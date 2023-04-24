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Агент Клаудиньо прокомментировал слухи об уходе игрока из «Зенита»

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20
Моё мнение...Клаудиньо сликом артистичен и пафосен....
А КПД в 8 раз ниже чем у Малкома...

Непонятно только для чего вся эта чебатуха с гражданством нужна была...если уже на лыжах стоял ????
pveqs27kbchx
pveqs27kbchx
вчера в 16:39
    Гость
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