, сегодня они просто уничтожили своего главного конкурента за лигачемпионское место.
Мои поздравления!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!