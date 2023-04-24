Агент Клаудиньо прокомментировал слухи об уходе игрока из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из команды.
У меня нет предложений по переходу Клаудиньо. На данный момент мой клиент думает только о победе в чемпионате.
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из команды.
У меня нет предложений по переходу Клаудиньо. На данный момент мой клиент думает только о победе в чемпионате.
А КПД в 8 раз ниже чем у Малкома...
Непонятно только для чего вся эта чебатуха с гражданством нужна была...если уже на лыжах стоял ????
А КПД в 8 раз ниже чем у Малкома...
Непонятно только для чего вся эта чебатуха с гражданством нужна была...если уже на лыжах стоял ????