Летние трансферные цели «Зенита». Замена для Малкома и Клаудиньо лишь начало

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сегодня, 15:55

Семак активно планирует трансферы.

Замена для бразильцев

Малком и Клаудиньо планируют уйти. Вендел тоже следит, не получает ли его агент приглашения из Европы. Каждый играл в лучших матчах на уровне Лиги чемпионов, поэтому интерес оправдан. А поскольку у них есть «золотой билет» — право от Инфантино уйти, когда удобно, приостановив контракт, то у «Зенита» два пути. Первый – самим инициировать переговоры, соглашаясь с оценкой покупателей и игроков, или потерять сильных футболистов бесплатно, как другие клубы своих легионеров. Два бразильца взяли паспорта, но оба говорят о желании играть в топ-5. Вендел помалкивает, но это может быть хитрость, тогда уйдет самым первым.

Говорят, что «Зенит» уже ищет замену для Клаудиньо, выделив солидный бюджет. Причем не хотят подписывать еще одного бразильца, ведь летом приедет Ду Кейрос в центр поля, а интересуются игроками с опытом в серьезных лигах. Логично, ведь Малком из «Бордо» и «Барселоны», и после сложной адаптации заиграл изумительно. Но не скрывает, что считает свою нынешнюю форму и усилия веской причиной покинуть Санкт-Петербург. Агент смягчил заявления клиента в интересах личного кармана, когда у человека 18 голов и 7 ассистов в 24 играх, то за ним очередь из покупателей.

Молодой крутой вратарь

Одоевский точно подходит для многолетней игры в основе? Лантратов показал в «Локомотиве», что появление правильного вратаря меняет оборону, которая переживает вливание новых игроков. Чистяков страхует Родригао, когда тот не готов выйти с первых минут, но без Ловрена нет взрослого защитника с лидерскими качествами. Ренан играет так, словно уже планирует переход в испанский или итальянский клуб. Возможно, юный защитник сожалеет, что так быстро согласился на трансфер в «Зенит».

В любом случае, если возможны новички в центре защиты, то лучше сразу определиться с голкипером. Стоит выбирать россиянина, учитывая лимит. Сафонов не пойдет, но есть Гойло, Адамов и Помазун. Илье надоело ждать пенсии Акинфеева в аренде в «Урале». Помним, что раньше был пакт не нападать на игроков друг друга между «Зенитом» и ЦСКА , но посмотрим, будут ли старые правила в игре, если боссы петербуржцев поймут, что Помазун подходит на роль основного в «Зените».

Резервист в опорную зону

Без Барриоса была катастрофа, а он тоже в любой момент может всплыть в «Галатасарае», ведь Стамбул – крутой город, а турецкий гранд вернется в Лигу чемпионов. Возраст и огромная зарплата в Санкт-Петербурге мешают Вильмару уехать в топ-5. Также помешал невыход Колумбии на чемпионат мира. Но травмы случаются, поэтому «Зенит» еще зимой приглядывался к Баринову. Дмитрий не играет в опорной зоне, когда есть Карпукас, но давно стоило поискать молодых ребят, которые закроют позицию Барриоса. И лучше россиян, ведь иностранный резервист это не очень выгодно. Мантуан нужен, только если уходят Малком и Клаудиньо.

Но знаем о проблемах с контрактом Кузяева – Далер, судя по последним слухам, попытается найти себе клуб с еврокубками, став свободным агентом. Количество вариантов для опорной зоны сокращается. Кузяев, если найдет себе новую команду, заставит Семака приглашать центральных полузащитников. К кому можно присмотреться из РПЛ ? Кроме очевидного варианта, если Барриос уйдет – Глебова, есть также Карпукас, Коваленко и Черников. Возможно, из этой тройки кто-то готов ждать своего шанса, его впечатлят условия в «Зените» и возможность выиграть «золото».

Центральный нападающий

Ключевая проблема Семака, если говорим о разнице между тем, что «Зенит» показал, и тем, что мог продемонстрировать, вроде сезона в чемпионате вообще без поражений и «золотого дубля». Много успешных действий от обороны как линии в РПЛ . Видели крутые навесы Сантоса. Набралось голевых действий Малкома. Мостовой выдавал яркие отрезки. Можно похвалить Вендела – ближе всех, если не преувеличивать его проблемы со скоростью, к футболисту центра поля серьезной команды в элитной лиге. Но «Зенит» не сыграет в «Лужниках» в финале Кубка. Также допускали осечки, где не хотели. Причина – центральный нападающий Кассьерра. Он в основе, а Сергеев или в лазарете, или незаметен в решающий момент. Семак доверяет колумбийцу, но не получает ничего, кроме участия игрока в разгромах через голевые передачи. Кассьерра это Бакаев с игровой практикой. Поэтому «Зенит» и обсуждает кандидатов в атаку из числа молодых россиян.

Трансферы чемпионов – одна из основных интриг года. Крутая селекция, когда пригласили Ракицкого, Азмуна, Барриоса и Сантоса, превратила пятую команду РПЛ в первую. Обратный процесс, если неплохие новички будут играть нестабильно, как Ренан, Бакаев и Кассьерра, не исключен. Тем более, раньше не было проблемы с морковкой – гимном Лиги чемпионов, который манил на стадион «Зенита» таких игроков, как лучших из бразильцев. Если Семак потеряет тройку главных игроков по средней оценке – Малкома, Клаудиньо и Вендела, уйдет Кузяев, а дополнительно решат поменять Кержакова и Кассьерру, то получите новый «Зенит» с шестью заменами в основе. Интригующее лето, ведь достаточно серии ошибок с трансферами, и поломается вся игра