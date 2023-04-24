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Рамирес дал комментарий по поводу своего будущего

вчера, 14:45

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился мнением о своем будущем.

На сегодняшний день у меня действующий контракт, и мне всегда было очень комфортно в клубе. Я один из тех игроков, кто провел наибольшее количество матчей за всю историю «Краснодара» и горжусь этим. На данный момент абсолютно сосредоточен на том, чтобы завершить сезон, подняв «Краснодар» как можно выше в лиге и помочь взять Кубок России.

Что будет в будущем, я проанализирую в конце сезона, также буду учитывать потребности моей семьи. Очевидно, что я всегда с уважением выслушаю то, что мне передают от спортивного руководства «Краснодара», но я также буду ценить и возможный интерес от других клубов. Если они придут к согласию с «Краснодаром», то рассмотрю это предложение.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 20:17
Всё будет хорошо так как футболист хороший
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:01
Главное найти консенсус
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