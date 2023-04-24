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Игнатьев: «Я недоволен своим игровым временем в „Локомотиве“»

вчера, 09:26

Нападающий Иван Игнатьев дал комментарий по поводу возможного ухода из «Локомотива».

Конечно же, я недоволен своим игровым временем в «Локомотиве». Скоро заканчивается мой контракт, затем будем думать, что делать дальше. Мне волноваться не о чем. Думаю, что предложения у меня будут.

Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации — маловероятно. В моём возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться. Хочется ли в Европу? Были бы у меня предложения из Европы — я бы уже давно уехал. Посмотрим. Мой представитель подберёт варианты, затем вместе выберем самый оптимальный. Хочется получать игровое время.

Поеду ли играть в чемпионат не из топ-5 Европы, если будет предложение — как это сделал Шапи Сулейманов?

Конечно. Как раз через такие чемпионаты дальше и пробиваются. Мы с Шапи на связи почти каждый день — у него всё отлично!

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:29
Почему тебе дают мало играть? Может потому, что ты не тянешь основу?
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:59
До Сулейманова тебе ещё расти, да расти...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:30
Очень способный игрок, начинал так хорошо в Краснодаре, за молодежную сборную играл. а потом что то не заладилось... За за Краснодар 2 стал частенько играть, но и там звёзды не сыпались... Пошел в Рубин и 4 гола в 40 играх....
Все данные есть, 180 см., молод..., но где то недорабатывает, наверное вначале надо подтянуть хвосты...., возродиться, а затем думать о Европе, а так...
rvbb9sauf8z8
rvbb9sauf8z8
вчера в 12:48
Один и наверное самый полезный выход это уехать в зарубежный чемпионат.
Понятно, что Ивана не позовут в топ чемпионаты и естественно в топ клубы, но есть чемпионаты второй волны типа Голландии или Бельгии, там есть сильные команды и возможность играть в еврокубках.
И там нет такой игры в обороне как у нас, так, что нападающему будет больше возможности проявить себя.
Ещё один и немаловажный довод это у Игнатьева не будет соблазна погулять как он любил делать это в России, там он просто побоится этого делать.
Талант у парня есть, а в остальном всё в его руках и ногах и голове.
Giovanny
Giovanny
вчера в 11:31
Игрочишке везде не нравится.
альсато
альсато
вчера в 11:16
Сдается мне, что от услуг Ивана Игнатьева, Локомотив откажется.....
lotsman
lotsman
вчера в 10:54
Если бы играл хорошо и был нужен команде, то не думаю что тебя бы держали на скамейке. Надо игрой доказывать свою необходимость команде.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:27
В Реале тебя ждут, чучело тусовочное....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:22
Играть надо лучше и игрового времени будет больше.
Gahi
Gahi
вчера в 09:58
Вот Дзюба в Новую Зеландию собрался говорит что никогда её не видел, возможно ему напарник нужен будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:42
Предложения обязательно будут, из фнл !
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