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«Ньюкасл» отправил шесть голов в ворота «Тоттенхэма»

вчера, 17:56
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)6 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» (6:1) в матче 32-го тура АПЛ.

На 2-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи. На 6-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество «сорок». На 9-й минуте Мерфи оформил дубль. На 19-й минуте Александер Исак отправил четвёртый гол в ворота «Тоттенхэма», а на 21-й минуте Исак оформил дубль. На 49-й минуте форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил гол престижа. На 67-й минуте нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон поставил точку в матче.

«Ньюкасл» идёт на 3-м месте (59 очков), «Тоттенхэм» занимает 5-е место (53 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:54
Вот что значит когда в дело берутся арабы.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:12
Не ожидал такого провала от Тоттенхема. Теперь о Лиге Чемпионов они могут забыть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:14
Сегодняшнее меню в пабах Ньюкасла...
Romeo 777
Romeo 777 ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 20:12
Шейхи пока особо и не начинали в Ньюкасле.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:50
Бабки шейхов начинают приносить пользу
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:37
Такого исхода никто не мог предположить.
dok66
dok66
вчера в 19:10
Ньюкасл даже не удивил , что выиграл . Удивил Тотен , что так бездарно проиграл .
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:05
Сегодняшний разгром говорит, что гостевая победа Ньюкасла в первом круге над Тоттенхэмом в Лондоне была неслучайной и служит прямым доказательством, что вложенные средства и проделанная работа новых хозяев не прошли даром. Но чтобы достойно закончить сезон и показать всем, что они готовы представлять АПЛ в Лиге Чемпионов им предстоит доказать свою состоятельность в разборках ещё с двумя столичными клубами Арсеналом и Челси, а там, как знать может ещё и будут в призах, ведь их прямой конкурент МЮ, имеющий на игру в запасе тоже будет дважды встречаться с лондонцами с теми же "петухами" и "аристократами".
Болейте за своих, а не против чужих!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:55
Божечки!.. Пора бы Ливерпулю прикончить Шпор, и, хотя бы, в ЛЕ выходить...
Хотя, лично для меня Шпоры - капец симпатичная команда
112910415
112910415
вчера в 18:37
встретились новый топ и бывший топ ...
vgxn6gupjq79
vgxn6gupjq79
вчера в 18:23
Ньюкасл медленно, но верно превращается в топ клуб.
Когда осенью 2021 года клуб выкупили саудиты была опасность, что начнут скупать всех попала, но как показывает практика хорошему это не приводит.
За это кстати Ньюкаслу надо сказать спасибо лиге, которая сообща стали пихать палки в колёса, воздержался от санкции только МС.
И вот Ньюкасл медленно и верно идёт цели. Правда не так уж и медленно уже сейчас видны результаты. Но всё равно команда ещё в стадии становления.
Предположу, что через пару тройку лет Ньюкасл составит конкуренцию МС.
Ну, а сейчас Ньюкасл может готовиться к ЛЧ, сегодня они просто уничтожили своего главного конкурента за лигачемпионское место.
Мои поздравления!!!
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 18:18
18 + 😂
myst5
myst5
вчера в 18:08
Надеюсь Кейн уйдет . Хватит ему мучаться
Elliada
Elliada
вчера в 18:08
Неожиданный счет. Поздравляю Ньюкасл с победой! Похоже, Ньюкасл будет в четверке. Шпоры и АВ поборятся за место в ЛЕ.
DXTK
DXTK
вчера в 18:01
Ньюкасл от души прошелся по Тоттенхэму. Похоже шпоры вообще сливают остаток сезона, всем вообще по Х на все, полный бардак. Желаю Ньюкаслу остаться в ТОП 4 думаю заслужили.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:01
Сороки заклевали петухов.....:))))

По всем параметрам Ньюкасл сегодня уничтожил Тоттенхэм. Дружина Эдди Хау наглядно показала всем, что готова к ЛЧ на следующий сезон. Могли "сороки" и больше забивать в ворота клуба из Северного Лондона, но и шесть мячей - это шикарный результат. Шпоры же полностью провалились. Никто не удивится, если в ближайшее время Стеллини отправят в отставку. С такой игрой остаться бы лондонцам в зоне Лиги Европы.
allemz
allemz
вчера в 17:56
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