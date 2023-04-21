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Кафанов рассказал, что отказался приглашать Буффона в «Рубин»

вчера, 18:25

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что в конце 2000-х решил не приглашать в «Рубин» экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Кафанов работал в казанском клубе с 2002-го по 2013-й и с 2018-го по 2019 год.

Получается так, что я беру Джанлуиджи и шансов у российских вратарей «Рубина» нет. Уже в то время я начал говорить о том, что надо развивать российскую вратарскую школу, что наша школа была одна из лучших и ее надо возродить. Я бы сам себе противоречил, если бы взял Джанлуиджи. Коллеги бы сказали мне: «Хорошо устроился. Говоришь развивать российскую школу, а сам взял Буффона великого и в ус не дуешь». Если бы не это, то, наверное, я бы согласился.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio
сегодня в 12:43
Где-то в этот период Буффон отказался идти в Манчестер Сити за рекордные на тот момент зарплату и сумму трансфера для вратаря в истории. Неужели кто-то реально верит в эту историю Барона Мюнхкафанова?
ДСА
ДСА
вчера в 20:38
Понты себе набивает.
youtomee
youtomee
вчера в 20:26
а Буффона кто-то спрашивал?
Gahi
Gahi
вчера в 19:43
Вот и встретились два голкипера!
Может это только сон, а может — нет.
И приходят вновь ко мне мои мечты.
На ладони у меня растаял след от мяча.
И далёкий образ твой
Манит и зовёт с собой.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:21
Так он такого набрешет(судя по этому пассажу),что Мюнхгаузен перевернётся в гробу.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:20
Тут Кафанов с перепою рассказал нам всем такое,что ни в сказке сказать,и ни матом послать...
Ничего,что "в конце 2000-х" Буффону было максимум тридцать,если он считает таковыми года до 2010,а вратарь ещё участвовал в ЧМ-2010 и 2014 г???
А вообще конец 2000-х годов ещё впереди.
shlomo
shlomo
вчера в 19:04
Пусть мемуары пишет.... где Буффонище а где Рубин....
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:51
В конце 2000-х....? - Сейчас ещё только первая половина двухтысячных, тогда может в конце нулевых? Ну да не суть, наш Рыжиков играл не хуже Буффона. Во многом благодаря его надёжной игре Рубин дважды брал золото и обыгрывал грандов в Европе.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:48
Добрый вечер. Начиная с мая.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:41
Дела давно минувших дней...
Ностальгия...
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