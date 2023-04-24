Игнатьев: «Я недоволен своим игровым временем в „Локомотиве“»

Нападающий Иван Игнатьев дал комментарий по поводу возможного ухода из «Локомотива».
Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут.
Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации — маловероятно. В моём возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться. Хочется ли в Европу? Были бы у меня предложения из Европы — я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберёт варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.
Поеду ли играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение — как это сделал Шапи Сулейманов?
Конечно. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день — у него всё отлично!
Понятно, что Ивана не позовут в топ чемпионаты и естественно в топ клубы, но есть чемпионаты второй волны типа Голландии или Бельгии, там есть сильные команды и возможность играть в еврокубках.
И там нет такой игры в обороне как у нас, так, что нападающему будет больше возможности проявить себя.
Ещё один и немаловажный довод это у Игнатьева не будет соблазна погулять как он любил делать это в России, там он просто побоится этого делать.
Талант у парня есть, а в остальном всё в его руках и ногах и голове.
Понятно, что Ивана не позовут в топ чемпионаты и естественно в топ клубы, но есть чемпионаты второй волны типа Голландии или Бельгии, там есть сильные команды и возможность играть в еврокубках.
И там нет такой игры в обороне как у нас, так, что нападающему будет больше возможности проявить себя.
Ещё один и немаловажный довод это у Игнатьева не будет соблазна погулять как он любил делать это в России, там он просто побоится этого делать.
Талант у парня есть, а в остальном всё в его руках и ногах и голове.