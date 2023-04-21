Кафанов рассказал, что отказался приглашать Буффона в «Рубин»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что в конце 2000-х решил не приглашать в «Рубин» экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Кафанов работал в казанском клубе с 2002-го по 2013-й и с 2018-го по 2019 год.
Получается так, что я беру Джанлуиджи и шансов у российских вратарей «Рубина» нет. Уже в то время я начал говорить о том, что надо развивать российскую вратарскую школу, что наша школа была одна из лучших и ее надо возродить. Я бы сам себе противоречил, если бы взял Джанлуиджи. Коллеги бы сказали мне: «Хорошо устроился. Говоришь развивать российскую школу, а сам взял Буффона великого и в ус не дуешь». Если бы не это, то, наверное, я бы согласился.
Может это только сон, а может — нет.
И приходят вновь ко мне мои мечты.
На ладони у меня растаял след от мяча.
И далёкий образ твой
Манит и зовёт с собой.
Может это только сон, а может — нет.
И приходят вновь ко мне мои мечты.
На ладони у меня растаял след от мяча.
И далёкий образ твой
Манит и зовёт с собой.
Ничего,что "в конце 2000-х" Буффону было максимум тридцать,если он считает таковыми года до 2010,а вратарь ещё участвовал в ЧМ-2010 и 2014 г???
А вообще конец 2000-х годов ещё впереди.
Ничего,что "в конце 2000-х" Буффону было максимум тридцать,если он считает таковыми года до 2010,а вратарь ещё участвовал в ЧМ-2010 и 2014 г???
А вообще конец 2000-х годов ещё впереди.
Ностальгия...
Ностальгия...